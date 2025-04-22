Полдня приключений в пустыне и горах Хаджар.
Индивидуальное путешествие с гибким маршрутом, посещением «Сада медоносных пчёл» и старинных уголков Хатты. Яркие впечатления, природа и аутентичные традиции региона.
Индивидуальное путешествие с гибким маршрутом, посещением «Сада медоносных пчёл» и старинных уголков Хатты. Яркие впечатления, природа и аутентичные традиции региона.
Описание экскурсииПутешествие в Хатту и горы Хаджар Начните яркий день с поездки по пустынным просторам на восток, где вас ждёт индивидуальный маршрут и внимание гида. По дороге ваши пожелания определяют курс экскурсии — именно вы выбираете, какие места хочется увидеть больше всего. Наблюдайте, как пустыня сменяется живописными дюнами и скалистыми предгорьями Хаджарских гор. Узнайте больше о Хатте, посетите старое торговое поселение и освежитесь у горных природных бассейнов. Завтрак на природе сделает утро особенно приятным. Секреты мёда и величие гор Осмотрите Джебель-Малейху — Скалу окаменелостей, где покоятся древние следы моря, и отправляйтесь в настоящий «Сад медоносных пчёл». Здесь вы погрузитесь в атмосферу пчеловодства, узнаете о мёде и завершите день у плотины Хатта среди горных пейзажей. Важная информация:
- Что взять с собой: камера, одежда по погоде.
- Не допускается: багаж или большие сумки.
- Не подходит для: детей до 5 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины или сердца, пользователей инвалидных колясок.
- Доступны вегетарианские блюда. Пожалуйста, сообщите об этом при бронировании, если это необходимо.
- Гостям, приезжающим в ОАЭ в летние месяцы (с июня по сентябрь), следует учитывать, что максимальная дневная температура иногда достигает 42–45 градусов по Цельсию, а уровень влажности в этот период может превышать 90 %. Рекомендуется принять соответствующие меры предосторожности.
- Продолжительность экскурсии составляет 4–5 часов, но дорога от вашего отеля в Дубае и обратно может занять ещё 60–90 минут в зависимости от дорожной ситуации и времени суток.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Хаджар
- Хатта
- Старое торговое поселение
- Джебель-Малейха («Скала окаменелостей»)
- Сад медоносных пчёл
- Плотина Хатта
Что включено
- Трансфер
- Поездка по дюнам
- Лёгкие напитки (кофе, вода, безалкогольные напитки)
- Завтрак-пикник
- Катание на сэндборде
- Вход в Сад медоносных пчёл
- Посещение плотины Хатта
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: камера, одежда по погоде
- Не допускается: багаж или большие сумки
- Не подходит для: детей до 5 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины или сердца, пользователей инвалидных колясок
- Доступны вегетарианские блюда. Пожалуйста, сообщите об этом при бронировании, если это необходимо
- Гостям, приезжающим в ОАЭ в летние месяцы (с июня по сентябрь), следует учитывать, что максимальная дневная температура иногда достигает 42-45 градусов по Цельсию, а уровень влажности в этот период может превышать 90 %. Рекомендуется принять соответствующие меры предосторожности
- Продолжительность экскурсии составляет 4-5 часов, но дорога от вашего отеля в Дубае и обратно может занять ещё 60-90 минут в зависимости от дорожной ситуации и времени суток
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
22 апр 2025
Очень дружелюбный гид и потрясающая пустыня — день получился незабываемым! Посещение пасеки было интересным, а гид сделал много отличных фото и делился любопытными фактами. Обязательно к посещению! Пейзажи невероятные, и это приятная передышка от современного Дубая
В
Варвара
17 фев 2025
Трансфер был организован отлично, а гид — просто замечательный! Хотелось бы чуть больше времени погулять по Хатте. Приятно, что включён обед
Т
Тимур
10 сен 2024
Наш гид был просто лучший — информативный, чуткий и с ним было очень приятно провести поездку.
А
Аделина
24 янв 2024
Очень рекомендую этот тур — гид профессиональный, внимательный и просто приятный человек
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари в Дубае: магия заката в пустыне без кемпов и шоу-программ
Дюны, сэндборд, арабский кофе и эффектные фото
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:30
13 дек в 14:00
14 дек в 14:30
$45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:30
10 дек в 14:30
от $250 за всё до 6 чел.
Групповая
Пустынное сафари в Дубае
Ощутите скорость и тишину пустыни Дубая. Квадроциклы, джипы и ужин под звёздами с шоу-программой подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека