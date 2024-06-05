1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
«Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов и «визитную карточку» города — семизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в виде паруса»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Проедете по насыпному Пальмовому острову, погуляете по набережной и оцените местную Рублевку — район Джумейра»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«А еще покажу Дубай глазами влюбленного в него человека и проведу вас по действительно вдохновляющим городским районам, набережным и паркам»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Вы пройдете по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Пальмовый остров и прогулка по набережной миллиардеров»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«Отправимся на набережную Корниш, где в зоне Аль-Бахар вас встретят море, песок, мангровые рощи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
«🌿 Набережная Корниш — любимое место для прогулок местных жителей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
«Мы начнём экскурсию на набережной Крика, где вы увидите традиционные деревянные суда и перенесётесь в давние времена портового»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«А также погуляете по живописной набережной и узнаете, как выглядит «арабская Венеция»»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
«Фуджейра расположен на берегу Индийского океана и может похвастаться зелеными долинами, величественными горами и широкими пляжами с золотым песком»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Индивидуальная
6 часов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
«Вы увидите фешенебельные отели, россыпь небоскребов и шикарные набережные с яхтами»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«Проедете на автобусе по городу, оцените роскошь набережной Дубай Марина, отеля Бурдж Аль Араб и района Мадинат Джумейра с его каналами и колоритными лодками»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Дубай Марину — элитнейший район города с впечатляющей набережной, вдоль которой выстроились ряды роскошных яхт»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Индивидуальная
7 часов
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по современной набережной с роскошными яхтами»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире и прогуляетесь по изумительной набережной»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Заедем в Дубайскую Венецию, где прогуляемся по «старому» рынку и набережной Мадината»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
«🔸 Сначала мы пешком прогуляемся по набережной канала Крик и старому жилому кварталу — Шиндага»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Мини-группа
8 часов
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Увидеть главные достопримечательности города будущего в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«А ещё вы прокатитесь по искусственному острову Пальм Джумейра, погуляете по набережной с яхтами Дубай Марина, оцените гигантский аквариум в Дубай Молле и посмотрите шоу фонтанов»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$60 за человека
Мини-группа
10 часов
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Посетить главные достопримечательности столицы ОАЭ в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по живописной набережной Корниш»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$80 за человека
Индивидуальная
30 минут
Водные гонки на Jet Ski в Дубае
Добавить в жизнь адреналина и увидеть город с нового ракурса
Начало: На пляже Джумейра
«Вы взглянете на достопримечательности Дубая с воды во время гонки на гидроциклах Jet Ski вдоль главной набережной»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$100 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga5 июня 2024Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ММария2 июня 2024Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
- ППавел1 июня 2024Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
- ППавел29 мая 2024Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена27 мая 2024Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
- ТТатьяна24 мая 2024Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
- ММарина20 мая 2024Мы провели отличный день с экскурсоводом Амиром. Классные локации, комфортное передвижение, интересные рассказы. Абу-Даби прекрасен. Во время поездки мы ни о чем не думали, только слушали и созерцали, все было предусмотрено гидом. Спасибо большое!
- ДДарья19 мая 2024Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
- ШШтурм17 мая 2024Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж Халифы - там собираются
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Набережная»
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