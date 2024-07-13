Полюбоваться небоскрёбами с воды, поймать морской бриз и сделать фото на память — всё это возможно на нашем групповом туре на яхте! Стоя на борту белоснежного судна и вдыхая терпкий солёный воздух Персидского залива, вы почувствуете вкус к жизни и ощутите магию восхитительного момента. А дополнят впечатления изысканные блюда и напитки.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:30, 17:30
Описание водной прогулки
Роскошь, доступная многим
Зачем завтракать или ужинать в ресторане, когда можно на яхте с ветерком и шиком?! Забронируйте завтрак на роскошной яхте и позвольте себе испытать то, что чувствуют миллионеры, отправляясь в увлекательное водное путешествие. Приглашаем вас на борт наших современных яхт, где с самого утра для вас накрыт завтрак, а вечером жарится ароматное барбекю! Проплывём по каналу среди многочисленных небоскрёбов Дубай Марины и выйдем в море, где вы рассмотрите знаменитые районы и постройки — пляжный JBR, насыпной остров Bluewaters, самое большое колесо обозрения Ain Dubai и, конечно же, прославившийся на весь мир отель в виде паруса — Burj Al Arab.
Маршрут
- Дубай Марина
- JBR beach
- Колесо обозрения
- Остров Bluewaters
- Парус Burj Al Arab
Меню на борту
- Завтрак: круассаны с сыром, маффины в ассортименте, мини-бургеры (с говядиной и курицей), закуски (мортаделла с курицей и говядиной), багет, мини-шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый сок (апельсин), лимонад
- Ужин: бургеры и шашлычки (курица, говядина, баранина), станция с пастой, шпажки с овощами, кукуруза на гриле, фрукты, десерты
- Безалкогольные напитки: чай, кофе, соки, вода и прочие
- Алкогольные напитки: пиво, вино, коктейли
Организационные детали
- Если вы хотите забронировать тур за день или день в день, уточняйте, пожалуйста, наличие мест в переписке
- Мы оставляем за собой право отменить поездку ввиду неблагоприятных погодных условий или по техническим причинам с предложением переноса даты или возврата денежных средств
Особенности оплаты
- 22% предоплаты вносится через сайт. Остальную часть нужно оплатить онлайн картой, выданной иностранным банком, по ссылке не позднее 48 часов до начала экскурсии. Я отправлю вам ссылку в личной переписке
- Если у вас нет карты иностранного банка, мы можем прислать в ваш отель в центральной части Дубая своего представителя, который примет оплату наличными
ежедневно в 09:00, 11:30 и 17:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Завтрак в 09:00
|$75
|Завтрак в 11:30
|$90
|Ужин BBQ в 17:30
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дубай Марине
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:30 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Volha — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 2202 туристов
Всем привет! Мы — команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о современной и прошлой жизни Эмиратов, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами и особенностями города и показать самые знаменитые места Дубая, чтобы, глядя на картинки со всемирно известными зданиями, вы могли сказать «Я здесь был!».Задать вопрос
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