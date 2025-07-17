Miracle Garden — настоящее царство флористического искусства. На несколько часов вы погрузитесь в мир ярких ландшафтов и цветочных скульптур. Это место — не просто ботанический сад. Здесь вы сможете наблюдать настоящий полет творческой мысли!
Описание билетаЦарство цветов Miracle Garden является одним из самых восхитительных рукотворных парковых садов в мире. Здесь вы не перестанете удивляться человеческой фантазии, любуясь неимоверной красоты ландшафтным дизайном. Огромный сад расположен прямо в пустыне. Он поразит вас удивительными скульптурами и картинами, созданными из 250 миллионов цветов! Это место — идеально для фотографий. Талантливые флористы воссоздали голландские мельницы, ретро-автомобили и даже 36-метровую статую Микки Мауса. Важная информация:
- Билеты с открытой датой и временем посещения парка.
- На территорию парка и ярмарки можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Miracle Garden
Что не входит в цену
- Напитки и еда
- Сувениры
- Трансфер
Место начала и завершения?
Miracle Garden
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
17 июл 2025
Восхитительный парк! Мы были в полном восторге!
Э
Элина
21 июн 2025
Очень красивый парк, советую к посещению!
T
Tatyana
21 мая 2025
А
Александр
14 мая 2025
Из минусов арабы которые постоянно что то пытаются продать утомляют
Е
Елена
11 мая 2025
Осталась очень довольна посещением парка цветов. Это такая красота, чистота и аромат! Особенно впечатлила деревня Смурфиков, почти настоящая🩷. По парку функционирует большое количество беседок, где можно отдохнуть и насладиться видом. Есть возможнлсть перекусить, приобрести сувениры. Рекомендую экскурсию к прсещени. Билеты берите на" Спутнике". Так выходии дешевле и без очередей.
А
Александра
10 мая 2025
Красивый парк, но необходимо выбирать время для посещения, чтоб не попасть в самую жару.
A
Anastasiia
28 апр 2025
Очень красивый и необычный парк. Территория небольшая, весь парк модно обойти за 1.5 часа неспешным шагом и с остановками для фото и перекусов.
П
Полина
23 апр 2025
Деревня со смурфиками для особо интересующихся, а в целом великолепный парк. Мы были при солнечном свете, на закате и после заката с фонариками. При подсветке по-другому воспринимается. Видов цветов немного,
В
Вадим
8 апр 2025
М
Мария
6 апр 2025
Н
Надежда
1 апр 2025
Парк создан из различных сказочных домиков, дворцов, деревьев и фигур, украшенных цветами. Из цветов используются, в основном, петуньи. Выглядит красочно. Кроме этого много киосков с сувенирами и фастфудом.
Парк небольшой по размеру и разнообразию растительности, но, думаю, с детьми там будет интересно.
А
Асель
26 мар 2025
Очень красивый парк!
Д
Дмитрий
25 мар 2025
О
Ольга
23 мар 2025
Всё прошло замечательно. После оплаты на сайте, билеты пришли на почту в течении часа. Сам Парк великолепен! Море цветов! Ухоженная территория. Сам по себе парк не очень большой, но из-за продуманной логистики и невороятного количества разных зон и дорожек, спокойно можно найти уединенное место для отдыха и красивых фото. Много кафе и сувенирных лавок.
Е
Елена
14 мар 2025
