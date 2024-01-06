Цена за экскурсию указана при количестве человек от 1-го до 4-х человек.

Для мужчин действует дресс-код (шлепанцы и шорты не допускаются) Девушкам предоставляются абайи.

Эмират, где сказка становится явью Оставаясь наиболее традиционным и аутентичным эмиратом, с потрясающими мечетями и дворцами, Абу-Даби при этом не пренебрегает новшествами, выбирая при этом самое лучшее из имеющегося и став культурной столицей объединенных Арабских Эмират. Так на просторах эмирата теперь появился филиал самого известного в мире музея — Лувр Абу-Даби и Дом Авраамических религий. У вас будет возможность увидеть потрясающую коллекцию музея с мировыми шедеврами и посетить мечеть, церковь и синагогу в одном архитектурном комплексе. Таким разнообразием и широтой взглядов по праву может похвастаться только столица Арабских Эмират. Также мы посетим мечеть, входящую в десятку самых крупных мечетей в мире — мечеть Шейха Заеда. Здесь, в Абу-Даби можно по-настоящему убедиться, что арабская сказка может стать явью. По желанию можно прерваться на обед в традиционном ресторане эмиратской кухни и на чашечку капучино с золотом в самом шикарном отеле Ближнего Востока. Что важно знать: