Почувствуйте дух Аравийской пустыни — золотые дюны, закаты и поразительная тишина вдали от небоскрёбов Дубая. Вы поймаете драйв на джип-сафари, откроете красоту песчаных волн и погрузитесь в культуру эмиратов с её удивительными традициями, тёплым гостеприимством и уникальной кухней.

Описание экскурсии

Выезд из Дубая и дорога в пустыню

Городские пейзажи сменятся золотыми песками Аравийской пустыни. Вы увидите контраст между мегаполисом и природой и узнаете, почему здесь сформировалась культура кочевников и торговых путей.

Въезд в пустыню и подготовка к сафари

Короткая остановка для инструктажа и проверки шин.

Джип-сафари по дюнам

Вы увидите пустыню в движении — песчаные волны, резкие спуски и подъёмы, панорамные виды без единого здания на горизонте. С вами будут опытные водители.

Фотостопы

Остановки в живописных точках для снимков — бескрайние дюны, следы ветра на песке, идеальный свет для кадров. Мы расскажем, как ориентировались в пустыне раньше, как бедуины читали следы и находили путь без карт и GPS.

Закат в пустыне

Вы увидите, как с заходом солнца песок меняет цвет, а пустыня становится особенно тихой и сказочной.

Пустынный лагерь в бедуинском стиле

Ковры, фонари, арабский кофе и финики — атмосфера настоящей бедуинской стоянки. Вы узнаете о традициях, которые сохранились до наших дней.

Ужин и вечерняя программа

Вы насладитесь местной кухней, музыкой и танцами. Услышите о значении ритуалов в культуре эмиратов и поймёте, чем современный Дубай отличается от прошлого.

Возвращение в Дубай

Комфортный трансфер обратно в отель после насыщенного дня.

В путешествии вы узнаете:

как пустыня сформировала образ жизни бедуинов и маршруты кочевников

чем отличается живая пустыня дюн от каменистой пустыни и из-за чего песок здесь постоянно движется

почему сафари на джипах стало современной формой путешествия по тем же маршрутам, которыми раньше ходили караваны

как ориентировались без карт и навигаторов, где находили воду и как читали следы на песке

почему именно пустыня стала ключом к выживанию и развитию региона задолго до открытия нефти

Примерный тайминг

14:30–15:30 — едем из Дубая

15:30–15:45 — остановка на границе пустыни, подготовка автомобилей и инструктаж

15:45–17:00 — джип-сафари по дюнам и фотостопы

17:00–17:30 — остановка для встречи заката в пустыне

17:45–18:00 — переезд в пустынный лагерь

18:00–20:00 — отдых в лагере, ужин, национальная шоу-программа

20:00–21:00 — возвращение в отель

Организационные детали