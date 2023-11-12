Круиз на белоснежной яхте в Дубае - это уникальная возможность начать день с шикарного завтрака на борту.
Путешественники смогут насладиться видами на современные небоскрёбы, позагорать на палубе и окунуться в воды Персидского залива. Яхта оснащена кондиционером и удобными шезлонгами, что делает поездку комфортной. Завтрак включает круассаны, фрукты и свежевыжатый сок, что создаёт атмосферу настоящего праздника
Путешественники смогут насладиться видами на современные небоскрёбы, позагорать на палубе и окунуться в воды Персидского залива. Яхта оснащена кондиционером и удобными шезлонгами, что делает поездку комфортной. Завтрак включает круассаны, фрукты и свежевыжатый сок, что создаёт атмосферу настоящего праздника
6 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Роскошная яхта
- 🥐 Вкусный завтрак
- 🌆 Виды на небоскрёбы
- 🌊 Купание в заливе
- ☀️ Загар на палубе
- 🚤 Удобство и комфорт
Что можно увидеть
- Небоскрёбы
Описание экскурсии
Отдых на современной яхте. Вы прокатитесь на роскошной современной яхте, наслаждаясь видами на небоскрёбы. Яхта оборудована кондиционером, диванами и шезлонгами на открытой палубе. Вы сможете позагорать и искупаться в открытом море.
Вкусный завтрак. Вас ждёт красивый и очень вкусный завтрак: круассаны с сыром, маффины, мини-бургеры с говядиной и курицей, шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый апельсиновый сок, лимонад.
Организационные детали
- Прогулка начинается в районе Дубай Марина. Вам необходимо добраться до него самостоятельно.
- Перед бронированием уточните, пожалуйста, наличие свободных мест в переписке с гидом
- По запросу мы можем организовать трансфер из вашего отеля до Дубай Марины. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|$85
|Дети до 11 лет
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Dubai Marina
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Добрый день! Сама экскурсия понравилась, всё хорошо! Единственное, что не совсем понравилось - организационные моменты.
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D
Все было супер! Экскурсия превзошла ожидания😊 Очень понравился персонал🙏
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