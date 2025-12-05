Испытайте чувство полёта, которое недоступно ни на одной смотровой площадке! Парасейлинг дарит возможность увидеть Дубай с высоты свободного полёта: словно на крыльях, вы подниметесь над водой и рассмотрите побережье под необычным углом. Идеальный выбор для тех, кто любит адреналин и новые эмоции!

Описание водной прогулки

Сначала вас ждёт небольшая прогулка по морю. Катер выйдет в воды Арабского залива, а команда подготовит вас к подъёму: поможет надеть снаряжение и проведёт короткий инструктаж — всё понятно, спокойно и без спешки.

Когда катер ускорится, парашют раскроется и плавно поднимет вас над водой. Уже через пару минут вы достигнете высоты до 500 метров. В этот момент вы ощутите настоящий простор — под вами сверкает море, впереди тянется линия побережья, а небоскрёбы Дубая будто становятся ближе.

Полёт продлится около 15 минут, а затем вы так же мягко вернётесь на борт.

Форматы полётов

Вы можете выбрать один из вариантов:

одиночный полёт — для тех, кто хочет прочувствовать момент наедине с небом

парный — отличный способ разделить эмоции

тройной — если вы путешествуете компанией и хотите подняться вместе

Безопасность — наш приоритет: всё оборудование проходит регулярные проверки, а команда сопровождает вас на каждом этапе.

Организационные детали

Парасейлинг разрешается с 10 лет. Дети от 10 до 18 лет могут участвовать только в сопровождении родителей или взрослого

Минимальный вес участника — 50 кг, максимальный — 150 кг.

Если общий вес двух или трёх участников превышает 180 кг, полёт необходимо выполнить отдельно для каждого человека. В этом случае взимается доплата 100 AED за индивидуальный полёт.

Сопровождение гида не предполагается. На месте вас встретит инструктор

Трансфер от места проживания и обратно не входит в стоимость

Особенности оплаты