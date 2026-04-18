На пешей прогулке среди небоскрёбов сложно понять, каков же настоящий размах города, на месте которого еще 30 лет назад была пустыня. Поэтому мы предлагаем взглянуть на Дубай с нового ракурса — с борта вертолёта. Вы увидите рукотворные острова и каналы, а также главные архитектурные достопримечательности — от башни «Бурдж-Халифа» до отеля-паруса «Бурдж-аль-Араб».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Воздушное путешествие

Готовы увидеть насыпные острова, самое высокое здание мира и визитную карточку эмирата, отель-парус, с высоты птичьего полета? Отправляемся на вертолёте рассматривать Дубай. Вы сами выбираете продолжительность путешествия: 12, 15, 17 или 25 минут.

Независимо от выбранного варианта вы увидите:

Пальмовый остров

Отель «Бурдж-аль-Араб»

Район Джумейра

Небоскрёб «Бурдж-Халифа»

Чем дольше путешествие, тем больше достопримечательностей входит в список:

Острова Мир (для 15, 17, 25 мин.)

Проект Лагуна (для 17 мин.)

Старый Город, залив Dubai Creek, порт Рашид (для 25 мин.)

Организационные детали

По запросу полёт можно организовать для индивидуальной группы до 6 человек (максимальный общий вес пассажиров 450 кг): 12 минут — $862 за борт, 15 минут — $1107 за борт, 17 минут — $1240 за борт, 25 минут — $1741 за борт.

Как проходит полёт

Регистрация за 45 минут до вылета. Возьмите оригинал паспорта или официального удостоверения личности с фотографией.

Перед полётом проводится 10-минутный инструктаж на русском языке (в формате фильма)

Вас будет сопровождать только пилот вертолёта, гида во время полёта не будет

Полёт стартует каждые 15-30 минут, удобное вам время вы сможете выбрать при общении с гидом

Каждый пассажир застрахован в соответствии с местными правилами Управления гражданской авиации ОАЭ

Кому подходит полёт

На борт допускаются дети с 2 лет

Беременные женщины могут летать только в течение первых 32 недель беременности под свою ответственность

Люди с ограниченной мобильностью допускаются только в сопровождении взрослого, который несет полную ответственность за их посадку на вертолёт и комфорт на борту

Погодные условия

Маршруты могут отличаться в зависимости от погодных условий из соображений безопасности

Все рейсы зависят от погодных условий и условий видимости. При видимости ниже 5000 м наши вертолёты не могут летать.

Отмена заказа

При отмене полета более чем за 48 часов до отправления вы получите 100% возврат. При отмене полета за 24-48 часов до отправления вы получите 50% возврат. При отмене менее чем за 24 часа до вылета деньги не возвращаются.

Дополнительные расходы (по желанию)

За дополнительную плату мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно.