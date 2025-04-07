Отправьтесь в незабываемое путешествие по заливу Дубая на роскошной частной яхте. Вас ждёт изысканный ужин, музыка и завораживающие виды города в сиянии заката. Атмосфера уюта и романтики сделает этот вечер по-настоящему особенным.
Описание водной прогулкиРоскошь и романтика на воде Поднимитесь на борт роскошной яхты и отправьтесь в чарующее путешествие по водам Дубая. С палубы откроется панорамный вид на знаменитый городской горизонт, озарённый золотистыми лучами заходящего солнца. Изысканный ужин от шеф-поваров Насладитесь блюдами, приготовленными из лучших ингредиентов — от сочных морепродуктов до нежных десертов. Каждое угощение продумано до мелочей, чтобы подарить вам настоящий кулинарный восторг. Незабываемая атмосфера Во время ужина вы услышите нежные мелодии романтической музыки и шум волн, создающих особую интимную атмосферу. Поднимите бокал, любуясь мерцающими огнями города, и проведите вечер, полный романтики и очарования. Внимательная команда позаботится обо всех деталях, а воспоминания об этом вечере останутся с вами на всю жизнь.
Ответы на вопросы
Что включено
- Частная аренда яхты на 2 часа
- Романтический ужин с меню BBQ
- Романтическая сервировка стола
- Безалкогольные напитки, вода, чай и кофе
- Капитан и команда яхты
- Романтическая атмосфера с мягкой музыкой и свечами
- Захватывающие виды на горизонт и достопримечательности Дубая во время круиза
Что не входит в цену
- Букет цветов
- Торт
- Украшение для дня рождения или юбилея
- Трансфер
Место начала и завершения?
34RR+VQV Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
7 апр 2025
Всё было просто отлично!
Р
Роман
26 окт 2024
Это была лучшая команда, о которой только можно мечтать. Они помогли нам организовать обновление клятв — терпеливо и с вниманием к каждой детали. Всё прошло красиво и трогательно. Еда была великолепной, приготовленной с мастерством, торт — очень вкусным и красиво украшенным. Настояще рекомендую! Этот вечер останется в памяти на всю жизнь. Спасибо большое!
л
лейла
13 фев 2024
Всё очень понравилось! Судно было огромное, а на борту работало три человека, которые предугадывали все наши пожелания. Маршрут был впечатляющим! Мы могли включать свою музыку по Bluetooth и танцевать. Кухня
