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Полёт на вертолёте

5
4 отзыва
Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Поднявшись в воздух на вертолете 🚁, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города Дубай.

Вас ждут потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива.

Вы увидите бесконечную гладь моря 🌊 с переливающимися на волнах бликами солнца.

Сочетание роскоши и комфорта, арабской экзотики и развитой туристической инфраструктуры.

Эта вертолетная экскурсия ⛳ станет для вас настоящим приключением с невероятными эмоциями.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $199 за человека

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Полёт на вертолёте
Полёт на вертолёте

Что вы увидите

  • побережье Персидского залива
  • Мировые острова
  • Бурдж-Аль-Араб
  • Бурдж-Халифа
  • Atlantis The Palm
  • побережье Джумейра-Бич
Соверши полёт на вертолёте!
Трансфер осуществляется из вашего отеля самостоятельно, либо на комфортабельном Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia за дополнительную оплату.
Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Вы увидите бесконечную гладь моря 🌊 с переливающимися на волнах бликами солнца. Сочетание роскоши и комфорта, арабской экзотики и развитой туристической инфраструктуры. Эта экскурсия ⛳ станет для вас приключением с настоящими потрясающими эмоциями!
Воплощайте свои мечты в реальность - совершите незабываемый полёт на вертолёте в Дубае!
Что входит
  • Незабываемый полёт на вертолёте над Дубае
  • Великолепный обзорный вид на самые красивых исторические здания и «визитные карточки» города
  • Увлекательный рассказ о городе во время полета от опытного профессионального пилота
Что не входит
  • Трансфер из вашего отеля на комфортабельном Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia за дополнительную оплату
  • Перекус и вода
  • Личные расходы на транспорт
Начало и место завершения
🚩 Dubai Police Academy
Полёт на вертолёте
Полёт на вертолёте
Полёт на вертолёте
Полёт на вертолёте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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4 отзыва оставили туристы

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