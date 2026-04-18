Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
На пешей прогулке среди небоскрёбов сложно понять, каков же настоящий размах города, на месте которого еще 30 лет назад была пустыня. Поэтому мы предлагаем взглянуть на Дубай с нового ракурса — с борта вертолёта.
Вы увидите рукотворные острова и каналы, а также главные архитектурные достопримечательности — от башни «Бурдж-Халифа» до отеля-паруса «Бурдж-аль-Араб».
Описание экскурсии
Воздушное путешествие
Готовы увидеть насыпные острова, самое высокое здание мира и визитную карточку эмирата, отель-парус, с высоты птичьего полета? Отправляемся на вертолёте рассматривать Дубай. Вы сами выбираете продолжительность путешествия: 12, 15, 17 или 25 минут.
Независимо от выбранного варианта вы увидите:
Пальмовый остров
Отель «Бурдж-аль-Араб»
Район Джумейра
Небоскрёб «Бурдж-Халифа»
Чем дольше путешествие, тем больше достопримечательностей входит в список:
Острова Мир (для 15, 17, 25 мин.)
Проект Лагуна (для 17 мин.)
Старый Город, залив Dubai Creek, порт Рашид (для 25 мин.)
Организационные детали
По запросу полёт можно организовать для индивидуальной группы до 6 человек (максимальный общий вес пассажиров 450 кг): 12 минут — $862 за борт, 15 минут — $1107 за борт, 17 минут — $1240 за борт, 25 минут — $1741 за борт.
Как проходит полёт
Регистрация за 45 минут до вылета. Возьмите оригинал паспорта или официального удостоверения личности с фотографией.
Перед полётом проводится 10-минутный инструктаж на русском языке (в формате фильма)
Вас будет сопровождать только пилот вертолёта, гида во время полёта не будет
Полёт стартует каждые 15-30 минут, удобное вам время вы сможете выбрать при общении с гидом
Каждый пассажир застрахован в соответствии с местными правилами Управления гражданской авиации ОАЭ
Кому подходит полёт
На борт допускаются дети с 2 лет
Беременные женщины могут летать только в течение первых 32 недель беременности под свою ответственность
Люди с ограниченной мобильностью допускаются только в сопровождении взрослого, который несет полную ответственность за их посадку на вертолёт и комфорт на борту
Погодные условия
Маршруты могут отличаться в зависимости от погодных условий из соображений безопасности
Все рейсы зависят от погодных условий и условий видимости. При видимости ниже 5000 м наши вертолёты не могут летать.
Отмена заказа
При отмене полета более чем за 48 часов до отправления вы получите 100% возврат. При отмене полета за 24-48 часов до отправления вы получите 50% возврат. При отмене менее чем за 24 часа до вылета деньги не возвращаются.
Дополнительные расходы (по желанию)
За дополнительную плату мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно.
Машина на 6 пассажиров: — из Дубая, Шарджи или Аджмана: $150 — без ожидания, $200 — 5 часов, $250 — 8 часов, $300 — 10 часов — из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби: $250 — 8 часов, 300$ — 10 часов
VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300): — из Дубая, Шарджи или Аджмана: $300 — без ожидания, $400 — 5 часов, $550 — 8 часов, $650 — 10 часов — из других эмиратов: $550 — 8 часов, $650 — 10 часов
в будние дни в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 16:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Полет 12 минут
$196
Полет 15 минут
$252
Полет 17 минут
$268
Полет 25 минут
$397
Индивидуальный полет 12 минут (борт только для вашей компании до 6 чел.)
$862
Индивидуальный полет 15 минут (борт только для вашей компании до 6 чел.)
$1107
Индивидуальный полет 17 минут (борт только для вашей компании до 6 чел.)
$1240
Индивидуальный полет 25 минут (борт только для вашей компании до 6 чел.)
$1741
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вертолётной площадке Атлантис
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 16:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 16837 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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5
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С
Сергей
Все прошло великолепно, всем понравилось, очень достойно, рекомендую.
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Олеся
Нам очень все понравилось! Во первых купить здесь очень просто, Виктория прислала все удобные «пароли явки». Приехали, как полагается заранее, паспорта не забыли. Найти это место не сложно, мы спокойно читать дальшеуменьшить
доехали на Яндекс такси. Вертолеты восхищают, при следующей возможности я летала бы вновь и вновь. Мы брали 25 минут, это того стоит, меньше времени было бы уже маловато. Рекомендую одним словом. Обратите внимание, можно заказать панорамное место - это рядом с пилотом. По цене доплата в районе 4000 р за такое место
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И
Ирина
Спасибо организаторам и исполнителям за замечательную экскурсию, прекрасные виды на Palm Jumeirah and Burj Khalifa, отличный сервис и незабываемые впечатления от полета!
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Татьяна
Это стоит узнать!!! Впечатления невероятные, пока не попробуешь - не узнаешь!! Организация отлична!!! Я не пожалела, что выбрала именно ЭТУ экскурсию❤️ благодарю всех, кто подарил мне эти эмоции🤗
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А
Александра
Прогулка на вертолете была потрясающей! Спасибо за организацию. Быстро ответили на все вопросы, забронировали, в указанный день все прошло четко и без задержек) буду обращаться еще
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А
Анастасия
Великолепный опыт, абсолютно стоит потраченных денег. Впечатляет!
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