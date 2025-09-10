Откройте для себя восхитительные достопримечательности Дубай Марины во время незабываемого вечернего круиза.
Вас ждет изысканный ужин "шведский стол", освежающие безалкогольные напитки, захватывающие виды, элегантный интерьер и живая музыка.
Наслаждайтесь великолепными видами на знаковые здания и погружайтесь в атмосферу города, наполненную вечерними огнями и волшебством. Это идеальный способ провести вечер, наслаждаясь роскошью и красотой Дубая!
Описание круизаПодарите себе незабываемый вечер с уникальным роскошным круизом по Дубай Марине! Наш сервис обеспечит вам идеальный отдых на борту стеклянного плавучего дома, где вы сможете насладиться великолепными блюдами. Уединенная атмосфера, захватывающие виды, элегантный интерьер и живая музыка создадут атмосферу уюта и романтики, позволяя вам по-настоящему насладиться красотой Дубая. Погрузитесь в атмосферу роскоши и изящества на борту, отправляясь в захватывающий круиз с ужином по живописным водам Дубай Марины и JBR. По прибытию вас встретит красная ковровая дорожка, создавая атмосферу особого события. Насладитесь бесплатным приветственным напитком и исследуйте две палубы: застекленную нижнюю с видовыми окнами и верхнюю под открытым небом, где нежный бриз с Персидского залива подарит вам приятное охлаждение. Вам будут предложены разнообразные блюда как европейской, так и восточной кухни, а также широкий выбор освежающих напитков. Расслабьтесь под звуки мелодичной музыки, которая добавит романтическую нотку к вашему вечеру. После ужина не упустите возможность насладиться потрясающими видами вечернего Дубая на открытых террасах. Важная информация: Возьмите с собой паспорт или удостоверение Emirates. Вход в купальниках не разрешается. Курение разрешено в отведенных зонах. Места на верхней палубе предоставляются при наличии. Если вы сидите на нижней палубе, есть открытая площадка для фотографий, и вы также можете посетить верхнюю палубу.
Каждый день в 17:00 и в 20:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Dubai Marina
- Ain Dubai
- Jumeirah Beach Residence
Что включено
- 90-минутный круиз
- Безалкогольные напитки в ассортименте
- Буфет в формате «шведский стол»
- Живая музыка
- Wi-Fi на борту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Пристань за башнями Аль Маджара
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 17:00 и в 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение Emirates
- Вход в купальниках не разрешается
- Курение разрешено в отведенных зонах
- Места на верхней палубе предоставляются при наличии. Если вы сидите на нижней палубе, есть открытая площадка для фотографий, и вы также можете посетить верхнюю палубу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
