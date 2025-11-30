Встретьте рассвет в Аравийской пустыне верхом на верблюде! Насладитесь умиротворяющей тишиной дюн, попробуйте традиционный арабский завтрак посреди песков — с комфортабельным трансфером на джипах туда и обратно.
Описание экскурсииВстретить рассвет в Аравийской пустыне на верблюде Отправьтесь в увлекательное путешествие к самому краю пустыни, чтобы встретить рассвет в одном из самых живописных мест. Верхом на верблюде вы проведёте около 30-40 минут, наслаждаясь тишиной и спокойствием золотых дюн вместе со своими спутниками. В сердце пустыни вас будет ждать остановка с традиционным арабским завтраком, сервированным на уютных низких сидениях. После трапезы вы отправитесь обратно, а мощный джип 4WD доставит вас прямо к вашему отелю в Дубае. Эта поездка подарит вам неповторимые впечатления и воспоминания о магии Аравийской пустыни! Важная информация:
- Не подходит для детей младше 5 лет и беременных женщин.
- Рекомендуем взять с собой головной убор, защиту от солнца и удобную одежду. Требуется плоская закрытая обувь (кроссовки, ботинки на плоской подошве и т. д.). Открытая обувь/обувь на высоком каблуке не допускается из соображений безопасности. Зимой в пустыне Дубая может быть прохладнее по вечерам, поэтому мы рекомендуем вам взять с собой легкую куртку.
- Пиковые дневные температуры в летний сезон (июнь-сентябрь) иногда достигают 42-45 градусов по Цельсию. Уровень влажности в этот период также может превышать 90 процентов.
- В туманный день восход солнца может быть нечетким.
Ежедневно в 4:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на частных джипах класса люкс
- Услуги англоговорящего гида
- Прогулка на верблюдах 30-40 минут
- Завтрак в пустыне
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
G.
25 авг 7
Мы брали экскурсию для себя и своей семьи. Гиды объяснили маршрут в пустыню в непринужденной и понятной манере. Мы также катались на верблюдах в течение 40 минут и сделали много фотографий. Завтрак был вкусным, а меню подходящим для детей. Я настоятельно рекомендую экскурсию. Мы обязательно закажем такой же тур еще раз, если снова приедем в Дубай.
