Что может быть увлекательнее, чем исследовать яркий Дубай вместе со второй половинкой? Но знакомство с главными достопримечательностями в час пик бывает утомительным.
Предлагаем вам настоящее приключение на воде, которое подарит незабываемые впечатления от лучших панорам города!
Описание экскурсии
Вы насладитесь бескрайними водными просторами и архитектурными чудесами вдоль берега.
Вас ждут виды небоскрёбов и знаменитой гавани Дубая, загадочные острова Пальма Джумейра и Блу Уотер, грандиозные отели Burj Al Arab и Atlantis, роскошные виллы на побережье и уютные лагуны.
Важно
- Поездки длительностью 60 минут проводятся в 9:00, 10:00, 18:30 и 19:30
- Поездки длительностью 90 минут проводятся в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Организационные детали
- Плывём на скоростной лодке Love boat. Всем пассажирам выдаются спасательные жилеты и проводится инструктаж перед посадкой
- Необходимо иметь с собой паспорт или удостоверение личности. На месте отправления быть за 20 минут до начала поездки
- Вес участников должен быть минимум 15 кг, возраст — 3+
- Беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающим от болей в спине участие категорически не рекомендуется
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30 и 19:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет (11+) 60 мин.
|$50
|Билет детский (3-11 лет) 60 мин.
|$40
|Билет (11+) 90 мин.
|$75
|Билет детский (3-11 лет) 90 мин.
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Дубай Марина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30 и 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 9248 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
