ежедневно в 04:00

Полет проходит с сентября по май
Что вас ожидает
Полет на воздушном шаре. Рано-рано мы заберем вас у вашего отеля и отвезем в Аравийскую пустыню. Вы понаблюдаете, как купол шара наполняется горячим воздухом, а после подниметесь на «борт» воздушного судна. В воздухе встретите рассвет и насладитесь пейзажем пустыни с необычного ракурса.
Отдых в деревне бедуинов. На завтрак отправимся в бедуинский лагерь; здесь же вы сможете сделать фотографии с соколом, а еще прокатиться на верблюде.
Кому подойдет программа
Путешественникам старше 5 и младше 70 лет. Программа не подходит беременным женщинам на сроке от 3-х месяцев; людям, имеющим медицинские противопоказания (болезни сердца/спины) или страдающим фобией высоты.
Организационные детали
- Это не экскурсия, а видовая поездка; с вами будет англоговорящий сопровождающий
- 20% предоплаты вносится через сайт, а остальную часть нужно оплатить онлайн по ссылке в день бронирования (я отправлю вам ссылку)
- В стоимость включено: трансфер, полет на воздушном шаре, завтрак в бедуинском лагере, фото с соколом и катание на верблюде
Как проходит полет
- Путешественникам весом более 120 кг, необходимо приобрести билет по двойной стоимости.
- Длительность полета зависит от погоды — от 40 до 70 минут
- В корзину помещается до 40 человек, однако, в целях профилактики заражения COVID-19, в корзину одновременно сажают не более 20 человек
- При плохой погоде полет переносится на другой день или время.