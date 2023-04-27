Прогулка по Дубаю на кабриолете

Экскурсия на кабриолете по Дубаю: необычное путешествие в культовые места города

Описание
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Ответы на вопросы
Экскурсия по Дубаю может превратиться для Вас в нечто большее, чем обычный осмотр достопримечательностей.

Жаждите новых ощущений? Желаете по-иному взглянуть на один из самых известных городов мира? Тогда я предлагаю Вам отправиться в увлекательное путешествие по его культовым местам на кабриолете!
Прогулка по Дубаю на кабриолете
Прогулка по Дубаю на кабриолете
Прогулка по Дубаю на кабриолете
Прогулка по Дубаю на кабриолете
Прогулка по Дубаю на кабриолете
Прогулка по Дубаю на кабриолете
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Дубай в новом формате.
  • Если вы хотите получить еще больше ощущений от своей поездки в Дубай, то я предлагаю вам присоединиться к нам на увлекательную экскурсию на кабриолете. Вместе мы отправимся в путешествие по культовым местам города и окунемся в его неповторимую атмосферу.
Мы начнем наше путешествие с осмотра самых знаковых достопримечательностей города. Наш кабриолет позволит нам наслаждаться прекрасными видами на Дубайский залив и ощущать ветер в волосах. Присоединяйтесь к нам на экскурсию на кабриолете и откройте для себя Дубай в новом формате!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда
Место начала и завершения?
Ваш отель (Дубай)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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