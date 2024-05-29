1 чел.
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Круиз
2 часа
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
«Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
«Здесь вы поужинаете и увидите традиционные танцы в исполнении профессиональных артистов»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Поужинаете в пустыне под открытым небом, посмотрите вечерний концерт с танцами и этнической музыкой, познакомитесь с верблюдами и проникнетесь исконными традициями эмиратцев»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасный отдых, отличное сафари, нам с сыном 18 лет все абсолютно понравилось. Эмоции на всю жизнь.
- ААнастасия27 мая 2024Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет в полном восторге от
- ЕЕлена26 мая 2024Были с сыном 18 лет. Все очень понравилось. Прекрасный кораблик и отличный маршрут. Еда вкусная, всем хватило ☺️ есть время и возможность сделать фото.
- ООксана25 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное - прекрасный водитель.
- ССветлана22 мая 2024Виды с кораблика красивые, сам кораблик весьма подуставший и не убрано, берите верхнюю палубу, там поаккуратнее, но как и писали выше прохладно, лучше захватить кофточку. Пледов нет. Ужин так себе, да поесть можно, но выборочно прям)
- ККсения7 мая 2024Было приятно прокатиться на лодке с ужином и посмотреть на вечерний Дубай
- ААнна17 октября 2022Круиз по гавани с ужином, напитками и живой музыкойХорошее соотношение цены и качества. Хорошая еда и развлечения. Достопримечательности были потрясающими
- ВВалентина15 октября 2022Круиз по гавани с ужином, напитками и живой музыкойСупер дружелюбный персонал и вкусный шведский стол. Определенно забронирую снова. Также спасибо, Сид, за то, что ты был таким любезным… мы играли песню на день рождения для моей мамы. Получил большое удовольствие
- ААнастасия12 октября 2022Круиз по гавани с ужином, напитками и живой музыкойФантастический персонал, отличная еда и красивые виды
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Музыкальные»
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