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9%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
3 июля в 12:00
5 июля в 12:00
55$50 за человека
Билеты
2 часа
Бурдж-Халифа: билет с трансфером в одну сторону
Начало: Ваш отель или круизный терминал порта Рашид
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 23:00.
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
$99.01 за билет
Круиз
5.5 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Начало: В порту Рашид
18 сен в 09:30
21 сен в 09:30
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexnander11 июня 2024Рекомендую гида Азиза, аккуратный, гибкий подход к экскурсии. Глубокие знания гида. Очень познавательная экскурсия. Удобные фотостопы.
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- MMaria27 мая 2024Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
- ЖЖанна8 декабря 2022Нас забрали вовремя, предварительно предупредив, что время встречи перенесли на полчаса из-за дорожной ситуации. Водитель был очень вежлив и показал
- ААртем8 декабря 2022Хорошее VIP-обслуживание без ожидания и очередей
- ТТамара8 декабря 2022Это был захватывающий дух тур, который мы все четверо никогда не забудем. Уникальный вид был непревзойденным и ошеломляющим одновременно. Мы поднялись на самом быстром лифте в мире и смогли насладиться великолепным видом и сделать красивые фотографии.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «От Морского вокзала»
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