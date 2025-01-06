Чтобы увидеть все красоты города, одного дня, конечно, не хватит. Но за 6 часов можно осмотреть главные его достопримечательности. Для нашего маршрута мы выбрали всё «самое-самое», что есть в Дубае. Хотим погрузить вас в роскошь этого города, влюбить в него и очаровать, пожалуй, самым шикарным и ультрасовременным мегаполисом Ближнего Востока.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Палма Джумейра. Вы проедете по рукотворному острову и сделаете кадры на фоне небоскрёбов Дубай Марина.

Монорельс на острове Пальма. Монорельс — единственный вид общественного транспорта на острове Палма Джумейра. Из вагона вы сможете увидеть всю красоту острова и сделать фото у отеля Atlantis.

Музей будущего. Это выставочное пространство инновационных и футуристических идеологий, услуг и продуктов! Сделаем остановку возле него, чтобы вы могли снять ещё несколько кадров на фоне его необычной архитектуры.

Дубайская Венеция. Посетите элитный комплекс с отелями, ресторанами, виллами и каналами вместо улиц. А ещё с видом на знаменитый отель «Парус».

Сук Мадинат Джумейра. После отправитесь на традиционный восточный базар, где сувенирные лавки и киоски ароматной еды соседствуют с люксовыми бутиками и ювелирными магазинами.

Золотая (Дубайская) рамка. С высоты 150 метров увидите старые и новые кварталы города.

Аль Сиф. Взглянете на порт с лодками и яхтами, прогуляетесь по старинному району и посмотрите на древнее наследие — дома купцов.

Торговый центр Dubai Mall, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире торгово-развлекательный центр. Его фонтаны считаются одними из самых высоких и необычных. Вы полюбуетесь танцем водных струй и поймёте, почему от фонтанов приходят в восторг все без исключения. В центре увидите самый большой крытый аквариум на Ближнем Востоке и водопад с фигурками ныряльщиков за жемчугом.

Небоскрёб «Бурдж-Халифа». И конечно, мы посетим самое высокое здание в мире, где со смотровой площадки впечатлимся захватывающими видами на Дубай.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

Поездка пройдёт на автомобиле комфорт-класса

Если вам нужен трансфер из другого города, доплата договорная — от $40

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы (по желанию):