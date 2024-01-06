Оставаясь наиболее традиционным и аутентичным эмиратом, с потрясающими мечетями и дворцами, Абу-Даби при этом не пренебрегает новшествами, выбирая при этом самое лучшее из имеющегося и став культурной столицей объединенных Арабских Эмират.
В нашей индивидуальной экскурсии мы пройдемся по символам Абу-Даби и увидим, как восточный колорит приобретает новые архитектурные формы.
В нашей индивидуальной экскурсии мы пройдемся по символам Абу-Даби и увидим, как восточный колорит приобретает новые архитектурные формы.
Ближайшие даты:
6
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
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янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Лувр Абу-Даби
- Дом Авраамических религий
- Мечеть Шейха Заеда
- Деревня Наследия (по желанию)
- Отель Emirates Palace (по желанию)
- Карс Аль Ватан (по желанию)
Описание
Эмират, где сказка становится явью Оставаясь наиболее традиционным и аутентичным эмиратом, с потрясающими мечетями и дворцами, Абу-Даби при этом не пренебрегает новшествами, выбирая при этом самое лучшее из имеющегося и став культурной столицей объединенных Арабских Эмират. Так на просторах эмирата теперь появился филиал самого известного в мире музея — Лувр Абу-Даби и Дом Авраамических религий. У вас будет возможность увидеть потрясающую коллекцию музея с мировыми шедеврами и посетить мечеть, церковь и синагогу в одном архитектурном комплексе. Таким разнообразием и широтой взглядов по праву может похвастаться только столица Арабских Эмират. Также мы посетим мечеть, входящую в десятку самых крупных мечетей в мире — мечеть Шейха Заеда. Здесь, в Абу-Даби можно по-настоящему убедиться, что арабская сказка может стать явью. По желанию можно прерваться на обед в традиционном ресторане эмиратской кухни и на чашечку капучино с золотом в самом шикарном отеле Ближнего Востока. Что важно знать:
- Цена за экскурсию указана при количестве человек от 1-го до 4-х человек.
- Для мужчин действует дресс-код (шлепанцы и шорты не допускаются) Девушкам предоставляются абайи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда автомобиля на день (7-8 часов)
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Билеты в Лувр Абу-Даби — 18$, для детей до 18 лет вход бесплатный
- Обед
- Место начала и завершения?
- Дубай
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсию проведу для вас я или другой гид нашей команды.
- Место встречи обсуждается заранее, встреча из отдаленных районов Дубая и других эмиратов обговаривается отдельно.
- Цена за экскурсию указана при количестве человек от 1-го до 4-х человек.
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Продолжительность экскурсии 6-7 часов.
- Билеты в Лувр Абу-Даби оплачиваются отдельно (18$ стоимость одного билета). Возможно самостоятельное посещение экспозиции, либо с гидом, если вы желаете посетить ее в сопровождении гида, то оплачивается дополнительный билет.
- Для мужчин действует дресс-код (шлепанцы и шорты не допускаются) Девушкам предоставляются абайи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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