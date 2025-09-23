Предлагаем весело провести день, занявшись рыбалкой на Фуджейре. Рано утром мы отправимся из Дубая в рыбные места, где вы сможете поохотиться на тунца и махи-махи.
Описание водной прогулкиПриглашаем вас на захватывающую рыбалку на Фуджейре, во время которой вы сможете поймать тунца и махи-махи в живописных водах Персидского залива. Наше приключение начнется ранним утром, когда мы отправимся на комфортабельной лодке к самым рыбным местам. Под руководством опытных гидов вы ощутите азарт от борьбы с мощными морскими хищниками. Рыба есть даже летом. Важная информация:
- Поездка из Дубая в Фуджейру по времени составит примерно 1 час 30 минут. Отплытие в 5:30, поэтому рассчитывайте на выезд из вашего местоположения примерно в 4 утра.
- Длительность экскурсии — 5 часов.
Утренняя рыбалка начинается с 5:30. Вечерняя рыбалка начинается с 14:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Дубая
- Удочки и экипировка
- Прохладительные напитки
Что не входит в цену
- Приготовление/филирование рыбы
Место начала и завершения?
Al Corniche St, Fujairah International Marine Club
Когда и сколько длится?
Когда: Утренняя рыбалка начинается с 5:30. Вечерняя рыбалка начинается с 14:30.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
