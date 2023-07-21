Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Дубай — одно из самых невероятных мест в мире. Вы увидите фешенебельные отели, россыпь небоскребов и шикарные набережные с яхтами. Проедете по искусственным островам, оцените шоу поющих фонтанов и побываете в местной Венеции. А я расскажу интересные факты о литературе, истории и обычаях Арабского Востока

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все «визитные карточки» Дубая

Мы посетим самые интересные районы эмирата: фешенебельную Джумейру, искусственные Пальмовые острова, «арабскую Венецию» и Старый город. Я покажу знаменитые отели Парус и Атлантис, небоскрёб Бурдж Халифа, резиденцию правителя эмирата и яркую достопримечательность — грандиозную «Дубайскую рамку». А в знаменитом Дубай Молле вы увидите гигантский аквариум и памятник ловцам жемчуга.

Путешествие сквозь столетия

Дубай — место, ставшее современным мегаполисом за предельно короткое время. Я расскажу, как люди жили здесь ещё два столетия назад и как устроен быт местных жителей в наши дни. Познакомлю с восточными традициями, культурой и менталитетом. Раскрою, как Дубаю удаётся регулярно воплощать самые смелые идеи и планы. А также поделюсь личными советами: что посмотреть в свободное время и в какие эмираты съездить, где вкусно поесть.

Организационные детали

Если вы решите подняться на смотровые площадки или посмотреть достопримечательности изнутри, входные билеты оплачиваются дополнительно.