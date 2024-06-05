Экскурсии по набережной Дубая

Найдено 20 экскурсий в категории «Набережная» в Дубае на русском языке, цены от $50, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Дубай за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
159 отзывов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
«Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов и «визитную карточку» города — семизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в виде паруса»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Проедете по насыпному Пальмовому острову, погуляете по набережной и оцените местную Рублевку — район Джумейра»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«А еще покажу Дубай глазами влюбленного в него человека и проведу вас по действительно вдохновляющим городским районам, набережным и паркам»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Вы пройдете по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Пальмовый остров и прогулка по набережной миллиардеров»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«Отправимся на набережную Корниш, где в зоне Аль-Бахар вас встретят море, песок, мангровые рощи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
«🌿 Набережная Корниш — любимое место для прогулок местных жителей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶‍♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
«Мы начнём экскурсию на набережной Крика, где вы увидите традиционные деревянные суда и перенесётесь в давние времена портового»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«А также погуляете по живописной набережной и узнаете, как выглядит «арабская Венеция»»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
«Фуджейра расположен на берегу Индийского океана и может похвастаться зелеными долинами, величественными горами и широкими пляжами с золотым песком»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Дубай с востоковедом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
«Вы увидите фешенебельные отели, россыпь небоскребов и шикарные набережные с яхтами»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«Проедете на автобусе по городу, оцените роскошь набережной Дубай Марина, отеля Бурдж Аль Араб и района Мадинат Джумейра с его каналами и колоритными лодками»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
49 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Дубай Марину — элитнейший район города с впечатляющей набережной, вдоль которой выстроились ряды роскошных яхт»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Великолепный Дубай на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по современной набережной с роскошными яхтами»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире и прогуляетесь по изумительной набережной»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Заедем в Дубайскую Венецию, где прогуляемся по «старому» рынку и набережной Мадината»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
«🔸 Сначала мы пешком прогуляемся по набережной канала Крик и старому жилому кварталу — Шиндага»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Невероятный Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Увидеть главные достопримечательности города будущего в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«А ещё вы прокатитесь по искусственному острову Пальм Джумейра, погуляете по набережной с яхтами Дубай Марина, оцените гигантский аквариум в Дубай Молле и посмотрите шоу фонтанов»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$60 за человека
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Посетить главные достопримечательности столицы ОАЭ в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по живописной набережной Корниш»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$80 за человека
Водные гонки на Jet Ski в Дубае
Индивидуальная
30 минут
Водные гонки на Jet Ski в Дубае
Добавить в жизнь адреналина и увидеть город с нового ракурса
Начало: На пляже Джумейра
«Вы взглянете на достопримечательности Дубая с воды во время гонки на гидроциклах Jet Ski вдоль главной набережной»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$100 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    5 июня 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
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    лодку и оказались на рынке специй и золота. На протяжении нашей прогулки Максим рассказал, много интересного про Эмираты и в том числе свою историю, как он стал гидом в Дубае. Отдельное за это спасибо) Такие истории так же очень интересны туристам! Спасибо больше Максиму за эту прогулку!

  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
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    интересно, что после экскурсии пошли читать историю создания Эмиратов. Нас было 10 человек, но Азиз нас так правильно организовал, что мы нигде не опаздывали, действовали четко. Очень важен в таких путешествиях маршрут и комфорт автомобиля - всё было на высшем уровне!!! Спасибо! Обязательно закажем у Азиза что нибудь ещё!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
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    Зайда, великолепное,вдохновляющее зрелище! Потом были президентский дворец и Лувр. Гид Фарух много рассказывал как о достопримечательностях, так и об общем укладе жизни в ОАЭ. К сожалению, на Лувр осталось мало времени, музей закрывался, не удалось осмотреть значительную часть экспозиции. Завершающим штрихом стала спокойная прогулка по мангровому лесу уже на закате. Рекомендуем!

  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    О Дубае с любовью
    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
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    сыном двоих. Понравилось абсолютно все! Наталья очень внимательна и спокойна. С ней сам замедляешься и благодаря ей влюбляешься в Дубай. Программа построена оптимально для одного дня. Все успеваешь основное посмотреть, Наталья модель подкорректировать маршруты и посоветовать, что и где еще посмотреть. Мы остались очень довольны! Огромное спасибо и вернулся к Наталье еще в октябре ☺️

    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
  • М
    Марина
    20 мая 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Мы провели отличный день с экскурсоводом Амиром. Классные локации, комфортное передвижение, интересные рассказы. Абу-Даби прекрасен. Во время поездки мы ни о чем не думали, только слушали и созерцали, все было предусмотрено гидом. Спасибо большое!
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
  • Ш
    Штурм
    17 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж Халифы - там собираются
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    тысячи людей))))! огромная благодарность Далеру за комфортную поездку, интересные рассказы и познавательные истории, развеяно много мифов об этой стране))) Посетили все что было в планах и даже больше! Очень впечатлили виды на пальме - локация Дубай Марина, сад цветов, поющие фонтаны, речная поездка на лодочках (не экскурсионная а как транспорт) за 1 дирхам в одну сторону на восточный огромный базар) Очень рекомендую данную поездку, за 1 день с комфортом можно посмотреть главные достопримечательности Дубая.

    Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Влюбиться в Дубай за один день
  2. Дубай по максимуму
  3. О Дубае с любовью
  4. Феноменальный Дубай
  5. Знакомство с Дубаем
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Набережная" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 50 до 304 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Дубае, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Дубая. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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