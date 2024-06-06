1 чел.
По популярности
Круиз
12 часов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
«Мы заберем вас из любого района Дубая и других эмиратов (кроме Абу-Даби), старт экскурсии в 7-8 утра (в зависимости от вашего района)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
«Мы не только покажем вам столицу Эмиратов, но и поможем понять особенности этой страны»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
«Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно, детали уточняйте в переписке с гидом»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Жемчужина Арабских Эмиратов и одна из шести самых больших и красивых мечетей мира — слова здесь излишни, лучше увидеть вживую»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
«Трансфер осуществляется только из этих эмиратов»
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
«Посетив пять северных эмиратов, вы получите яркую и объемную картину жизни страны»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
«И уже по дороге я начну рассказывать вам об истории этих мест, ведь мы пересечем и эмират Шарджа и эмират Фуджейра»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
«Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«Самое время заглянуть в резиденцию президента эмиратов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от $20)»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
«Познакомившись с самым известным эмиратом, мы поедем дальше, в культурную столицу ОАЭ — Шарджу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
«Далее мы пересечем Аравийский полуостров от побережья Персидского Залива до Индийского океана и по дороге увидим все природные зоны Эмиратов: солончаки, пустыни, горы и даже саванну»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
«Это единственный эмират, который расположен на Персидском и Оманском заливах»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Групповая
10 часов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
«По ультрасовременному шоссе шейха Зайда и через залив, разделяющий город на две части, вы отправитесь в эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока»
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
«Приглашаю в путешествие по роскошной столице Эмиратов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«За пару часов вы побываете в ультрасовременных районах эмирата, которые входят в число самых масштабных городских проектов современности»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Групповая
9 часов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
«Первой остановкой на нашем пути станет эмират Шарджа, который ЮНЕСКО уже дважды объявляла культурной столицей арабского мира»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
«Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
«Далее посетите самый маленький из эмиратов — Аджман»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350$298 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Начало: При бронировании сообщите название отеля и номер к...
«Must-see в столице Эмиратов — это, конечно, удивительная мечеть Шейха Зайда»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$500 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Восточная сказка Абу-Даби: незабываемое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши и ультрасовременной архитектуры, посетив главные достопримечательности Абу-Даби
Начало: у вашего отеля в Дубае или Шардже
«Вы познакомитесь с самым известным и впечатляющим сооружением эмирата»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$70 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
«Несколько архитектурных достопримечательностей в столице ОАЭ неспроста гордо носят имя шейха Зайда бен Султана Аль Нахайяна, отца-основателя Арабских Эмиратов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
310$295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Я заберу вас из любого отеля Дубая, Шарджи или другого эмирата»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
«Мы поедем в самый отдаленный уголок эмирата Дубай, раскрывающий страну по-новому»
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
скидка
17%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Начало: По согласованию
«Об экскурсии: В этой популярной экскурсии мы отправляемся в самый богатый эмират страны — Абу Даби, смотрим его самые красивые сооружения и живописные острова»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$249 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Путешествие по Северным Эмиратам: культура и природа
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Эмиратов, наслаждаясь экскурсией с купанием в Индийском океане
Начало: Встреча в вашем отеле
«Автобусная экскурсия в мини-группе по Северным Эмиратам»
Расписание: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$90 за человека
Групповая
11 часов
Поездка к Индийскому океану: от Дубая до Фуджейры
Откройте для себя разнообразие Эмиратов, путешествуя от Дубая до берегов Индийского океана с экскурсионной группой
Начало: Ваш отель
«Поездка по 4-м Эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра»
Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Групповая
10 часов
Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«Мы отправляемся на остров Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов»
Расписание: с Лувром по Вс и Чт
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от $85 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
Начало: Ваш отель
«Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты»
Расписание: понедельник, четверг с 10:30
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие к Индийскому океану: отдых в Фуджейре
Окунитесь в прохладные воды Индийского океана, насладитесь пляжем роскошного отеля и культурным наследием эмиратов
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«Фуджейра — восточное побережье Эмиратов»
Расписание: Время сбора зависит от района вашего отеля. Ср и Сб дни проведения
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$75 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индийский Океан через 5 эмиратов: Отдых в Фуджейре
Откройте для себя райские пейзажи Фуджейры в уникальной экскурсии на берегу Индийского океана
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Фуджейра — восточное побережье Эмиратов»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная поездка в Абу-Даби
Начало: В отеле туриста
«Абу-Даби — это столица ОАЭ и эмирата Абу-Даби, а также это самый богатый эмират»
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$219 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
5 эмиратов за 1 день
«Это одна из самых ярких и информационных экскурсий, которая показывает всю страну за один день (исключение составляет эмират Абу Даби), и это прекрасный способ интенсивного изучения реального мира Эмиратов»
Расписание: Среда, Суббота в 08:00
от $75 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
«Джебель Джейс — пик горного массива Аль-Хаджар, проходящего между Арабскими Эмиратами и Оманом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия на озеро Хатта из Дубая: погружение в спокойствие и красоту
Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго
Начало: Трансфер из отеля
«Приглашаю немного отдохнуть от бурлящего Дубая и увидеть совсем другие Эмираты: неспешные, умиротворенные, окутанные приятной прохладой»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Открыть для себя новый эмират в однодневном путешествии из Дубая
Начало: В вашем отеле в Дубае
«Вы прогуляетесь по набережной Аль-Маджаз и комплексу Аль-Касба со множеством ресторанов, магазинов и колесом обозрения Око Эмиратов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом порту + встретить закат в горах
Начало: У вашего отеля в Дубае
«После заката переместимся на улочки Хор-Факкана, чтобы попробовать эмиратские сладости и выпить чай карак»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
Начало: Дубай
«Так на просторах эмирата теперь появился филиал самого известного в мире музея — Лувр Абу-Даби и Дом Авраамических религий»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
5 эмиратов за один день
Начало: Ваше место пребывания в Дубае
«Умм-эль-Кувейн Этот спокойный и несколько провинциальный эмират расположен на живописном побережье, с лагунами и заливами»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
«Буха — портовый город в эмирате Фуджейра»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$92 за человека
Мини-группа
12 часов
Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе
Оценить роскошь самого богатого эмирата в ОАЭ на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Набережная Corniche — главная набережная эмирата»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$62 за человека
Мини-группа
10 часов
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Посетить главные достопримечательности столицы ОАЭ в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«Узнаете, как с обнаружением нефти изменилась судьба Эмиратов и как за короткий срок удалось создать одну из богатейших стран мира»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 июня 2024Были на экскурсии «Эмираты, которые вас удивят» и действительно, очень удивили и понравились. Гид Дамир мало того, что интересно рассказал
- ААйнагуль5 июня 2024Были вчера на этой экскурсии,очень понравилось,узнали много интересного,столько красивых мест увидели,это незабываемо! Спасибо большое гиду Девиду,прибыл к отелю вовремя,весь день
- ЯЯрослав5 июня 2024Экскурсию проводил Тимур!) все отлично, места красивые, очень круто все посетить за один день))) советую брать несколько комплектов одежды, что бы на локациях менять 😃
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- ЮЮлия4 июня 2024Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид.
- ИИлья4 июня 2024Ваха лучший 👍👍👍
- ККирилл1 июня 2024Ездили на экскурсию с Жоном, очень понравилось, маленькая группа на одной машине, все быстро и очень интересно. Обед на рыбном рынке обязателен, дешево и вкусно. Жон ответит на все вопросы про Эмираты👍
- ППавел1 июня 2024День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
- ССофия1 июня 2024Мне очень понравилась экскурсия: было красиво и вкусно (заезжали на рынок за финиками, а потом на рыбный рынок на обед).
- ВВалентина1 июня 2024Экскурсия была организованна на высоком уровне, большое спасибо команде Трипстера, выбор экскурсий большой и разнообразный, удобно, находясь дома, предварительно организовать
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Эмираты»
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