Время начала: 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание водной прогулкиНезабываемая Рыбалка в Дубае Откройте для себя незабываемую рыбалку в Дубае! Вас ждет 4-часовое морское приключение на комфортабельной лодке с опытным капитаном, который знает лучшие рыболовные точки. Ловите хамура, барракуду, кингфиша, куинфиша, кобию, шерри и снэппера — все необходимое снаряжение уже включено. Трансфер из отеля, удобные посадочные места, туалет на борту, прохладная питьевая вода и возможность искупаться в чистых водах Персидского залива сделают ваше путешествие незабываемым. Пойманную рыбу можно забрать с собой! Выбирайте удобное время выезда — мы подстроимся под ваш график. Рекомендуем выбирать время отплытия утром в 6:00 или вечером в 15:00. Подарите себе и своим близким эмоции и вкус морской рыбалки в Дубае! Важная информация:
- Не забудьте прислать скан или фото паспортов всех участников.
- Рыбалка для групп до 7 человек.
- Стоимость фиксированная за поездку, независимо от количества участников.
- Трансфер из гостиницы и обратно оплачивается отдельно.
- На борту имеются спасательные жилеты всех размеров.
- Берите с собой головные уборы и крем от загара.
- Лодка оснащена туалетом.
- Питьевая вода и напитки предоставляются бесплатно.
- Возможно морское укачивание, особенно у новичков.
- Рыбалка может быть перенесена или отменена из-за погодных условий.
В любое удобное для вас время.
Ответы на вопросы
Что включено
- Рыболовное снаряжение
- Питьевая вода и напитки
- Наживка (кальмар)
Что не входит в цену
- Трансфер до лодки и обратно
- Еда и алкогольные напитки (можно взять с собой)
Место начала и завершения?
Дубай, Порт Рашид
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное для вас время.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
27 апр 2025
Давно мечтал на морскую рыбалку, мечта сбылась.
Очень доволен организацией, на высшем уровне. Отдельное огромное спасибо Ивану, забрал от отеля, все по пути рассказал показал.
Рыбалку просто супер. Всем рекомендую данный тур.
Самое главное пойманную рыбу вам приготовят в ресторане, за не большую стоимость. Это вообще кайф, когда поймал и покушал свой же улов!
