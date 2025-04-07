Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в незабываемое путешествие по заливу Дубая на роскошной частной яхте. Вас ждёт изысканный ужин, музыка и завораживающие виды города в сиянии заката. Атмосфера уюта и романтики сделает этот вечер по-настоящему особенным. 5 3 отзыва

Индивидуальная водная прогулка
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 2 часа
На чём проводится На яхте
$762.34 за экскурсию
Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки Роскошь и романтика на воде Поднимитесь на борт роскошной яхты и отправьтесь в чарующее путешествие по водам Дубая. С палубы откроется панорамный вид на знаменитый городской горизонт, озарённый золотистыми лучами заходящего солнца. Изысканный ужин от шеф-поваров Насладитесь блюдами, приготовленными из лучших ингредиентов — от сочных морепродуктов до нежных десертов. Каждое угощение продумано до мелочей, чтобы подарить вам настоящий кулинарный восторг. Незабываемая атмосфера Во время ужина вы услышите нежные мелодии романтической музыки и шум волн, создающих особую интимную атмосферу. Поднимите бокал, любуясь мерцающими огнями города, и проведите вечер, полный романтики и очарования. Внимательная команда позаботится обо всех деталях, а воспоминания об этом вечере останутся с вами на всю жизнь.

Ответы на вопросы Что включено Частная аренда яхты на 2 часа

Романтический ужин с меню BBQ

Романтическая сервировка стола

Безалкогольные напитки, вода, чай и кофе

Капитан и команда яхты

Романтическая атмосфера с мягкой музыкой и свечами

Захватывающие виды на горизонт и достопримечательности Дубая во время круиза Что не входит в цену Букет цветов

Торт

Украшение для дня рождения или юбилея

Место начала и завершения? 34RR+VQV Дубай - Объединенные Арабские Эмираты Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.