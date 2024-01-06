Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби

Индивидуальная экскурсия в Дубае
Оставаясь наиболее традиционным и аутентичным эмиратом, с потрясающими мечетями и дворцами, Абу-Даби при этом не пренебрегает новшествами, выбирая при этом самое лучшее из имеющегося и став культурной столицей объединенных Арабских Эмират.

В нашей индивидуальной экскурсии мы пройдемся по символам Абу-Даби и увидим, как восточный колорит приобретает новые архитектурные формы.
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
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даты

Что вас ожидает:

  • Лувр Абу-Даби
  • Дом Авраамических религий
  • Мечеть Шейха Заеда
  • Деревня Наследия (по желанию)
  • Отель Emirates Palace (по желанию)
  • Карс Аль Ватан (по желанию)

Описание

Эмират, где сказка становится явью Оставаясь наиболее традиционным и аутентичным эмиратом, с потрясающими мечетями и дворцами, Абу-Даби при этом не пренебрегает новшествами, выбирая при этом самое лучшее из имеющегося и став культурной столицей объединенных Арабских Эмират. Так на просторах эмирата теперь появился филиал самого известного в мире музея — Лувр Абу-Даби и Дом Авраамических религий. У вас будет возможность увидеть потрясающую коллекцию музея с мировыми шедеврами и посетить мечеть, церковь и синагогу в одном архитектурном комплексе. Таким разнообразием и широтой взглядов по праву может похвастаться только столица Арабских Эмират. Также мы посетим мечеть, входящую в десятку самых крупных мечетей в мире — мечеть Шейха Заеда. Здесь, в Абу-Даби можно по-настоящему убедиться, что арабская сказка может стать явью. По желанию можно прерваться на обед в традиционном ресторане эмиратской кухни и на чашечку капучино с золотом в самом шикарном отеле Ближнего Востока. Что важно знать:
  • Цена за экскурсию указана при количестве человек от 1-го до 4-х человек.
  • Для мужчин действует дресс-код (шлепанцы и шорты не допускаются) Девушкам предоставляются абайи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда автомобиля на день (7-8 часов)
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Билеты в Лувр Абу-Даби — 18$, для детей до 18 лет вход бесплатный
  • Обед
Место начала и завершения?
Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведу для вас я или другой гид нашей команды.
  • Место встречи обсуждается заранее, встреча из отдаленных районов Дубая и других эмиратов обговаривается отдельно.
  • Цена за экскурсию указана при количестве человек от 1-го до 4-х человек.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Продолжительность экскурсии 6-7 часов.
  • Билеты в Лувр Абу-Даби оплачиваются отдельно (18$ стоимость одного билета). Возможно самостоятельное посещение экспозиции, либо с гидом, если вы желаете посетить ее в сопровождении гида, то оплачивается дополнительный билет.
  • Для мужчин действует дресс-код (шлепанцы и шорты не допускаются) Девушкам предоставляются абайи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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