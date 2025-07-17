Н Наталья Восхитительный парк! Мы были в полном восторге!

Э Элина Очень красивый парк, советую к посещению!

А Александр Из минусов арабы которые постоянно что то пытаются продать утомляют

Е Елена Осталась очень довольна посещением парка цветов. Это такая красота, чистота и аромат! Особенно впечатлила деревня Смурфиков, почти настоящая🩷. По парку функционирует большое количество беседок, где можно отдохнуть и насладиться видом. Есть возможнлсть перекусить, приобрести сувениры. Рекомендую экскурсию к прсещени. Билеты берите на" Спутнике". Так выходии дешевле и без очередей.

А Александра Красивый парк, но необходимо выбирать время для посещения, чтоб не попасть в самую жару.

A Anastasiia Очень красивый и необычный парк. Территория небольшая, весь парк модно обойти за 1.5 часа неспешным шагом и с остановками для фото и перекусов.

П Полина читать дальше но количество оттенков впечатляет. Интересные задумки огромных фигур. Однозначно стоит посетить. Имеется куча кафешек. Автобус 105 ходит каждые полчаса, стоит 5 дирхам в одну сторону по серебряной Nol-карте от станции Mall of Emirates. Досмотра на входе не было, еду и воду проносили. Деревня со смурфиками для особо интересующихся, а в целом великолепный парк. Мы были при солнечном свете, на закате и после заката с фонариками. При подсветке по-другому воспринимается. Видов цветов немного,

Н Надежда Парк создан из различных сказочных домиков, дворцов, деревьев и фигур, украшенных цветами. Из цветов используются, в основном, петуньи. Выглядит красочно. Кроме этого много киосков с сувенирами и фастфудом.

Парк небольшой по размеру и разнообразию растительности, но, думаю, с детьми там будет интересно.

А Асель Очень красивый парк!

О Ольга Всё прошло замечательно. После оплаты на сайте, билеты пришли на почту в течении часа. Сам Парк великолепен! Море цветов! Ухоженная территория. Сам по себе парк не очень большой, но из-за продуманной логистики и невороятного количества разных зон и дорожек, спокойно можно найти уединенное место для отдыха и красивых фото. Много кафе и сувенирных лавок.