Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Дубай с востоковедом

Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу

Георгий
Георгий – Гид из Дубая
Дубай — одно из самых невероятных мест в мире.

Вы увидите семизвездочные отели, россыпь небоскребов и шикарные набережные с яхтами.

Проедете по искусственным островам, оцените шоу поющих фонтанов и побываете в местной Венеции.

А я расскажу интересные факты о литературе, искусстве, истории 📖 и обычаях Арабского Востока.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
Дубай с востоковедом
Дубай с востоковедом

Что вас ожидает

Все «визитные карточки» Дубая
Мы посетим самые интересные районы эмирата: фешенебельную Джумейру, искусственные Пальмовые острова, «арабскую Венецию» и Старый город 🏙️. Я покажу знаменитые отели Парус и Атлантис, небоскреб Бурдж-Халифа, резиденцию правителя эмирата и новейшую достопримечательность 🏛️ — грандиозную «Дубайскую рамку». А в знаменитом Дубай Молле вы увидите гигантский аквариум и памятник ловцам жемчуга.

Путешествие сквозь столетия
Дубай — место, ставшее современным мегаполисом за предельно короткое время. Я расскажу, как люди жили здесь еще два столетия назад и как устроен быт местных в наши дни. Познакомлю с восточными традициями, культурой и менталитетом. Раскрою, как Дубаю удается регулярно воплощать самые смелые идеи и планы. А также поделюсь личными советами: где вкусно поесть, что посмотреть в свободное время и в какие эмираты съездить.

Организационные детали

Если вы решите подняться на смотровые площадки или посмотреть достопримечательности 🏛️ изнутри, входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно.

Дубай с востоковедом
Дубай с востоковедом
Дубай с востоковедом
Дубай с востоковедом
Дубай с востоковедом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий, я востоковед и арабист с профильным образованием. Мое знакомство с ОАЭ состоялось почти 20 лет назад. Обещаю, что со мной вы узнаете много интересного, достоверного и познавательного об этом невероятном уголке мира.
Напишите мне

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🔭Обзорные#Отель Парус🗽Достопримечательности#Пальма Джумейра

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
$43
5.5 часов
Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
198 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка10%
200
$180
7 часов
Знакомство с Дубаем
112 отзывов
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
$54
2 часа
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
15 отзывов
Дубай — первая встреча
скидка10%
200
$180
8 часов
Дубай — первая встреча
184 отзыва
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Парк цветов + грандиозная ярмарка Global Village
$55
6 часов
Парк цветов + грандиозная ярмарка Global Village
15 отзывов
О Дубае с любовью
$250
8 часов
О Дубае с любовью
88 отзывов
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дубае