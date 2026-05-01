Романтика на волнах: прогулка без гида на «Лодке любви»

Увидеть с воды визитные карточки Дубая
Что может быть увлекательнее, чем исследовать яркий Дубай вместе со второй половинкой? Но знакомство с главными достопримечательностями в час пик бывает утомительным.

Предлагаем вам настоящее приключение на воде, которое подарит незабываемые впечатления от лучших панорам города!
Описание экскурсии

Вы насладитесь бескрайними водными просторами и архитектурными чудесами вдоль берега.

Вас ждут виды небоскрёбов и знаменитой гавани Дубая, загадочные острова Пальма Джумейра и Блу Уотер, грандиозные отели Burj Al Arab и Atlantis, роскошные виллы на побережье и уютные лагуны.

Важно

  • Поездки длительностью 60 минут проводятся в 9:00, 10:00, 18:30 и 19:30
  • Поездки длительностью 90 минут проводятся в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Организационные детали

  • Плывём на скоростной лодке Love boat. Всем пассажирам выдаются спасательные жилеты и проводится инструктаж перед посадкой
  • Необходимо иметь с собой паспорт или удостоверение личности. На месте отправления быть за 20 минут до начала поездки
  • Вес участников должен быть минимум 15 кг, возраст — 3+
  • Беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающим от болей в спине участие категорически не рекомендуется
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30 и 19:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет (11+) 60 мин.$50
Билет детский (3-11 лет) 60 мин.$40
Билет (11+) 90 мин.$75
Билет детский (3-11 лет) 90 мин.$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале Дубай Марина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30 и 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали
Сали — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 9248 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
честь — помогать вам открыть самые яркие грани двух удивительных стран. Знаем всё о Турции: её историю, традиции, гастрономию. В ОАЭ откроем вам удивительные уголки, которые зачастую остаются за кадром у туристов. Мы создадим для вас особые моменты, которые останутся в сердце навсегда.

