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Всё самое главное в Дубае с поездкой на монорельсе

Самый высокий небоскрёб, самый крупный торговый центр, самые элитные районы и самые шикарные виды
Чтобы увидеть все красоты города, одного дня, конечно, не хватит. Но за 6 часов можно осмотреть главные его достопримечательности. Для нашего маршрута мы выбрали всё «самое-самое», что есть в Дубае.

Хотим погрузить вас в роскошь этого города, влюбить в него и очаровать, пожалуй, самым шикарным и ультрасовременным мегаполисом Ближнего Востока.
Всё самое главное в Дубае с поездкой на монорельсе
Всё самое главное в Дубае с поездкой на монорельсе
Всё самое главное в Дубае с поездкой на монорельсе

Описание экскурсии

Палма Джумейра. Вы проедете по рукотворному острову и сделаете кадры на фоне небоскрёбов Дубай Марина.

Монорельс на острове Пальма. Монорельс — единственный вид общественного транспорта на острове Палма Джумейра. Из вагона вы сможете увидеть всю красоту острова и сделать фото у отеля Atlantis.

Музей будущего. Это выставочное пространство инновационных и футуристических идеологий, услуг и продуктов! Сделаем остановку возле него, чтобы вы могли снять ещё несколько кадров на фоне его необычной архитектуры.

Дубайская Венеция. Посетите элитный комплекс с отелями, ресторанами, виллами и каналами вместо улиц. А ещё с видом на знаменитый отель «Парус».

Сук Мадинат Джумейра. После отправитесь на традиционный восточный базар, где сувенирные лавки и киоски ароматной еды соседствуют с люксовыми бутиками и ювелирными магазинами.

Золотая (Дубайская) рамка. С высоты 150 метров увидите старые и новые кварталы города.

Аль Сиф. Взглянете на порт с лодками и яхтами, прогуляетесь по старинному району и посмотрите на древнее наследие — дома купцов.

Торговый центр Dubai Mall, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире торгово-развлекательный центр. Его фонтаны считаются одними из самых высоких и необычных. Вы полюбуетесь танцем водных струй и поймёте, почему от фонтанов приходят в восторг все без исключения. В центре увидите самый большой крытый аквариум на Ближнем Востоке и водопад с фигурками ныряльщиков за жемчугом.

Небоскрёб «Бурдж-Халифа». И конечно, мы посетим самое высокое здание в мире, где со смотровой площадки впечатлимся захватывающими видами на Дубай.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле комфорт-класса
  • Если вам нужен трансфер из другого города, доплата договорная — от $40
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
  • Подъём на башню «Бурдж-Халифа» — от $65/чел.

в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 и 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$77
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 и 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир
Эмир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2073 туристов
Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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Tatyana
Всех приветствую👋🏻 Если коротко, то поездка отличная!
Не коротко:
- основной плюс поездки - это гид. С нами ездил Азиз. Ему большое человеческое спасибо🙏🏻 Идеальное сочетание знания местных обычаев, законов, истории и
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"взгляда со стороны"! Очень информативный рассказ обо всём и на протяжении всей поездки, внимательное отношение к гостям, масса советов по достопримечательностям.
- поездка полностью соответствует описанию. Всё заявленное посмотрели. Нужно понимать, что это действительно "обзорная" экскурсия. Т. е. всё будет быстро или проездом. Мы понимали, ожидание-реальность совпали😁 - условия: мини-группа (нас было 4 человека), комфортная машина, вода предоставляется, остановки немного варьируются под пожелания гостей, неутомительно.
Итог: для тех, кто хочет познакомиться с городом, наметить дальнейшие для посещения локации, получить максимум информации о стране - искренне советую!!!

Всех приветствую👋🏻 Если коротко, то поездка отличная!
Всех приветствую👋🏻 Если коротко, то поездка отличная!
Всех приветствую👋🏻 Если коротко, то поездка отличная!
Всех приветствую👋🏻 Если коротко, то поездка отличная!
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С
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели все запланированные локации. Нас было 2 семьи, одни захотели в Парк цветов, другие -подъем на Бурж Халифа, Акмаль все смог выполнить. Рекомендую экскурсию! Хотелось бы пожелать -предусмотреть индивидуальные или экскурсии в мини группе продолжительностью 4-5 часов
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели+2
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели
Очень понравилась экскурсия, проводил ее Акмаль. Очень интересно он преподносил материал, делал остановки для фото, осмотрели
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О
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини группы. Авто комфортное. За один день объехали все достопримечательности и узнали много полезной информации о Дубае. Были проездом и за 6 часов идеальный вариант посмотреть город! Супер! Спасибо большое
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини+2
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини
Все супер! Азиз очень интересный рассказчик, так получилось что были с мужем вдвоем на экскурсии мини
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Ирина
Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации, безумно довольны, спасибо ему огромное!!!
Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации,
Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации,
Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации,
Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации,
Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации,
Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации,
Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации,
Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации,+1
Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации,
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М
У нас был водитель-экскурсовод Азам. У нас получилась индивидуальная экскурсия, мы заехали в те места, где еще не были и пропустили те места, в которых успели побывать. Кроме того водитель
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делал отличные фото нас.
Мы бронировали на 2 мая, но погодные условия не позволили провести экскурсию - нам ее без проблем перенесли на удобный дня нас день, что было очень приятно. Также мы хотели встретить закат на бурдж-халифе - Азам привез нас четко к этому времени.
В общем, отличная экскурсия.

У нас был водитель-экскурсовод Азам. У нас получилась индивидуальная экскурсия, мы заехали в те места, где
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A
Все очень понравилось, гид Амир располагает к себе, прекрасно провел экскурсии, учел все пожелания о посещениях тех или иных мест, много и интересно рассказывал про Эмираты пока мы были на пути к локациям, времени на все посещения было достаточно. Мы остались очень довольны, спасибо!
Все очень понравилось, гид Амир располагает к себе, прекрасно провел экскурсии, учел все пожелания о посещениях
Все очень понравилось, гид Амир располагает к себе, прекрасно провел экскурсии, учел все пожелания о посещениях
Все очень понравилось, гид Амир располагает к себе, прекрасно провел экскурсии, учел все пожелания о посещениях
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Входит в следующие категории Дубая

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