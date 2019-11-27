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Старинные кварталы, пряные ароматы и увлекательные рассказы о местной жизни

Кристина
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Кристина – ваш гид
Приглашаю на познавательную прогулку по историческому центру Дубая.

Я расскажу о самых интересных привычках жителей ОАЭ, их быте и повседневном укладе.

Вы поблуждаете по старой части города, посетите уютный городской музей и сравните традиции местного населения в донефтяную эпоху и современных условиях.

Я помогу вам взглянуть на ОАЭ по-новому и зажечь в сердце огонек нежной любви к Ближнему Востоку, который будет теплиться долгие годы!
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века

Что вас ожидает

Погружение в прошлое
Дубай — это не только моллы, искусственные острова и небоскребы. Вы пройдете по узким улочкам старейшего района города Бастакия и насладитесь легким прохладным сквозняком, гуляющим между стенами соседних домов. Я покажу дома, в которых жители Дубая вели размеренный быт полвека назад. Вы посетите городской музей в форте аль Фахиди и рассмотрите археологические находки, которые хранятся в его стенах. А еще узнаете, как добывали жемчуг ловцы, ведь это ремесло было основой экономики ОАЭ в донефтяную эру, на него приходилось 95% прибыли страны.

Знакомство с традиционными ремеслами
Вы увидите местных женщин, занятых рукоделием, попробуете арабский кофе «гахва» и переправитесь по заливу Крик на арабской лодке «абра» с одного берега на другой. Далее отправитесь на Старый рынок Дубая и насладитесь ароматами специй и пряностей вперемешку с благовониями бухура и натуральными маслами. А еще профессиональный каллиграф напишет ваше имя арабской вязью, чтобы, глядя на нее, вас еще долго грели приятные воспоминания об отдыхе в ОАЭ. В завершение вас ждет чашечка сладкого чая в доме местных жителей.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: я заберу вас из отеля в Дубае/ Шардже/ Аджмане, мы доедем до места под названием Аль Фахиди и оттуда начнем экскурсию.
  • Входной билет в музей Дубая и переправа на лодочке «абра» включены в стоимость экскурсии.
  • Дегустация напитков (арабский кофе, сладкий чай) включена в стоимость экскурсии.
  • По желанию, можно организовать обед в одном из ресторанов с традиционной эмиратской кухней (за дополнительную плату).
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кристина
Кристина
Приветствую вас, мои дорогие путешественники! Меня зовут Кристина. Впервые я посетила ОАЭ в 2007 году. Эта уникальная страна впечатлила меня с самых первых дней, и уже тогда я поняла, что обязательно вернусь сюда снова. В 2010-м я переехала навсегда. Путь в туристической индустрии я начала в качестве отельного менеджера. Я много читала об истории, культуре и традициях ОАЭ, параллельно жадно поглощала информацию, которую мне щедро предоставляли местные жители. Особенно мне нравилось слушать рассказы старшего поколения, ведь они застали время без кондиционеров, машин и телевизоров и явно скучали по нему:) Я все чаще стала ловить себя на желании делиться всем, что я знаю, с путешественниками. Решение было принято — я получила лицензию гида и сейчас с удовольствием рассказываю на экскурсиях историю страны и ее правителей, а еще приключения местных жителей и приезжих в поиске «арабской сказки». До встречи в ОАЭ!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 ноября 2019
Кристина прекрасно владеет материалом, очень внимательна и предупредительна. Также помогала советами в течение всего периода нахождения в Дубае. Отдельное за это спасибо!

Кристина проводит ещё 1 экскурсию

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