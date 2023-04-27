Экскурсия на кабриолете по Дубаю: необычное путешествие в культовые места города
Экскурсия по Дубаю может превратиться для Вас в нечто большее, чем обычный осмотр достопримечательностей.
Жаждите новых ощущений? Желаете по-иному взглянуть на один из самых известных городов мира? Тогда я предлагаю Вам отправиться в увлекательное путешествие по его культовым местам на кабриолете!
Жаждите новых ощущений? Желаете по-иному взглянуть на один из самых известных городов мира? Тогда я предлагаю Вам отправиться в увлекательное путешествие по его культовым местам на кабриолете!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Дубай в новом формате.
- Если вы хотите получить еще больше ощущений от своей поездки в Дубай, то я предлагаю вам присоединиться к нам на увлекательную экскурсию на кабриолете. Вместе мы отправимся в путешествие по культовым местам города и окунемся в его неповторимую атмосферу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Еда
- Место начала и завершения?
- Ваш отель (Дубай)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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