ежедневно в 04:00

Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая

Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне

Утром вы отправитесь туда, где начинается Арабская пустыня: воспарите над ней на воздушном шаре и сделаете головокружительные снимки.

А после позавтракаете в бедуинском лагере.

Также вы сможете сделать фотографии с соколом и прокатиться на верблюде.

День, начавшийся с таких эмоций, точно будет удачным!
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая

Полет проходит с сентября по май

Что вас ожидает

Полет на воздушном шаре. Рано-рано мы заберем вас у вашего отеля и отвезем в Аравийскую пустыню. Вы понаблюдаете, как купол шара наполняется горячим воздухом, а после подниметесь на «борт» воздушного судна. В воздухе встретите рассвет и насладитесь пейзажем пустыни с необычного ракурса.

Отдых в деревне бедуинов. На завтрак отправимся в бедуинский лагерь; здесь же вы сможете сделать фотографии с соколом, а еще прокатиться на верблюде.

Кому подойдет программа

Путешественникам старше 5 и младше 70 лет. Программа не подходит беременным женщинам на сроке от 3-х месяцев; людям, имеющим медицинские противопоказания (болезни сердца/спины) или страдающим фобией высоты.

Организационные детали

  • Это не экскурсия, а видовая поездка; с вами будет англоговорящий сопровождающий
  • 20% предоплаты вносится через сайт, а остальную часть нужно оплатить онлайн по ссылке в день бронирования (я отправлю вам ссылку)
  • В стоимость включено: трансфер, полет на воздушном шаре, завтрак в бедуинском лагере, фото с соколом и катание на верблюде

Как проходит полет

  • Путешественникам весом более 120 кг, необходимо приобрести билет по двойной стоимости.
  • Длительность полета зависит от погоды — от 40 до 70 минут
  • В корзину помещается до 40 человек, однако, в целях профилактики заражения COVID-19, в корзину одновременно сажают не более 20 человек
  • При плохой погоде полет переносится на другой день или время.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 04:00

Volha
Volha
Всем привет! Мы — дубайские девчонки, и мы знаем всё о современной и прошлой жизни Эмиратов, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами и особенностями города и показать самые знаменитые места Дубая, чтобы, глядя на картинки со всемирно известными зданиями, вы могли сказать «Я здесь был. »
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

👥Групповые🧒Для детей🏡Выездные🐫Сафари🐫На верблюдах🎈На воздушном шаре

Еще несколько похожих предложений в Дубае

Полёт на воздушном шаре
4.5
4
$300
за 1 чел.
Полёт на воздушном шаре
Чтобы ваш отдых вышел отличным, должны быть запоминающиеся моменты
ежедневно
Пустынное сафари - путешествие вглубь песков! 🔥
$40
за 1 чел.
Пустынное сафари - путешествие вглубь песков! 🔥
Со мной вы отправитесь в путешествие по пескам
Каждый день в 15:00
Баб аль Шамс - шикарный отель в бескрайней пустыне
Индивидуальная экскурсия
5
1
$240
за 1-6 чел.
Баб аль Шамс - шикарный отель в бескрайней пустыне
Где-то на просторах бескрайней пустыни расположился уникальный отель
по договоренности
Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
4.2
265
5ч 30м
$43
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам
ежедневно с 15:00-21:00
По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
4.4
38
$90
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Еще несколько десятков лет назад на месте Дубая была пустыня
ежедневно с 14:30-21:00
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с индивидуальным трансфером
4.7
22
$235
за 1 чел.
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с индивидуальным трансфером
Дубай с высоты птичьего полета особенно красив, и вы сможете убедиться в этом лично на нашей...
ежедневно, время под запрос
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
4.6
18
2ч 30м
$25
за 1 чел.
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Ещё несколько десятков лет назад на месте Дубая располагалась пустыня
Ежедневно в 10:30
Романтический ужин в пустыне
$155
за 1 чел.
Романтический ужин в пустыне
Предлагаем Вам отправиться на романтический ужин в пустыню! Наш водитель заберет Вас из отеля и Вы...
ежедневно
Джип-сафари по дубайской пустыне
4.6
72
$55
за 1 чел.
Джип-сафари по дубайской пустыне
Промчаться по барханам на внедорожнике и устроить фото-остановку на закате среди песков
ежедневно в 15:00
VIP тур - сафари в пустыне с ужином и шоу-программой
Индивидуальный тур
4.2
10
$290
за 1-4 чел.
VIP тур - сафари в пустыне с ужином и шоу-программой
Поездка в пустыню - это обязательный пункт в программе во время путешествия в Дубай
Ежедневно в 15:00
К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле
$65
за 1 чел.
К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле
Искупаться и пообедать в отеле на побережье, а по пути полюбоваться пейзажами гор и пустынь
во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Полет на вертолете + Пустынное Сафари VIP с индивидуальным трансфером
10ч
$260
за 1 чел.
Полет на вертолете + Пустынное Сафари VIP с индивидуальным трансфером
Ежедневно, время под запрос

Volha проводит ещё 2 экскурсии

По Дубаю на кабриолете
Индивидуальная экскурсия
5
59
$350
за 1-2 чел.
По Дубаю на кабриолете
С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Индивидуальная экскурсия
4.6
5
$250
за 1-5 чел.
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Покорить песчаные барханы, а после отдохнуть с другими путешественниками в деревне бедуинов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дубае
🇦🇪