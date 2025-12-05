Испытайте чувство полёта, которое недоступно ни на одной смотровой площадке! Парасейлинг дарит возможность увидеть Дубай с высоты свободного полёта: словно на крыльях, вы подниметесь над водой и рассмотрите побережье под необычным углом. Идеальный выбор для тех, кто любит адреналин и новые эмоции!
Описание водной прогулки
Сначала вас ждёт небольшая прогулка по морю. Катер выйдет в воды Арабского залива, а команда подготовит вас к подъёму: поможет надеть снаряжение и проведёт короткий инструктаж — всё понятно, спокойно и без спешки.
Когда катер ускорится, парашют раскроется и плавно поднимет вас над водой. Уже через пару минут вы достигнете высоты до 500 метров. В этот момент вы ощутите настоящий простор — под вами сверкает море, впереди тянется линия побережья, а небоскрёбы Дубая будто становятся ближе.
Полёт продлится около 15 минут, а затем вы так же мягко вернётесь на борт.
Форматы полётов
Вы можете выбрать один из вариантов:
- одиночный полёт — для тех, кто хочет прочувствовать момент наедине с небом
- парный — отличный способ разделить эмоции
- тройной — если вы путешествуете компанией и хотите подняться вместе
Безопасность — наш приоритет: всё оборудование проходит регулярные проверки, а команда сопровождает вас на каждом этапе.
Организационные детали
- Парасейлинг разрешается с 10 лет. Дети от 10 до 18 лет могут участвовать только в сопровождении родителей или взрослого
- Минимальный вес участника — 50 кг, максимальный — 150 кг.
- Если общий вес двух или трёх участников превышает 180 кг, полёт необходимо выполнить отдельно для каждого человека. В этом случае взимается доплата 100 AED за индивидуальный полёт.
- Сопровождение гида не предполагается. На месте вас встретит инструктор
- Трансфер от места проживания и обратно не входит в стоимость
Особенности оплаты
- 22% предоплаты вносится через сайт. Остальную часть нужно оплатить не позднее чем за 2 дня до начала
- Способы оплаты оставшейся суммы онлайн:
— карта Visa, Mastercard
— российская карта (+10%)
— карта Unionpay (+3%)
— крипто USDT (+$1,5)
- Если у вас сложности с оплатой онлайн, мы можем прислать в ваш отель в центральной части Дубая своего представителя, который примет оплату наличными — дирхамами или долларами
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Dubai Harbour
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 2855 туристов
Мы команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о прошлом и настоящем Эмиратов. Мы влюблены в Дубай и хотим делиться этой энергией с вами. Не просто показать достопримечательности, а
