ежедневно в 04:00

Полет проходит с сентября по май

Что вас ожидает

Полет на воздушном шаре. Рано-рано мы заберем вас у вашего отеля и отвезем в Аравийскую пустыню. Вы понаблюдаете, как купол шара наполняется горячим воздухом, а после подниметесь на «борт» воздушного судна. В воздухе встретите рассвет и насладитесь пейзажем пустыни с необычного ракурса.

Отдых в деревне бедуинов. На завтрак отправимся в бедуинский лагерь; здесь же вы сможете сделать фотографии с соколом, а еще прокатиться на верблюде.

Кому подойдет программа

Путешественникам старше 5 и младше 70 лет. Программа не подходит беременным женщинам на сроке от 3-х месяцев; людям, имеющим медицинские противопоказания (болезни сердца/спины) или страдающим фобией высоты.

Организационные детали

Это не экскурсия, а видовая поездка; с вами будет англоговорящий сопровождающий

20% предоплаты вносится через сайт, а остальную часть нужно оплатить онлайн по ссылке в день бронирования (я отправлю вам ссылку)

В стоимость включено: трансфер, полет на воздушном шаре, завтрак в бедуинском лагере, фото с соколом и катание на верблюде

Как проходит полет