Парасейлинг над побережьем Дубая

Подняться над бирюзовой водой и насладиться панорамами города с высоты до 500 метров
Испытайте чувство полёта, которое недоступно ни на одной смотровой площадке! Парасейлинг дарит возможность увидеть Дубай с высоты свободного полёта: словно на крыльях, вы подниметесь над водой и рассмотрите побережье под необычным углом. Идеальный выбор для тех, кто любит адреналин и новые эмоции!
Описание водной прогулки

Сначала вас ждёт небольшая прогулка по морю. Катер выйдет в воды Арабского залива, а команда подготовит вас к подъёму: поможет надеть снаряжение и проведёт короткий инструктаж — всё понятно, спокойно и без спешки.

Когда катер ускорится, парашют раскроется и плавно поднимет вас над водой. Уже через пару минут вы достигнете высоты до 500 метров. В этот момент вы ощутите настоящий простор — под вами сверкает море, впереди тянется линия побережья, а небоскрёбы Дубая будто становятся ближе.

Полёт продлится около 15 минут, а затем вы так же мягко вернётесь на борт.

Форматы полётов

Вы можете выбрать один из вариантов:

  • одиночный полёт — для тех, кто хочет прочувствовать момент наедине с небом
  • парный — отличный способ разделить эмоции
  • тройной — если вы путешествуете компанией и хотите подняться вместе

Безопасность — наш приоритет: всё оборудование проходит регулярные проверки, а команда сопровождает вас на каждом этапе.

Организационные детали

  • Парасейлинг разрешается с 10 лет. Дети от 10 до 18 лет могут участвовать только в сопровождении родителей или взрослого
  • Минимальный вес участника — 50 кг, максимальный — 150 кг.
  • Если общий вес двух или трёх участников превышает 180 кг, полёт необходимо выполнить отдельно для каждого человека. В этом случае взимается доплата 100 AED за индивидуальный полёт.
  • Сопровождение гида не предполагается. На месте вас встретит инструктор
  • Трансфер от места проживания и обратно не входит в стоимость

Особенности оплаты

  • 22% предоплаты вносится через сайт. Остальную часть нужно оплатить не позднее чем за 2 дня до начала
  • Способы оплаты оставшейся суммы онлайн:
    — карта Visa, Mastercard
    — российская карта (+10%)
    — карта Unionpay (+3%)
    — крипто USDT (+$1,5)
  • Если у вас сложности с оплатой онлайн, мы можем прислать в ваш отель в центральной части Дубая своего представителя, который примет оплату наличными — дирхамами или долларами

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Dubai Harbour
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 2855 туристов
Мы команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о прошлом и настоящем Эмиратов. Мы влюблены в Дубай и хотим делиться этой энергией с вами. Не просто показать достопримечательности, а
читать дальше

помочь почувствовать атмосферу города, как удивительно здесь переплетаются древние традиции и современность. Каждый из нас прошёл серьёзное обучение в Дубайском колледже туризма и получил лицензию гида от Департамента туризма Дубая. Это гарантия, что наши экскурсии основаны на проверенных фактах и профессиональной подготовке. Мы живём здесь много лет, постоянно изучаем город, следим за его изменениями, с удовольствием рассказываем живые истории, которые не найти в путеводителях, и делаем это с душой. Наш стиль — это дружеское общение, внимание к деталям и лёгкая подача. С нами вы откроете Эмираты с разных сторон: город — на необычных экскурсиях на кабриолетах, пустыню — на захватывающем сафари, море — на яхт-турах. Мы хотим, чтобы, глядя на фотографии самых известных мест Дубая, вы могли с улыбкой сказать: «Я не просто здесь был, я это прочувствовал!»

