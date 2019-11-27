Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Дубай — это не только моллы, искусственные острова и небоскребы. Вы пройдете по узким улочкам старейшего района города Бастакия и насладитесь легким прохладным сквозняком, гуляющим между стенами соседних домов. Я покажу дома, в которых жители Дубая вели размеренный быт полвека назад. Вы посетите городской музей в форте аль Фахиди и рассмотрите археологические находки, которые хранятся в его стенах. А еще узнаете, как добывали жемчуг ловцы, ведь это ремесло было основой экономики ОАЭ в донефтяную эру, на него приходилось 95% прибыли страны.

Знакомство с традиционными ремеслами

Вы увидите местных женщин, занятых рукоделием, попробуете арабский кофе «гахва» и переправитесь по заливу Крик на арабской лодке «абра» с одного берега на другой. Далее отправитесь на Старый рынок Дубая и насладитесь ароматами специй и пряностей вперемешку с благовониями бухура и натуральными маслами. А еще профессиональный каллиграф напишет ваше имя арабской вязью, чтобы, глядя на нее, вас еще долго грели приятные воспоминания об отдыхе в ОАЭ. В завершение вас ждет чашечка сладкого чая в доме местных жителей.