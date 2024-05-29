Е Елена «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне Прекрасный отдых, отличное сафари, нам с сыном 18 лет все абсолютно понравилось. Эмоции на всю жизнь.

А Анастасия «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне читать дальше поездки! В лагере бедуинов не ожидали, но вкусно поели, посмотрели очень качественные номера профессионалов. Огненное шоу-супер! Рисование хной, катание на верблюде, танец живота - все по восточному сказочно! Чисто даже в туалетах, есть душ (надо было взять с собой из отеля небольшое полотенце). После багги на барханах песок везде))))) в прямом смысле этого слова! И как раз душ очень кстати! Абдулла-лучший гид Дубая! Сафари по пустыне лучшее! Места, где, не ездили другие машины, не прохоженные барханы! Закат! Фото изумительные! Низкий поклон вам! Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет в полном восторге от

Е Елена Круиз по Дубай Марине с ужином Были с сыном 18 лет. Все очень понравилось. Прекрасный кораблик и отличный маршрут. Еда вкусная, всем хватило ☺️ есть время и возможность сделать фото.

О Оксана «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное - прекрасный водитель.

С Светлана Круиз по Дубай Марине с ужином Виды с кораблика красивые, сам кораблик весьма подуставший и не убрано, берите верхнюю палубу, там поаккуратнее, но как и писали выше прохладно, лучше захватить кофточку. Пледов нет. Ужин так себе, да поесть можно, но выборочно прям)

К Ксения Круиз по Дубай Марине с ужином Было приятно прокатиться на лодке с ужином и посмотреть на вечерний Дубай

А Анна Круиз по гавани с ужином, напитками и живой музыкой Хорошее соотношение цены и качества. Хорошая еда и развлечения. Достопримечательности были потрясающими

В Валентина Круиз по гавани с ужином, напитками и живой музыкой Супер дружелюбный персонал и вкусный шведский стол. Определенно забронирую снова. Также спасибо, Сид, за то, что ты был таким любезным… мы играли песню на день рождения для моей мамы. Получил большое удовольствие