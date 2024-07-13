Полюбоваться небоскрёбами с воды, поймать морской бриз и сделать фото на память — всё это возможно на нашем групповом туре на яхте! Стоя на борту белоснежного судна и вдыхая терпкий солёный воздух Персидского залива, вы почувствуете вкус к жизни и ощутите магию восхитительного момента. А дополнят впечатления изысканные блюда и напитки.

Описание водной прогулки

Роскошь, доступная многим

Зачем завтракать или ужинать в ресторане, когда можно на яхте с ветерком и шиком?! Забронируйте завтрак на роскошной яхте и позвольте себе испытать то, что чувствуют миллионеры, отправляясь в увлекательное водное путешествие. Приглашаем вас на борт наших современных яхт, где с самого утра для вас накрыт завтрак, а вечером жарится ароматное барбекю! Проплывём по каналу среди многочисленных небоскрёбов Дубай Марины и выйдем в море, где вы рассмотрите знаменитые районы и постройки — пляжный JBR, насыпной остров Bluewaters, самое большое колесо обозрения Ain Dubai и, конечно же, прославившийся на весь мир отель в виде паруса — Burj Al Arab.

Маршрут

Дубай Марина

JBR beach

Колесо обозрения

Остров Bluewaters

Парус Burj Al Arab

Меню на борту

Завтрак: круассаны с сыром, маффины в ассортименте, мини-бургеры (с говядиной и курицей), закуски (мортаделла с курицей и говядиной), багет, мини-шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый сок (апельсин), лимонад

Ужин: бургеры и шашлычки (курица, говядина, баранина), станция с пастой, шпажки с овощами, кукуруза на гриле, фрукты, десерты

Безалкогольные напитки: чай, кофе, соки, вода и прочие

Алкогольные напитки: пиво, вино, коктейли

Организационные детали

Если вы хотите забронировать тур за день или день в день, уточняйте, пожалуйста, наличие мест в переписке

Мы оставляем за собой право отменить поездку ввиду неблагоприятных погодных условий или по техническим причинам с предложением переноса даты или возврата денежных средств

Особенности оплаты