1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«В деревне бедуинов вы увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной и прокатитесь на верблюде»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
«Вы покатаетесь на верблюдах, посмотрите зажигательное шоу танцев живота и поужинаете в лагере бедуинов, где для вас приготовят шашлыки, салаты, фрукты, восточные сладости и традиционные напитки»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Групповая
5 часов
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«На закате прокатитесь на верблюдах и сэндбордах»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Групповая
6 часов
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«По желанию вы покурите кальян, покатаетесь на верблюде и сфотографируетесь в национальной одежде»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
«Вы угоститесь сладостями и барбекю, покатаетесь на верблюдах и насладитесь огненным шоу и национальными танцами»
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
«здесь же вы сможете сделать фотографии с соколом, а еще прокатиться на верблюде»
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Групповая
7 часов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
«Увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной и прокатитесь на верблюде»
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
скидка
20%
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
«В завершении экскурсии, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный сафари тур в Дубае с премиум ужином в VIP кемпинге
Погрузитесь в атмосферу пустыни с эксклюзивным сафари туром. Адреналиновые приключения и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем вам совместить в одной экскурсии — адреналиновое встряску на джипах и неспешную прогулку на верблюдах по пескам»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Сафари в пустыне Lah Bab: VIP ужин и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока, наслаждаясь захватывающим сафари и культурным вечером среди песков
Начало: Ваш отель
«Катание на верблюдах (маленький круг)»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$65 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Начало: Ваш отель
«Катание на верблюдах (маленький круг)»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$249 за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Пустынное приключение в Дубае: квадроциклы и верблюды
Откройте для себя дух пустыни с экскурсией в Дубае, включающей захватывающее катание на квадроциклах и верблюдах
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Захватывающее сафари на квадроциклах + джип-сафари в Дубае
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по пустыне Дубая на квадроциклах, где вы сможете насладиться свободой и скоростью
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$75 за человека
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Вы проедете почетный круг верхом на «кораблях пустыни» — одногорбых верблюдах-дромедарах»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека
Групповая
6 часов
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Начало: В вашем отеле (Дубай)
«Насладитесь восхитительным завтраком среди дюн и прогулкой на верблюдах и квадроциклах»
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$380 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 мая 2024Экскурсия потрясающая! Водитель профессионал. Эмоций куча. Брали квадроцикл на двоих с мужем, я не справилась с жарой, прям поплохело. Но на улице было +50, шоу очень интересное, особенно фаер) вообщем мы ехали домой уставшие, но очень довольные) спасибо!!!
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия очень динамичная, водитель на сафари был прекрасен. За отдельную плату пюможно покататься на квадроциклах и верблюдах - рекомендую, т.
- ВВалерий26 мая 2024Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
- ЕЕкатерина26 мая 2024Восторг, не смотря даже, что гид говорит на английском языке, при чем у меня Английский никакой Эта одна из лучших поездок, сотрудники все молодцы Катание на внедорожниках ни с чем несравнимо, это очень круто Шоу 🔥
- ЖЖанна25 мая 2024Все было потрясающе! шоу огонь! еда очень вкусная,выбор огромный! прокатились на все 100%,эмоции супер
- ООльга24 мая 2024Все понравилось
- NNatali24 мая 2024Очень круто! Мы все остались под большим впечатлением!!!
- ККатя23 мая 2024Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны, ужин, шоу. Как по
- ЧЧинара23 мая 2024Спасибо! Нам очень понравилось🥰 Спасибо,Нурсултану! 😍🤌🏾
- ММария21 мая 2024Добрый вечер! Спасибо большое! Водители очень вежливые, ну и конечно, настоящие профи. Ужин был очень вкусный! Фаер шоу именно в нашем vip кемпинге очень обрадовало, ребята молодцы. В общем, получили только самые положительные эмоции!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На верблюдах»
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