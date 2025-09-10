Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя восхитительные достопримечательности Дубай Марины во время незабываемого вечернего круиза.



Вас ждет изысканный ужин "шведский стол", освежающие безалкогольные напитки, захватывающие виды, элегантный интерьер и живая музыка.



Наслаждайтесь великолепными видами на знаковые здания и погружайтесь в атмосферу города, наполненную вечерними огнями и волшебством. Это идеальный способ провести вечер, наслаждаясь роскошью и красотой Дубая!

Круиз в группе Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1 час На чём проводится Музыкальные теплоходы Когда Каждый день в 17:00 и в 20:30

Описание круиза Подарите себе незабываемый вечер с уникальным роскошным круизом по Дубай Марине! Наш сервис обеспечит вам идеальный отдых на борту стеклянного плавучего дома, где вы сможете насладиться великолепными блюдами. Уединенная атмосфера, захватывающие виды, элегантный интерьер и живая музыка создадут атмосферу уюта и романтики, позволяя вам по-настоящему насладиться красотой Дубая. Погрузитесь в атмосферу роскоши и изящества на борту, отправляясь в захватывающий круиз с ужином по живописным водам Дубай Марины и JBR. По прибытию вас встретит красная ковровая дорожка, создавая атмосферу особого события. Насладитесь бесплатным приветственным напитком и исследуйте две палубы: застекленную нижнюю с видовыми окнами и верхнюю под открытым небом, где нежный бриз с Персидского залива подарит вам приятное охлаждение. Вам будут предложены разнообразные блюда как европейской, так и восточной кухни, а также широкий выбор освежающих напитков. Расслабьтесь под звуки мелодичной музыки, которая добавит романтическую нотку к вашему вечеру. После ужина не упустите возможность насладиться потрясающими видами вечернего Дубая на открытых террасах. Важная информация: Возьмите с собой паспорт или удостоверение Emirates. Вход в купальниках не разрешается. Курение разрешено в отведенных зонах. Места на верхней палубе предоставляются при наличии. Если вы сидите на нижней палубе, есть открытая площадка для фотографий, и вы также можете посетить верхнюю палубу.

