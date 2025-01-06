Всё самое главное в Дубае с поездкой на монорельсе
Самый высокий небоскрёб, самый крупный торговый центр, самые элитные районы и самые шикарные виды
Чтобы увидеть все красоты города, одного дня, конечно, не хватит. Но за 6 часов можно осмотреть главные его достопримечательности. Для нашего маршрута мы выбрали всё «самое-самое», что есть в Дубае.
Хотим погрузить вас в роскошь этого города, влюбить в него и очаровать, пожалуй, самым шикарным и ультрасовременным мегаполисом Ближнего Востока.
Описание экскурсии
Палма Джумейра. Вы проедете по рукотворному острову и сделаете кадры на фоне небоскрёбов Дубай Марина.
Монорельс на острове Пальма. Монорельс — единственный вид общественного транспорта на острове Палма Джумейра. Из вагона вы сможете увидеть всю красоту острова и сделать фото у отеля Atlantis.
Музей будущего. Это выставочное пространство инновационных и футуристических идеологий, услуг и продуктов! Сделаем остановку возле него, чтобы вы могли снять ещё несколько кадров на фоне его необычной архитектуры.
Дубайская Венеция. Посетите элитный комплекс с отелями, ресторанами, виллами и каналами вместо улиц. А ещё с видом на знаменитый отель «Парус».
Сук Мадинат Джумейра. После отправитесь на традиционный восточный базар, где сувенирные лавки и киоски ароматной еды соседствуют с люксовыми бутиками и ювелирными магазинами.
Золотая (Дубайская) рамка. С высоты 150 метров увидите старые и новые кварталы города.
Аль Сиф. Взглянете на порт с лодками и яхтами, прогуляетесь по старинному району и посмотрите на древнее наследие — дома купцов.
Торговый центр Dubai Mall, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире торгово-развлекательный центр. Его фонтаны считаются одними из самых высоких и необычных. Вы полюбуетесь танцем водных струй и поймёте, почему от фонтанов приходят в восторг все без исключения. В центре увидите самый большой крытый аквариум на Ближнем Востоке и водопад с фигурками ныряльщиков за жемчугом.
Небоскрёб «Бурдж-Халифа». И конечно, мы посетим самое высокое здание в мире, где со смотровой площадки впечатлимся захватывающими видами на Дубай.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
Поездка пройдёт на автомобиле комфорт-класса
Если вам нужен трансфер из другого города, доплата договорная — от $40
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
Подъём на башню «Бурдж-Халифа» — от $65/чел.
в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 и 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$77
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 и 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2073 туристов
Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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2
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Tatyana
Всех приветствую👋🏻 Если коротко, то поездка отличная! Не коротко: - основной плюс поездки - это гид. С нами ездил Азиз. Ему большое человеческое спасибо🙏🏻 Идеальное сочетание знания местных обычаев, законов, истории и читать дальшеуменьшить
"взгляда со стороны"! Очень информативный рассказ обо всём и на протяжении всей поездки, внимательное отношение к гостям, масса советов по достопримечательностям. - поездка полностью соответствует описанию. Всё заявленное посмотрели. Нужно понимать, что это действительно "обзорная" экскурсия. Т. е. всё будет быстро или проездом. Мы понимали, ожидание-реальность совпали😁 - условия: мини-группа (нас было 4 человека), комфортная машина, вода предоставляется, остановки немного варьируются под пожелания гостей, неутомительно. Итог: для тех, кто хочет познакомиться с городом, наметить дальнейшие для посещения локации, получить максимум информации о стране - искренне советую!!!
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С
Светлана
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели все запланированные локации. Нас было 2 семьи, одни захотели в Парк цветов, другие -подъем на Бурж Халифа, Акмаль все смог выполнить. Рекомендую экскурсию! Хотелось бы пожелать -предусмотреть индивидуальные или экскурсии в мини группе продолжительностью 4-5 часов
+2
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О
Ольга
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини группы. Авто комфортное. За один день объехали все достопримечательности и узнали много полезной информации о Дубае. Были проездом и за 6 часов идеальный вариант посмотреть город! Супер! Спасибо большое
+2
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Ирина
Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации, безумно довольны, спасибо ему огромное!!!
+1
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М
Мария
У нас был водитель-экскурсовод Азам. У нас получилась индивидуальная экскурсия, мы заехали в те места, где еще не были и пропустили те места, в которых успели побывать. Кроме того водитель читать дальшеуменьшить
делал отличные фото нас. Мы бронировали на 2 мая, но погодные условия не позволили провести экскурсию - нам ее без проблем перенесли на удобный дня нас день, что было очень приятно. Также мы хотели встретить закат на бурдж-халифе - Азам привез нас четко к этому времени. В общем, отличная экскурсия.
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A
Aleksandra
Все очень понравилось, гид Амир располагает к себе, прекрасно провел экскурсии, учел все пожелания о посещениях тех или иных мест, много и интересно рассказывал про Эмираты пока мы были на пути к локациям, времени на все посещения было достаточно. Мы остались очень довольны, спасибо!
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