Начало экскурсии обговаривается с вами

Ferrari World

Всего в парке 17 невероятных аттракционов, но самый эксклюзивный из них — это Formula Rossa, невероятные американские горки, самые быстрые в мире. Трассы завиты в экстремальные петли, прокатившись по которым, вы ощутите себя пилотом Формулы-1. Аттракцион разгоняется до 100 км в секунду, а самая высокая точка трасс достигает 52-метровой высоты, с которой автомобили падают в свободном полете и взлетают в новые петли со скоростью 240 км/час, также как и гоночные болиды на трассе. Тем, кто не боится мертвых петель, непременно понравится Flying Aces.

Это удобно

Парк работает ежедневно с 11 до 20:00. Чтобы не стоять в очереди за билетами, закажите их у нас заранее. Русскоговорящий водитель возьмет их с собою и отвезет вас в Феррари парк. Он же подождет, пока вы всей семьей вдоволь накатаетесь, и возвратит вас в отель.