городской музей и сравните традиции местного населения в донефтяную эпоху и в современных условиях. Я помогу вам взглянуть на ОАЭ по-новому и зажечь в сердце огонёк нежной любви к Ближнему Востоку, который будет теплиться долгие годы!

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Дубай — это не только моллы, искусственные острова и небоскрёбы. Вы пройдёте по узким улочкам старейшего района города — Бастакии, где в конце 19 века селились торговцы со своими семьями, прибывавшие из Персии в поисках лучшей жизни. Насладитесь лёгким прохладным сквозняком, гуляющим между стенами соседних домов. Удивитесь близкому и дружному соседству таких разных культур индуизма и ислама. Я покажу дома, в которых жители Дубая вели размеренный быт полвека назад. Вы увидите резиденцию правящей семьи Аль Мактум (до 1958 г.) и узнаете об истории Дубая через призму судеб её четырёх поколений. Получите ответ на вопрос, почему эмиратцы так сильно любят своего правителя, которого часто видят в метро или торговом центре. А может нам повезёт и мы увидим шейха, идущего в лавку своего любимого портного! А ещё вы узнаете, как добывали жемчуг ловцы, ведь это ремесло было основой экономики ОАЭ в донефтяную эру, на него приходилось 95% прибыли страны.

Знакомство с традиционными ремеслами

Вы увидите местных женщин, занятых рукоделием, попробуете арабский кофе «гахва» и переправитесь по заливу Крик на арабской лодке абра с одного берега на другой. Далее отправитесь на Старый рынок Дубая и насладитесь ароматами специй и пряностей вперемешку с благовониями бухура и натуральными маслами. А ещё профессиональный каллиграф напишет ваше имя арабской вязью, чтобы, глядя на неё, вас ещё долго грели приятные воспоминания об отдыхе в ОАЭ.

Организационные детали

Заберу вас из отеля на машине или минивэне (в зависимости от количества человек).

Обязательные дополнительные расходы

Переправа на традиционной лодке абра с берега Бар-Дубая на берег Дейры (на выбор): $17 за всех с круизом (30 мин), $5,5 за всех на индивидуальной лодке (5 мин) или $0,3 за чел. на общественной лодке (5 мин)

Переправа с рынка специй в Дейре обратно в Бар-Дубай — $0,5 за чел.

Вход в музей кофе — $3 за чел.

Необязательные расходы (по желанию)