Предлагаем начать ваше идеальное утро в Дубае с прогулки на шикарной белоснежной яхте! Вы увидите с воды небоскрёбы, позагораете на открытой палубе и искупаетесь в Персидском заливе. Прекрасным дополнением к прогулке станет завтрак с кофе, свежевыжатым апельсиновым соком, круассанами, фруктами и закусками.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Отдых на современной яхте. Вы прокатитесь на роскошной современной яхте, наслаждаясь видами на небоскрёбы. Яхта оборудована кондиционером, диванами и шезлонгами на открытой палубе. Вы сможете позагорать и искупаться в открытом море.

Вкусный завтрак. Вас ждёт красивый и очень вкусный завтрак: круассаны с сыром, маффины, мини-бургеры с говядиной и курицей, шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый апельсиновый сок, лимонад.

Организационные детали