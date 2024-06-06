Круиз 12 часов 168 отзывов Популярное предложение День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга Начало: у вашего отеля «Мы заберем вас из любого района Дубая и других эмиратов (кроме Абу-Даби), старт экскурсии в 7-8 утра (в зависимости от вашего района)» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 $ 65 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 10 часов 838 отзывов Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида Начало: У вашего отеля «Мы не только покажем вам столицу Эмиратов, но и поможем понять особенности этой страны» Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30 $ 55 за человека

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 104 отзыва Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда Начало: У вашего отеля «Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно, детали уточняйте в переписке с гидом» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 $ 60 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 10 часов 68 отзывов Популярное предложение Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии Начало: У вашего отеля в Дубае «Жемчужина Арабских Эмиратов и одна из шести самых больших и красивых мечетей мира — слова здесь излишни, лучше увидеть вживую» Расписание: ежедневно в 10:00 55 $ 50 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 22 отзыва Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями Начало: У вашего отеля «Трансфер осуществляется только из этих эмиратов» Расписание: в понедельник и четверг в 10:00 $ 89 за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид Начало: У вашего отеля в Дубае 300 $ 255 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 86 отзывов Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас «Посетив пять северных эмиратов, вы получите яркую и объемную картину жизни страны» $ 450 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 41 отзыв Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ Начало: На ресепшен вашего отеля «И уже по дороге я начну рассказывать вам об истории этих мест, ведь мы пересечем и эмират Шарджа и эмират Фуджейра» от $ 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 75 отзывов Абу-Даби: путешествие по символам Востока Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт... «Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов» $ 257 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ... «Самое время заглянуть в резиденцию президента эмиратов» $ 304 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате Начало: В вашем отеле «Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от $20)» 240 $ 216 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Все Эмираты за 1 день Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства Начало: Из вашего отеля «Познакомившись с самым известным эмиратом, мы поедем дальше, в культурную столицу ОАЭ — Шарджу» 310 $ 279 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 78 отзывов Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана Начало: в вашем отеле «Далее мы пересечем Аравийский полуостров от побережья Персидского Залива до Индийского океана и по дороге увидим все природные зоны Эмиратов: солончаки, пустыни, горы и даже саванну» Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00 $ 79 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 73 отзыва Путешествие к Индийскому океану Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана Начало: в вашем отеле «Это единственный эмират, который расположен на Персидском и Оманском заливах» Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00 $ 73 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 9 отзывов Индийский океан через 5 эмиратов Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован... «По ультрасовременному шоссе шейха Зайда и через залив, разделяющий город на две части, вы отправитесь в эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока» Расписание: в среду и субботу в 08:30 $ 75 за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 9 часов 15 отзывов Вдохновляющий Абу-Даби Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности Начало: в вашем отеле «Приглашаю в путешествие по роскошной столице Эмиратов» 283 $ 269 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 9 отзывов Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой Начало: По договоренности «За пару часов вы побываете в ультрасовременных районах эмирата, которые входят в число самых масштабных городских проектов современности» Расписание: ежедневно в 14:00 $ 105 за человека

