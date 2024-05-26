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осмотр Небоскребов в бухте и питание и шоу программа! Организована экскурсия отлично, не смотря на большое количество людей заполнивших 3 палубы, мы насладились видами с воды и отдохнули! В основном толкучка на верхней открытой палубе, там же расположен ди-джей, но нет швецкого стола! Мы находились на средней, остались довольны нашей дислокацией (вид, швецкий стол, напитки и шоу программа) все это было у нас на палубе! Спасибо спутнику - за организацию, за низкую цену (так как на месте она дороже) и за полож эмоции!