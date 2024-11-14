Самый захватывающий способ исследовать великолепные пейзажи Дубая — это парасейлинг! Парение высоко над водой — это и выброс адреналина, и визуальное наслаждение.
Единственное, что может быть лучше, чем бесконечные километры береговой линии Дубая, — это прекрасные синие моря, в которые они ведут.
Единственное, что может быть лучше, чем бесконечные километры береговой линии Дубая, — это прекрасные синие моря, в которые они ведут.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииБольше, чем просто развлечение! Парасейлинг в Дубае — это нечто большее, чем просто развлечение; это возможность подняться высоко в небо и насладиться величественными пейзажами этого удивительного города с высоты птичьего полета. Занятия парасейлингом проводятся всего в 10 минутах от Burj Al Arab, с видом на Dubai Marina и Atlantis. Представьте, как вы парите над бескрайними пляжами, омытыми лазурными водами Персидского залива. Этот чарующий момент, когда ветер играет с вашими волосами, и солнце рисует золотые линии на горизонте, навсегда останется в вашей памяти. Мы предлагаем вам услуги уровня люкс по бюджетным ценам, чтобы ваше приключение стало поистине незабываемым. Откройте для себя Дубай с совершенно новой перспективы и сделайте свой отдых поистине уникальным! Не упустите возможность взглянуть на Дубай с высоты - ваша идеальная фотография уже ждет вас! Важная информация:
- Пожалуйста, возьмите с собой паспорт или удостоверение личности Emirates ID.
- Аттракцион доступен для туристов 18+ • Багаж или большие сумки не допускаются.
- Полет длится около 10–15 минут, общее время занятия — 1 час.
- Возможны варианты одиночного или парного полета.
- Безопасность — наш приоритет: полеты не будут проводиться в дни, когда ветер неблагоприятен.
Каждый день с 10:00 до 16:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Burj Al Arab
- Dubai Marina
- Atlantis
- Персидский залив
Что включено
- Входные билеты
- Специально спроектированная парасейлинговая лодка
- Опытная и многоязычная команда
- Перед сеансом проводится инструктаж по технике безопасности
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Nemo WaterSports Jet Ski Dubai & Flyboard
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, возьмите с собой паспорт или удостоверение личности Emirates ID
- Пассажиры до 18 лет к полету не допускаются
- Багаж или большие сумки не допускаются
- Перед сеансом проводится инструктаж по технике безопасности
- Возможны варианты одиночного или парного полета
- Безопасность - наш приоритет: полеты не будут проводиться в дни, когда ветер неблагоприятен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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