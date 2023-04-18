Прокатитесь на кабриолете по роскошному Дубаю.
Что вас ожидает:
- Район Мадинат Джумейра
- Отель-парус «Бурдж-аль-Араб»
- Пальмовый остров
- Отель «Атлантис»
- Мост Мэйдан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дубай… Это не просто город, это настоящая сказка в пустыне, в которой ты можешь испытать все виды эмоций и развлечений. Разъезжая на комфортном кабриолете по ультрасовременному городу, вы ощутите атмосферу роскоши и блеска, насладитесь потрясающими видами и создадите незабываемые впечатления на всю жизнь! Всего за несколько часов мы посетим с вами самые популярные достопримечательности — от рыбацкой деревни до Пальмового острова. Наши опытные гиды будут рассказывать вам интересные факты об этих местах.
Наша команда предлагает вам незабываемую автопрогулку, которая станет настоящим подарком для души! За 4 часа вы познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями города. Приготовьтесь собрать свою коллекцию впечатлений и сделать самые красивые фотографии на память!
Что вас ожидает:
- Наше путешествие начнется с Аль-Сиф - района, который перенесет вас в историю Дубая и даст возможность ощутить восточный колорит.
- Затем мы посетим символ роскоши - отель-парус «Бурдж-аль-Араб», где вы сможете оценить богатство и изысканность дизайна.
- Мы продолжим наше путешествие в район Мадинат Джумейра, где современный Дубай сочетается с традиционной архитектурой, создавая уникальную атмосферу. Далее мы отправимся на Пальмовый остров и посетим отель «Атлантис», который стал примером того, как человеческий гений может изменить облик природы. На главным кульминационным моментом нашей экскурсии станет панорамный вид на Бурдж Халифу с моста Мэйдан. Только представьте, какой потрясающий вид открывается с этого места! Это идеальное место для создания незабываемых фотографий, которые будут напоминать о ярких впечатлениях от нашей автопрогулки по Дубаю.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Еда
- Место начала и завершения?
- ваш отель в Дубай
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Можете связаться по ватсап
- Телеграмм +971547835737
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании