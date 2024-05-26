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Круиз
2 часа
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
«Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
Круиз
2 часа
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Что вас ждет: Традиционный круиз на доу с баром с полным спектром услуг, изысканной кухней и великолепной музыкой станет незабываемым способом осмотреть достопримечательности Дубая»
Расписание: Ежедневно в 21:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $27 за человека
Круиз
1.5 часа
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«Отведайте разнообразные блюда из буфета и послушайте музыку»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $57.50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 мая 2024Были с сыном 18 лет. Все очень понравилось. Прекрасный кораблик и отличный маршрут. Еда вкусная, всем хватило ☺️ есть время и возможность сделать фото.
- ССветлана22 мая 2024Виды с кораблика красивые, сам кораблик весьма подуставший и не убрано, берите верхнюю палубу, там поаккуратнее, но как и писали выше прохладно, лучше захватить кофточку. Пледов нет. Ужин так себе, да поесть можно, но выборочно прям)
- ККсения7 мая 2024Было приятно прокатиться на лодке с ужином и посмотреть на вечерний Дубай
- ВВиктория30 апреля 2024Изучаем Дубай через Спутник!!! Чтобы не бесцельно ехать до Дубай Марины взяли данную экскурсию в которую включено и катание и
- DDinara8 апреля 2024Я этот тур нашла просто по интернету будучи в Дубае, немного сомневалась оплачивать, ведь сейчас много мошенников. Но покупка была
- ААртем3 апреля 2024Понравилось всё! Особенно музыкальное сопровождение с живой музыкой.
- MMikhail16 января 2024Вариантов выбора еды было мало. В остальном все отлично.
- IIuniia10 сентября 2023Круиз на закате с ужином и безалкогольными напиткамиНевероятные впечатления! Брали круиз на 9 часов вечера. Найти просто, вдоль набережной их офис «Xclusive Yachts”, там будет много людей в их фирменной форме. На каждую яхту билет отдельного цвета. Еда вкусная, напитки в неограниченном количестве. Саксофонист! Музыка! Виды!
- ЕЕлена6 сентября 2023Круиз на закате с ужином и безалкогольными напиткамиОтлично было все организовано, встретили нас охладительными напитками, распредели всем столы по номерам,отправились мы вовремя,очередей не было все цивильно, по
- ААнна17 октября 2022Круиз по гавани с ужином, напитками и живой музыкойХорошее соотношение цены и качества. Хорошая еда и развлечения. Достопримечательности были потрясающими
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Музыкальные теплоходы»
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