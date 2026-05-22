Дубай — это не только моллы, искусственные острова и небоскрёбы. Вы пройдёте по узким улочкам старейшего района города — Бастакии, где в конце 19 века селились торговцы со своими семьями, прибывавшие из Персии в поисках лучшей жизни. Насладитесь лёгким прохладным сквозняком, гуляющим между стенами соседних домов. Удивитесь близкому и дружному соседству таких разных культур индуизма и ислама. Я покажу дома, в которых жители Дубая вели размеренный быт полвека назад. Вы увидите резиденцию правящей семьи Аль Мактум (до 1958 г.) и узнаете об истории Дубая через призму судеб её четырёх поколений. Получите ответ на вопрос, почему эмиратцы так сильно любят своего правителя, которого часто видят в метро или торговом центре. А может нам повезёт и мы увидим шейха, идущего в лавку своего любимого портного! А ещё вы узнаете, как добывали жемчуг ловцы, ведь это ремесло было основой экономики ОАЭ в донефтяную эру, на него приходилось 95% прибыли страны.
Знакомство с традиционными ремеслами
Вы увидите местных женщин, занятых рукоделием, попробуете арабский кофе «гахва» и переправитесь по заливу Крик на арабской лодке абра с одного берега на другой. Далее отправитесь на Старый рынок Дубая и насладитесь ароматами специй и пряностей вперемешку с благовониями бухура и натуральными маслами. А ещё профессиональный каллиграф напишет ваше имя арабской вязью, чтобы, глядя на неё, вас ещё долго грели приятные воспоминания об отдыхе в ОАЭ.
Организационные детали
Заберу вас из отеля на машине или минивэне (в зависимости от количества человек).
Обязательные дополнительные расходы
Переправа на традиционной лодке абра с берега Бар-Дубая на берег Дейры (на выбор): $17 за всех с круизом (30 мин), $5,5 за всех на индивидуальной лодке (5 мин) или $0,3 за чел. на общественной лодке (5 мин)
Переправа с рынка специй в Дейре обратно в Бар-Дубай — $0,5 за чел.
Вход в музей кофе — $3 за чел.
Необязательные расходы (по желанию)
Личные траты
Перекус
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 445 туристов
Приветствую вас, мои дорогие путешественники! Впервые я посетила ОАЭ в 2007 году. Эта уникальная страна впечатлила меня с самых первых дней, и уже тогда я поняла, что обязательно вернусь сюда читать дальшеуменьшить
снова. В 2010 я переехала навсегда.
Путь в туристической индустрии я начала в качестве отельного менеджера. Я много читала об истории, культуре и традициях ОАЭ, параллельно жадно поглощала информацию, которую мне щедро предоставляли местные жители. Особенно мне нравилось слушать рассказы старшего поколения, ведь они застали время без кондиционеров, машин и телевизоров — и явно скучали по нему:)
Я всё чаще стала ловить себя на желании делиться всем, что я знаю, с путешественниками. Решение было принято — я получила лицензию гида и сейчас с удовольствием рассказываю на экскурсиях историю страны и её правителей, а ещё о приключениях местных жителей и приезжих в поиске «арабской сказки». До встречи в ОАЭ!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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3
–
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Н
Нафисет
Хотелось бы поблагодарить Кристину за очень познавательный экскурс в историю и современную жизнь Дубая. Кристина - очень интересный рассказчик, глубоко погруженный в тему. Хотя я и бываю часто в городе, но благодаря ей смогла иначе посмотреть на уже знакомые места и небоскребы, окунулась в мир старого города, построенный на контрасте песчаных построек и ярких красок восточного базара.
Кристина
Ответ организатора:
Нафисет, большое спасибо за тёплый отзыв! 💛 Спасибо вам за интерес к истории, внимание к деталям и лёгкость в общении во время экскурсии. Буду очень рада новой встрече в Дубае и новым совместным открытиям! ✨
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К
Кристина
Нам очень понравилась экскурсия! Кристина замечательный гид. Рассказывала очень увлекательно, маршрут интересный и комфортный, время прошло незаметно. Очень довольны! 😊
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Е
Евгения
Выбрали экскурсию по старому городу и рынкам с Кристиной. Очень понравилось 😍 Чудесная атмосфера, замечательные виды, старые кварталы особенно чарующи в огнях вечернего города. Попробовали арабский кофе с финиками в уютном кафе, прокатились на лодке. Кристина очень интересный собеседник и талантливый экскурсовод. Столько интересной и полезной информации получили 😁. Волшебно! Огромное спасибо! Уже планируем следующую экскурсию 😃
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N
Natalia
Это лучшая экскурсия! Захватывающе, с интересными фактами о жизни людей того времени. Очень советую! Кристина просто очень классно рассказывает, время пролетело незаметно и хочется еще🥹
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А
Александра
Добрый день, я являюсь турагентом и бронировала у Кристины экскурсию для своих туристов, которые не впервые в Дубаи и хотели посмотреть что-то сверх шапочных базовых маршрутов. В итоге клиенты остались читать дальшеуменьшить
очень довольны, при том, что всегда берут только индивидуальные экскурсии, включающие услуги премиум-класса и им действительно есть, с чем сравнивать. Отметили любовь Кристины ко всему, о чём она рассказывала и искреннюю вовлечённость в тему экскурсии, широкий кругозор, умение интересно преподнести информацию. Оригинальность и цельность маршрута, отсутствие навязывания каких-либо попутных услуг. Также был организован комфортный трансфер от отеля в сопровождении водителя. Искренне благодарны Кристине за качественную организацию, а я отдельно за довольных постоянных клиентов!
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Д
Давид
С Кристиной мы провели два из трёх дней пребывания в Дубае. Первый день был посвящён современному Дубаю, а третий - его исторической части и корням. Программа насыщенная, тщательно Кристиной отработанная. читать дальшеуменьшить
Кристина прекрасно информирована о всех важных для историии Эмиратов событиях; умело организует программу так, чтобы избежать длительных переездов, но логически двигаться от одной точки интереса к следующей. После двух дней в обществе Кристины у нас с женой сложилось впечатление, что мы давно и хорошо знакомы с Дубаем, хотя это конечно не так. необходимо отметить, что Кристина гибко реагирует на запросы, относительно внесения изменений в намеченную программу, если такие последуют. И если вы сами заранее хорошо подготовитесь к посещению Эмиратов, то Кристина поможет с реализацией вашей уникальной программы, поскольку знает про Дубай и ОАЭ буквально всё! Я рекомендую этого профессионального и грамотного, ответственного русско-язычного гида для тех, кто стремится узнать о Дубае как можно больше, делая акцент на главном!
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