Музыкальные – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Дубае на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Круиз по Дубай Марине с ужином
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
34 отзыва
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
«Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
«Здесь вы поужинаете и увидите традиционные танцы в исполнении профессиональных артистов»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
Сафари на ретро-джипах из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Поужинаете в пустыне под открытым небом, посмотрите вечерний концерт с танцами и этнической музыкой, познакомитесь с верблюдами и проникнетесь исконными традициями эмиратцев»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Прекрасный отдых, отличное сафари, нам с сыном 18 лет все абсолютно понравилось. Эмоции на всю жизнь.
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет в полном восторге от
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    поездки! В лагере бедуинов не ожидали, но вкусно поели, посмотрели очень качественные номера профессионалов. Огненное шоу-супер! Рисование хной, катание на верблюде, танец живота - все по восточному сказочно! Чисто даже в туалетах, есть душ (надо было взять с собой из отеля небольшое полотенце). После багги на барханах песок везде))))) в прямом смысле этого слова! И как раз душ очень кстати! Абдулла-лучший гид Дубая! Сафари по пустыне лучшее! Места, где, не ездили другие машины, не прохоженные барханы! Закат! Фото изумительные! Низкий поклон вам!

    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Круиз по Дубай Марине с ужином
    Были с сыном 18 лет. Все очень понравилось. Прекрасный кораблик и отличный маршрут. Еда вкусная, всем хватило ☺️ есть время и возможность сделать фото.
  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное - прекрасный водитель.
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Круиз по Дубай Марине с ужином
    Виды с кораблика красивые, сам кораблик весьма подуставший и не убрано, берите верхнюю палубу, там поаккуратнее, но как и писали выше прохладно, лучше захватить кофточку. Пледов нет. Ужин так себе, да поесть можно, но выборочно прям)
    Виды с кораблика красивые, сам кораблик весьма подуставший и не убрано, берите верхнюю палубу, там поаккуратнее
  • К
    Ксения
    7 мая 2024
    Круиз по Дубай Марине с ужином
    Было приятно прокатиться на лодке с ужином и посмотреть на вечерний Дубай
  • А
    Анна
    17 октября 2022
    Круиз по гавани с ужином, напитками и живой музыкой
    Хорошее соотношение цены и качества. Хорошая еда и развлечения. Достопримечательности были потрясающими
  • В
    Валентина
    15 октября 2022
    Круиз по гавани с ужином, напитками и живой музыкой
    Супер дружелюбный персонал и вкусный шведский стол. Определенно забронирую снова. Также спасибо, Сид, за то, что ты был таким любезным… мы играли песню на день рождения для моей мамы. Получил большое удовольствие
  • А
    Анастасия
    12 октября 2022
    Круиз по гавани с ужином, напитками и живой музыкой
    Фантастический персонал, отличная еда и красивые виды

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Музыкальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Круиз по Дубай Марине с ужином
  2. «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
  3. Сафари на ретро-джипах из Дубая
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 250. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музыкальные», 58 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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