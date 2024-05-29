Прогулки на верблюдах из Дубая

Найдено 15 экскурсий в категории «На верблюдах» в Дубае на русском языке, цены от $37, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«В деревне бедуинов вы увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной и прокатитесь на верблюде»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
7 часов
26 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
«Вы покатаетесь на верблюдах, посмотрите зажигательное шоу танцев живота и поужинаете в лагере бедуинов, где для вас приготовят шашлыки, салаты, фрукты, восточные сладости и традиционные напитки»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
5 часов
2 отзыва
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«На закате прокатитесь на верблюдах и сэндбордах»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Экстрим-сафари на джипах
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
22 отзыва
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«По желанию вы покурите кальян, покатаетесь на верблюде и сфотографируетесь в национальной одежде»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
«Вы угоститесь сладостями и барбекю, покатаетесь на верблюдах и насладитесь огненным шоу и национальными танцами»
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
🐫 На верблюдах
🎈 На воздушном шаре
Групповая
4.5 часа
9 отзывов
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
«здесь же вы сможете сделать фотографии с соколом, а еще прокатиться на верблюде»
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
🚁 На вертолёте
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
7 отзывов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
«Увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной и прокатитесь на верблюде»
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Групповая
6 часов
1321 отзыв
Популярное предложение
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
«В завершении экскурсии, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Индивидуальный сафари тур в Дубае с премиум ужином в VIP кемпинге
Погрузитесь в атмосферу пустыни с эксклюзивным сафари туром. Адреналиновые приключения и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем вам совместить в одной экскурсии — адреналиновое встряску на джипах и неспешную прогулку на верблюдах по пескам»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
110 отзывов
Сафари в пустыне Lah Bab: VIP ужин и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока, наслаждаясь захватывающим сафари и культурным вечером среди песков
Начало: Ваш отель
«Катание на верблюдах (маленький круг)»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$65 за человека
Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
5 часов
71 отзыв
Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Начало: Ваш отель
«Катание на верблюдах (маленький круг)»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$249 за всё до 6 чел.
По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
148 отзывов
Пустынное приключение в Дубае: квадроциклы и верблюды
Откройте для себя дух пустыни с экскурсией в Дубае, включающей захватывающее катание на квадроциклах и верблюдах
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Сафари на квадроциклах + джип-сафари
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
15 отзывов
Захватывающее сафари на квадроциклах + джип-сафари в Дубае
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по пустыне Дубая на квадроциклах, где вы сможете насладиться свободой и скоростью
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$75 за человека
Сафари на ретро-джипах из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Вы проедете почетный круг верхом на «кораблях пустыни» — одногорбых верблюдах-дромедарах»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Начало: В вашем отеле (Дубай)
«Насладитесь восхитительным завтраком среди дюн и прогулкой на верблюдах и квадроциклах»
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$380 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Экскурсия потрясающая! Водитель профессионал. Эмоций куча. Брали квадроцикл на двоих с мужем, я не справилась с жарой, прям поплохело. Но на улице было +50, шоу очень интересное, особенно фаер) вообщем мы ехали домой уставшие, но очень довольные) спасибо!!!
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Экскурсия очень динамичная, водитель на сафари был прекрасен. За отдельную плату пюможно покататься на квадроциклах и верблюдах - рекомендую, т.
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    к. это того стоит, очень круто покататься по песку)) по ходу тура постоянно меняются машины, это даже прикольно, хотя не всем нравилось. Шоу программа была не долгая, но красивая. Единственное, что мне было не по нраву, так это еда, маленький выбор и однообразный, а самое грустное, что не было десертов и кофе, хотя, нужно учесть, что остальным было нормально (за исключением десертов, их ждали всё) и я в поездки еду не есть, а за впечатлениями - их было достаточно 🤩

  • В
    Валерий
    26 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Восторг, не смотря даже, что гид говорит на английском языке, при чем у меня Английский никакой Эта одна из лучших поездок, сотрудники все молодцы Катание на внедорожниках ни с чем несравнимо, это очень круто Шоу 🔥
  • Ж
    Жанна
    25 мая 2024
    Индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
    Все было потрясающе! шоу огонь! еда очень вкусная,выбор огромный! прокатились на все 100%,эмоции супер
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Экстрим-сафари на джипах
    Все понравилось
  • N
    Natali
    24 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Очень круто! Мы все остались под большим впечатлением!!!
  • К
    Катя
    23 мая 2024
    Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
    Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны, ужин, шоу. Как по
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    мне, при выборе важно: 1) у кого заказывать — тут организаторы всегда были на связи на русском языке и помогали с любым вопросом (у меня уже был печальный опыт с другими турагентствами, от которых не дождёшься обратной связи и поддержки, поэтому для меня это очень важно, особенно, когда не говоришь по-английски); 2) чистота и съедобность в лагере в пустыне — по сравнению с другими сафари, на которых я побывала, этот лагерь просто отличный: всё аккуратно (даже в туалете!) и вкусно (заказывала вариант с барбекю). Советую!

    Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны
  • Ч
    Чинара
    23 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Спасибо! Нам очень понравилось🥰 Спасибо,Нурсултану! 😍🤌🏾
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Добрый вечер! Спасибо большое! Водители очень вежливые, ну и конечно, настоящие профи. Ужин был очень вкусный! Фаер шоу именно в нашем vip кемпинге очень обрадовало, ребята молодцы. В общем, получили только самые положительные эмоции!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На верблюдах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
  2. Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
  3. Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
  4. Экстрим-сафари на джипах
  5. Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "На верблюдах" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 37 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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