Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Что вас ожидает

Все «визитные карточки» Дубая

Мы посетим самые интересные районы эмирата: фешенебельную Джумейру, искусственные Пальмовые острова, «арабскую Венецию» и Старый город 🏙️. Я покажу знаменитые отели Парус и Атлантис, небоскреб Бурдж-Халифа, резиденцию правителя эмирата и новейшую достопримечательность 🏛️ — грандиозную «Дубайскую рамку». А в знаменитом Дубай Молле вы увидите гигантский аквариум и памятник ловцам жемчуга.

Путешествие сквозь столетия

Дубай — место, ставшее современным мегаполисом за предельно короткое время. Я расскажу, как люди жили здесь еще два столетия назад и как устроен быт местных в наши дни. Познакомлю с восточными традициями, культурой и менталитетом. Раскрою, как Дубаю удается регулярно воплощать самые смелые идеи и планы. А также поделюсь личными советами: где вкусно поесть, что посмотреть в свободное время и в какие эмираты съездить.

Организационные детали

Если вы решите подняться на смотровые площадки или посмотреть достопримечательности 🏛️ изнутри, входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно.