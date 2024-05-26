Музыкальные теплоходы – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Дубае на русском языке, цены от $27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Круиз по Дубай Марине с ужином
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
34 отзыва
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
«Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
15 отзывов
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Что вас ждет: Традиционный круиз на доу с баром с полным спектром услуг, изысканной кухней и великолепной музыкой станет незабываемым способом осмотреть достопримечательности Дубая»
Расписание: Ежедневно в 21:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $27 за человека
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
28 отзывов
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«Отведайте разнообразные блюда из буфета и послушайте музыку»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $57.50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Круиз по Дубай Марине с ужином
    Были с сыном 18 лет. Все очень понравилось. Прекрасный кораблик и отличный маршрут. Еда вкусная, всем хватило ☺️ есть время и возможность сделать фото.
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Круиз по Дубай Марине с ужином
    Виды с кораблика красивые, сам кораблик весьма подуставший и не убрано, берите верхнюю палубу, там поаккуратнее, но как и писали выше прохладно, лучше захватить кофточку. Пледов нет. Ужин так себе, да поесть можно, но выборочно прям)
    Виды с кораблика красивые, сам кораблик весьма подуставший и не убрано, берите верхнюю палубу, там поаккуратнее
  • К
    Ксения
    7 мая 2024
    Круиз по Дубай Марине с ужином
    Было приятно прокатиться на лодке с ужином и посмотреть на вечерний Дубай
  • В
    Виктория
    30 апреля 2024
    Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
    Изучаем Дубай через Спутник!!! Чтобы не бесцельно ехать до Дубай Марины взяли данную экскурсию в которую включено и катание и
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    осмотр Небоскребов в бухте и питание и шоу программа! Организована экскурсия отлично, не смотря на большое количество людей заполнивших 3 палубы, мы насладились видами с воды и отдохнули! В основном толкучка на верхней открытой палубе, там же расположен ди-джей, но нет швецкого стола! Мы находились на средней, остались довольны нашей дислокацией (вид, швецкий стол, напитки и шоу программа) все это было у нас на палубе! Спасибо спутнику - за организацию, за низкую цену (так как на месте она дороже) и за полож эмоции!

  • D
    Dinara
    8 апреля 2024
    Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
    Я этот тур нашла просто по интернету будучи в Дубае, немного сомневалась оплачивать, ведь сейчас много мошенников. Но покупка была
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    удачной. Мы с дочкой просто в восторге. Получили столько вречатлений, нам понравилось абсолютно всё. Много было еды на любой вкус, напитки, фрукты, мороженое, танцы, энергичная музыка. Вот честно, очень-очень довольны. Большое вам спасибо! Кстати я порекомендовала вас отдыхающим туристам и трое сразу купили этот тур, сегодня вечером у них как раз круиз, а мы уже сидим в аэропорту, летим домой. Еще буду знакомым вас рекомендовать 💯

  • А
    Артем
    3 апреля 2024
    Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
    Понравилось всё! Особенно музыкальное сопровождение с живой музыкой.
  • M
    Mikhail
    16 января 2024
    Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
    Вариантов выбора еды было мало. В остальном все отлично.
  • I
    Iuniia
    10 сентября 2023
    Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
    Невероятные впечатления! Брали круиз на 9 часов вечера. Найти просто, вдоль набережной их офис «Xclusive Yachts”, там будет много людей в их фирменной форме. На каждую яхту билет отдельного цвета. Еда вкусная, напитки в неограниченном количестве. Саксофонист! Музыка! Виды!
  • Е
    Елена
    6 сентября 2023
    Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
    Отлично было все организовано, встретили нас охладительными напитками, распредели всем столы по номерам,отправились мы вовремя,очередей не было все цивильно, по
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    очереди каждый стол подходил брал ужин, очень все было чисто вкусно, персонал подходил спрашивал нужно ли что то еще, все улыбчивые приятные) Сопровождалось все это приятной музыкой и саксофонистом, великолепными видами и приятным ветерком. Мы в восторге все было на высшем уровне 👍Благодарю

  • А
    Анна
    17 октября 2022
    Круиз по гавани с ужином, напитками и живой музыкой
    Хорошее соотношение цены и качества. Хорошая еда и развлечения. Достопримечательности были потрясающими

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Музыкальные теплоходы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Круиз по Дубай Марине с ужином
  2. Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
  3. Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 57.50. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музыкальные теплоходы», 77 ⭐ отзывов, цены от $27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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