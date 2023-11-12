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Круиз на роскошной яхте с завтраком (всё включено)

Начните утро в Дубае с круиза на яхте. Завтрак на борту, виды на небоскрёбы и купание в Персидском заливе ждут вас
Круиз на белоснежной яхте в Дубае - это уникальная возможность начать день с шикарного завтрака на борту.

Путешественники смогут насладиться видами на современные небоскрёбы, позагорать на палубе и окунуться в воды Персидского залива. Яхта оснащена кондиционером и удобными шезлонгами, что делает поездку комфортной. Завтрак включает круассаны, фрукты и свежевыжатый сок, что создаёт атмосферу настоящего праздника
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🛥️ Роскошная яхта
  • 🥐 Вкусный завтрак
  • 🌆 Виды на небоскрёбы
  • 🌊 Купание в заливе
  • ☀️ Загар на палубе
  • 🚤 Удобство и комфорт
Круиз на роскошной яхте с завтраком (всё включено)
Круиз на роскошной яхте с завтраком (всё включено)
Круиз на роскошной яхте с завтраком (всё включено)

Что можно увидеть

  • Небоскрёбы

Описание экскурсии

Отдых на современной яхте. Вы прокатитесь на роскошной современной яхте, наслаждаясь видами на небоскрёбы. Яхта оборудована кондиционером, диванами и шезлонгами на открытой палубе. Вы сможете позагорать и искупаться в открытом море.

Вкусный завтрак. Вас ждёт красивый и очень вкусный завтрак: круассаны с сыром, маффины, мини-бургеры с говядиной и курицей, шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый апельсиновый сок, лимонад.

Организационные детали

  • Прогулка начинается в районе Дубай Марина. Вам необходимо добраться до него самостоятельно.
  • Перед бронированием уточните, пожалуйста, наличие свободных мест в переписке с гидом
  • По запросу мы можем организовать трансфер из вашего отеля до Дубай Марины. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 3 летБесплатно
Стандартный билет$85
Дети до 11 лет$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Dubai Marina
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
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программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Добрый день! Сама экскурсия понравилась, всё хорошо! Единственное, что не совсем понравилось - организационные моменты.
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D
Все было супер! Экскурсия превзошла ожидания😊 Очень понравился персонал🙏
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