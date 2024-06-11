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нам много достопримечательностей по пути, это была почти экскурсия по городу сама по себе. Нас отвезли ко входу, а затем сопровождали, пока мы не вошли в Бурджи Калифу. У водителя был с собой распечатанный билет с кодом. Прекрасный день, спасибо!