🚗 На машине Групповая 9 часов 7 отзывов Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды Начало: В вашем отеле «Первой остановкой на нашем пути станет эмират Шарджа, который ЮНЕСКО уже дважды объявляла культурной столицей арабского мира» Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00 $ 100 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 95 отзывов Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая) Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ Начало: В вашем отеле «Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке» $ 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 10 часов 23 отзыва Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности Начало: У вашего отеля «Далее посетите самый маленький из эмиратов — Аджман» 350 $ 298 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Навстречу чудесам Абу-Даби Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит Начало: При бронировании сообщите название отеля и номер к... «Must-see в столице Эмиратов — это, конечно, удивительная мечеть Шейха Зайда» $ 500 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 7 отзывов Восточная сказка Абу-Даби: незабываемое путешествие в мини-группе Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши и ультрасовременной архитектуры, посетив главные достопримечательности Абу-Даби Начало: у вашего отеля в Дубае или Шардже «Вы познакомитесь с самым известным и впечатляющим сооружением эмирата» Расписание: ежедневно в 10:00 $ 70 за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации» Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией Начало: По месту вашего проживания в Дубае «Несколько архитектурных достопримечательностей в столице ОАЭ неспроста гордо носят имя шейха Зайда бен Султана Аль Нахайяна, отца-основателя Арабских Эмиратов» 310 $ 295 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв От старого Дубая - к новому: путешествие во времени Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата $ 300 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 14 отзывов Чарующий Аль-Айн Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день Начало: В вашем отеле «Я заберу вас из любого отеля Дубая, Шарджи или другого эмирата» 300 $ 270 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Из Дубая - на горный курорт Хатта Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день Начало: у вашего отеля «Мы поедем в самый отдаленный уголок эмирата Дубай, раскрывающий страну по-новому» $ 550 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 17% скидка Индивидуальная 8 часов 143 отзыва Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая Начало: По согласованию «Об экскурсии: В этой популярной экскурсии мы отправляемся в самый богатый эмират страны — Абу Даби, смотрим его самые красивые сооружения и живописные острова» Расписание: По договоренности 300 $ 249 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 320 отзывов Путешествие по Северным Эмиратам: культура и природа Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Эмиратов, наслаждаясь экскурсией с купанием в Индийском океане Начало: Встреча в вашем отеле «Автобусная экскурсия в мини-группе по Северным Эмиратам» Расписание: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля $ 90 за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 116 отзывов Поездка к Индийскому океану: от Дубая до Фуджейры Откройте для себя разнообразие Эмиратов, путешествуя от Дубая до берегов Индийского океана с экскурсионной группой Начало: Ваш отель «Поездка по 4-м Эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра» Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00 $ 73 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 374 отзыва Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана «Мы отправляемся на остров Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов» Расписание: с Лувром по Вс и Чт от $ 85 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 246 отзывов Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока Начало: Ваш отель «Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты» Расписание: понедельник, четверг с 10:30 $ 89 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 45 отзывов Путешествие к Индийскому океану: отдых в Фуджейре Окунитесь в прохладные воды Индийского океана, насладитесь пляжем роскошного отеля и культурным наследием эмиратов Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана «Фуджейра — восточное побережье Эмиратов» Расписание: Время сбора зависит от района вашего отеля. Ср и Сб дни проведения $ 75 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Индийский Океан через 5 эмиратов: Отдых в Фуджейре Откройте для себя райские пейзажи Фуджейры в уникальной экскурсии на берегу Индийского океана Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана «Фуджейра — восточное побережье Эмиратов» Расписание: Ежедневно по договоренности от $ 600 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов 31 отзыв Индивидуальная поездка в Абу-Даби Начало: В отеле туриста «Абу-Даби — это столица ОАЭ и эмирата Абу-Даби, а также это самый богатый эмират» Расписание: Каждый день с 10:00 $ 219 за всё до 4 чел.

Групповая 8 часов 4 отзыва 5 эмиратов за 1 день «Это одна из самых ярких и информационных экскурсий, которая показывает всю страну за один день (исключение составляет эмират Абу Даби), и это прекрасный способ интенсивного изучения реального мира Эмиратов» Расписание: Среда, Суббота в 08:00 от $ 75 за человека

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане Начало: У вашего отеля «Джебель Джейс — пик горного массива Аль-Хаджар, проходящего между Арабскими Эмиратами и Оманом» 300 $ 210 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов Экскурсия на озеро Хатта из Дубая: погружение в спокойствие и красоту Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго Начало: Трансфер из отеля «Приглашаю немного отдохнуть от бурлящего Дубая и увидеть совсем другие Эмираты: неспешные, умиротворенные, окутанные приятной прохладой» $ 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Шарджа - культурная столица ОАЭ Открыть для себя новый эмират в однодневном путешествии из Дубая Начало: В вашем отеле в Дубае «Вы прогуляетесь по набережной Аль-Маджаз и комплексу Аль-Касба со множеством ресторанов, магазинов и колесом обозрения Око Эмиратов» $ 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом порту + встретить закат в горах Начало: У вашего отеля в Дубае «После заката переместимся на улочки Хор-Факкана, чтобы попробовать эмиратские сладости и выпить чай карак» $ 450 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби Начало: Дубай «Так на просторах эмирата теперь появился филиал самого известного в мире музея — Лувр Абу-Даби и Дом Авраамических религий» $ 450 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 эмиратов за один день Начало: Ваше место пребывания в Дубае «Умм-эль-Кувейн Этот спокойный и несколько провинциальный эмират расположен на живописном побережье, с лагунами и заливами» Расписание: По договоренности $ 370 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам Начало: Возле вашего отеля «Буха — портовый город в эмирате Фуджейра» Расписание: ежедневно в 07:30 $ 92 за человека

🚗 На машине Мини-группа 12 часов Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе Оценить роскошь самого богатого эмирата в ОАЭ на автомобильной экскурсии Начало: у вашего отеля «Набережная Corniche — главная набережная эмирата» $ 62 за человека