Трансфер осуществляется из вашего отеля самостоятельно, либо на комфортабельном Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia за дополнительную оплату.
Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Вы увидите бесконечную гладь моря 🌊 с переливающимися на волнах бликами солнца. Сочетание роскоши и комфорта, арабской экзотики и развитой туристической инфраструктуры. Эта экскурсия ⛳ станет для вас приключением с настоящими потрясающими эмоциями!
Воплощайте свои мечты в реальность - совершите незабываемый полёт на вертолёте в Дубае!
Что входит
Незабываемый полёт на вертолёте над Дубае
Великолепный обзорный вид на самые красивых исторические здания и «визитные карточки» города
Увлекательный рассказ о городе во время полета от опытного профессионального пилота
Что не входит
Трансфер из вашего отеля на комфортабельном Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia за дополнительную оплату
Перекус и вода
Личные расходы на транспорт
Начало и место завершения
🚩 Dubai Police Academy
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.