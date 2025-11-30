G G.

Мы брали экскурсию для себя и своей семьи. Гиды объяснили маршрут в пустыню в непринужденной и понятной манере. Мы также катались на верблюдах в течение 40 минут и сделали много фотографий. Завтрак был вкусным, а меню подходящим для детей. Я настоятельно рекомендую экскурсию. Мы обязательно закажем такой же тур еще раз, если снова приедем в Дубай.