Начало экскурсии обговаривается с вами

Поездка в Феррари парк

Этот развлекательный тур предназначен для туристов, которые любят экстрим и приключения

Этот развлекательный тур предназначен для туристов, которые любят экстрим и приключения.

Вы проведете незабываемый день в удивительном крытом тематическом парке Ferrari World, который находится в Абу Даби.

Причем здесь будет интересно, как взрослым, так и детям.

Если вы хотите испытать адреналин и насладиться невероятными эмоциями — экскурсия в Феррари парк именно для вас!
Поездка в Феррари парк
Поездка в Феррари парк
Поездка в Феррари парк
Поездка в Феррари парк
Поездка в Феррари парк
Ferrari World
Всего в парке 17 невероятных аттракционов, но самый эксклюзивный из них — это Formula Rossa, невероятные американские горки, самые быстрые в мире. Трассы завиты в экстремальные петли, прокатившись по которым, вы ощутите себя пилотом Формулы-1. Аттракцион разгоняется до 100 км в секунду, а самая высокая точка трасс достигает 52-метровой высоты, с которой автомобили падают в свободном полете и взлетают в новые петли со скоростью 240 км/час, также как и гоночные болиды на трассе. Тем, кто не боится мертвых петель, непременно понравится Flying Aces.
Это удобно
Парк работает ежедневно с 11 до 20:00. Чтобы не стоять в очереди за билетами, закажите их у нас заранее. Русскоговорящий водитель возьмет их с собою и отвезет вас в Феррари парк. Он же подождет, пока вы всей семьей вдоволь накатаетесь, и возвратит вас в отель.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
$450

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Билеты
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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