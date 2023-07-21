Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Дубай — одно из самых невероятных мест в мире. Вы увидите фешенебельные отели, россыпь небоскребов и шикарные набережные с яхтами. Проедете по искусственным островам, оцените шоу поющих фонтанов и побываете в местной Венеции. А я расскажу интересные факты о литературе, истории и обычаях Арабского Востока
Мы посетим самые интересные районы эмирата: фешенебельную Джумейру, искусственные Пальмовые острова, «арабскую Венецию» и Старый город. Я покажу знаменитые отели Парус и Атлантис, небоскрёб Бурдж Халифа, резиденцию правителя эмирата и яркую достопримечательность — грандиозную «Дубайскую рамку». А в знаменитом Дубай Молле вы увидите гигантский аквариум и памятник ловцам жемчуга.
Путешествие сквозь столетия
Дубай — место, ставшее современным мегаполисом за предельно короткое время. Я расскажу, как люди жили здесь ещё два столетия назад и как устроен быт местных жителей в наши дни. Познакомлю с восточными традициями, культурой и менталитетом. Раскрою, как Дубаю удаётся регулярно воплощать самые смелые идеи и планы. А также поделюсь личными советами: что посмотреть в свободное время и в какие эмираты съездить, где вкусно поесть.
Организационные детали
Если вы решите подняться на смотровые площадки или посмотреть достопримечательности изнутри, входные билеты оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 473 туристов
Я востоковед и арабист с профильным образованием. Мое знакомство с ОАЭ длится уже не первый десяток лет. Дубай изучен мною в историческом, культурном, филологическом планах. Кроме того, я всегда иинтересуюсь читать дальшеуменьшить
экономикой и законотворчеством региона.
Люблю Дубай за его атмосферу, а коренных жителей — за искренность и душевность. Хочу поделиться накопленными знаниями и информацией с гостями города и страны.
Обещаю: со мной вы узнаете много интересного, достоверного и познавательного об этом невероятном уголке мира.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алина
Очень понравилась экскурсия! Приехали в Дубай в самую жару, поэтому подобрать маршрут так, чтобы мы не расплавились на солнце - было то еще приключение, но Георгий прекрасно справился. Проехали и по достопримечательностям и площадкам для красивых фото, узнали много нового про Эмираты, прикупили фиников на рынке. Одним словом экскурсия была просто супер. Рекомендую!
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Eleonora
Впервые проводим отпуск в Дубае и очень довольны, что в первый же день побывали на экскурсии Дубай с востоковедом. Георгий интересный рассказчик, знающий, внимательный к туристам, их особенностям. Огромное спасибо за экскурсию и за терпение. Очень рекомендую эту экскурсию и гида.
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М
Майя
Экскурсия очень понравилась! Сами бы мы никогда не увидели Дубай таким. Город контрастов, с интересными нюансами, специфической историей. Понятно, что исторических монументов, как в Европе, там нет. Но рассказ про читать дальшеуменьшить
традиции, культуру и местные обычаи очень интересно ложится на пейзаж за окном — небоскребы, песок и асфальт. Были с ребенком 5-ти лет, все выдержал, выслушал. Машина у гида комфортабельная. Маршрут — разнообразный. Везде фотографировались, было очень комфортно и хорошо по времени все организованно. Гид слышит интересы, старается все показать максимально содержательно и интересно. Однозначно рекомендуем!
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Алексей
В Дубае я впервые, просто по работе. Просто ходить по архитектурным объектам и не комфортно и мало познавательно. Поэтому доверился Георгию. Мне очень понравилось, что кроме знаний по достопримечательностям Георгий читать дальшеуменьшить
очень много знает из истории и культуры данной страны. Я прямо таки удовлетворил свое любопытство. А так как я еще собираюсь так или иначе работать с этой страной, то набор знаний и ответов на вопросы, которые я получил - однозначно очень ценный материал. Мы с ним посетили основные достопримечательности Дубая, выходили с машины, подходили ближе, прогуливались, он рассказывал и про архитектуру и про историю и про новые планы страны и города. Хоть и не было особо сильной жары, но пребывать на улице долго не хотелось. За 6 часов все и посмотрели. У Георгия очень хорошая, просторная и большая машина - было очень комфортно. Осталась масса впечатлений и желание встретиться с Георгием еще на других экскурсиях.
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И
Ирина
Наше первое посещение и первое знакомство с городом состоялось благодаря Георгию. Очень обширная и емкая по содержанию экскурсия, при этом проходящая в комфортном темпе. Познакомились с городом, составили четкое представление читать дальшеуменьшить
о Дубаи, получили массу эмоций и впечатлений. Экскурсовод - профессиональный гид, интересный человек, сама программа насыщенная и интересная. Рекомендую как первую обзорную экскурсию! Отмечу, что билеты на Бурдж Халифу у нас были куплены заранее и была необходимость к определённому времени быть на месте, но и это все было учтено и спланировано. Благодаря Георгию все получилось комфортно и без спешки!
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н
наталья
Ооочень редко, когда мы оставляем отзывы! Но это высший класс! Шедеврально!! Вот реально советую всем! Знакомство с Дубай пролетело на одном дыхании! Георгий - человек, который любит эту страну, который читать дальшеуменьшить
знает (Что не мало важно) эту страну! Человек, который настолько заряжает энергией и позитивом. Просто огонь!! Спасибо Вам огромное за великолепно проведённое время вместе, за шикарные смотровые площадки/потрясающие места для крутых фото! Спасибо вам за все!! Наталья, Василий, Валентина, Александр (Москва/Ярославль)