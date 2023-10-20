Прокатиться на яхте, наслаждаясь видами Дубая и вкусным красивым завтраком
Предлагаем начать ваше идеальное утро в Дубае с прогулки на шикарной белоснежной яхте! Вы увидите с воды небоскрёбы, позагораете на открытой палубе и искупаетесь в Персидском заливе.
Прекрасным дополнением к прогулке станет завтрак с кофе, свежевыжатым апельсиновым соком, круассанами, фруктами и закусками.
Прекрасным дополнением к прогулке станет завтрак с кофе, свежевыжатым апельсиновым соком, круассанами, фруктами и закусками.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Отдых на современной яхте. Вы прокатитесь на роскошной современной яхте, наслаждаясь видами на небоскрёбы. Яхта оборудована кондиционером, диванами и шезлонгами на открытой палубе. Вы сможете позагорать и искупаться в открытом море.
Вкусный завтрак. Вас ждёт красивый и очень вкусный завтрак: круассаны с сыром, маффины, мини-бургеры с говядиной и курицей, шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый апельсиновый сок, лимонад.
Организационные детали
- Прогулка начинается в районе Дубай Марина. Вам необходимо добраться до него самостоятельно.
- Перед бронированием уточните, пожалуйста, наличие свободных мест в переписке с гидом
- По запросу мы можем организовать трансфер из вашего отеля до Дубай Марины. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Dubai Marina
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 5022 туристов
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединённых Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу-Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании