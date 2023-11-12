Круиз на белоснежной яхте в Дубае - это уникальная возможность начать день с шикарного завтрака на борту. Путешественники смогут насладиться видами на современные небоскрёбы, позагорать на палубе и окунуться в воды Персидского залива. Яхта оснащена кондиционером и удобными шезлонгами, что делает поездку комфортной. Завтрак включает круассаны, фрукты и свежевыжатый сок, что создаёт атмосферу настоящего праздника

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Описание экскурсии

Отдых на современной яхте. Вы прокатитесь на роскошной современной яхте, наслаждаясь видами на небоскрёбы. Яхта оборудована кондиционером, диванами и шезлонгами на открытой палубе. Вы сможете позагорать и искупаться в открытом море.

Вкусный завтрак. Вас ждёт красивый и очень вкусный завтрак: круассаны с сыром, маффины, мини-бургеры с говядиной и курицей, шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый апельсиновый сок, лимонад.

Организационные детали