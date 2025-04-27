Д Дмитрий

Давно мечтал на морскую рыбалку, мечта сбылась.

Очень доволен организацией, на высшем уровне. Отдельное огромное спасибо Ивану, забрал от отеля, все по пути рассказал показал.

Рыбалку просто супер. Всем рекомендую данный тур.

Самое главное пойманную рыбу вам приготовят в ресторане, за не большую стоимость. Это вообще кайф, когда поймал и покушал свой же улов!