В программе - адреналин, лагерь бедуинов, арабская кухня и танцы
Почувствуйте дух Аравийской пустыни — золотые дюны, закаты и поразительная тишина вдали от небоскрёбов Дубая.
Вы поймаете драйв на джип-сафари, откроете красоту песчаных волн и погрузитесь в культуру эмиратов с её удивительными традициями, тёплым гостеприимством и уникальной кухней.
6 отзывов
Описание экскурсии
Выезд из Дубая и дорога в пустыню
Городские пейзажи сменятся золотыми песками Аравийской пустыни. Вы увидите контраст между мегаполисом и природой и узнаете, почему здесь сформировалась культура кочевников и торговых путей.
Въезд в пустыню и подготовка к сафари
Короткая остановка для инструктажа и проверки шин.
Джип-сафари по дюнам
Вы увидите пустыню в движении — песчаные волны, резкие спуски и подъёмы, панорамные виды без единого здания на горизонте. С вами будут опытные водители.
Фотостопы
Остановки в живописных точках для снимков — бескрайние дюны, следы ветра на песке, идеальный свет для кадров. Мы расскажем, как ориентировались в пустыне раньше, как бедуины читали следы и находили путь без карт и GPS.
Закат в пустыне
Вы увидите, как с заходом солнца песок меняет цвет, а пустыня становится особенно тихой и сказочной.
Пустынный лагерь в бедуинском стиле
Ковры, фонари, арабский кофе и финики — атмосфера настоящей бедуинской стоянки. Вы узнаете о традициях, которые сохранились до наших дней.
Ужин и вечерняя программа
Вы насладитесь местной кухней, музыкой и танцами. Услышите о значении ритуалов в культуре эмиратов и поймёте, чем современный Дубай отличается от прошлого.
Возвращение в Дубай
Комфортный трансфер обратно в отель после насыщенного дня.
В путешествии вы узнаете:
как пустыня сформировала образ жизни бедуинов и маршруты кочевников
чем отличается живая пустыня дюн от каменистой пустыни и из-за чего песок здесь постоянно движется
почему сафари на джипах стало современной формой путешествия по тем же маршрутам, которыми раньше ходили караваны
как ориентировались без карт и навигаторов, где находили воду и как читали следы на песке
почему именно пустыня стала ключом к выживанию и развитию региона задолго до открытия нефти
Примерный тайминг
14:30–15:30 — едем из Дубая 15:30–15:45 — остановка на границе пустыни, подготовка автомобилей и инструктаж 15:45–17:00 — джип-сафари по дюнам и фотостопы 17:00–17:30 — остановка для встречи заката в пустыне 17:45–18:00 — переезд в пустынный лагерь 18:00–20:00 — отдых в лагере, ужин, национальная шоу-программа 20:00–21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol или аналогичном авто, джип-сафари, сэндбординг (по желанию), кофе и финики в лагере, ужин в формате шведского стола и шоу-программа
Дополнительные расходы: алкогольные напитки во время ужина — по ценам меню
Интересно будет взрослым и детям от 5 лет
Не рекомендуем экскурсию беременным женщинам, людям с заболеваниями спины, шеи и сердца
Не рекомендуем экскурсию беременным женщинам, людям с заболеваниями спины, шеи и сердца
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мэри — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 13 туристов
Наши по Дубаю и Европе — это путешествия, где каждая деталь продумана до мелочей.
Дубай покоряет контрастами: футуристичные небоскрёбы, восточная роскошь и тёплое солнце.
Сафари по пустыне дарит яркие эмоции — поездка читать дальше
по золотым дюнам, завораживающий закат и атмосфера арабской сказки.
Европейские маршруты подарят прогулки по уютным улочкам, знакомство с богатой историей, архитектурными шедеврами и культурой разных стран — всё в одном путешествии и в дружеской группе.
Путешествуйте легко, ярко и с удовольствием — мы позаботимся о деталях, чтобы вы наслаждались каждым моментом.
На всех маршрутах с вами работают профессиональные гиды и опытные водители, которые обеспечивают комфорт, безопасность и интересное сопровождение на протяжении всей поездки.
Отзывы и рейтинг
Основано на 6 отзывах
М
Михаил
10 фев 2026
Всё очень хорошо, соответствует описанию, очень вежливый, пунктуальный водитель, знающий маршрут!
Н
Наталья
10 фев 2026
замечательная поездка в пустыню мы были с двумя детьми, один из которых совсем маленький 4 года, ещё и с гипсом на руке, но это не омрачило нашу поездку! Водитель вёз читать дальше
нас прям из отеля до первой стоянки, где готовят авто к дюнам. н Немного пришлось там подождать, но в целом терпимо. кто хочет за доп плату катается на квадроциклах. катание по дюнам крутое! младший правда напугался расплакался, хотя мы с ним бывали уже в подобных поездках и даже хлеще в горах Алтая 🗻 фотосессия! просто огромная благодарность что входит это красное платье 👠 пока мы фоткались участницы группы которые хотели больше экстрима поехали с водителем ещё! то есть учтены пожелания всех участников группы.
ужин в пустыне, танцы, огненное шоу и даже комплимент от водителя - мороженое по пути в отель! счастливые уставшие, песок в ушах, во рту, в волосах но так кайфово 👍👍👍
В
Виктория
7 фев 2026
экскурсия оставила яркие впечатления; Профессиональная Крутая езда по барханам и спокойная по городу. 🚦 Есть вода 💧 Дают много времени на фотографии в пустыне, есть возможность сделать фото в платье (белое или красное), читать дальше
а так же с флагом. Можно прокатиться по барханам на сноуборде. Интересное шоу в лагере на любой вкус, особенно понравилось достаточно длительное фаер шоу. Разнообразный фуршет, наличие чая и других напитках в достатке Если вдруг какой казус, все оперативно решается Доп услуги не навязывают, а предлагают Есть калик и алкоголь за доп плату. Ездила в соло с другими туристами, все прошло замечательно Самое главное это VVIP гид Хасан, отдельное спасибо за впечатления🫶🏻
O
Olga
7 фев 2026
Спасибо за чудесный день! За мастерство, профессионализм, доброту, уважение и заботу Хассана! Он уникальный водитель и человек. Да, мы должны сказать, что уровень танцев живота и лагеря такой ~~, но с читать дальше
лихвой все перекрывает один человек, и это - наш водитель. И если Вы ищете настоящего драйва на внедорожнике по барханам, настоящей пустыни, немного верблюдов и сэндбода, а еда и зрелища на втором месте, и Вы не хотите за это переплачивать - Вам точно сюда. Нам очень повезло с компанией в целом. Мы точно зря переживали. Хассан сделал гораздо больше, чем другие водители вместе взятые. Порой, это было так неожиданно и очень приятно до слез. Благодарим Вас за хорошую организацию!
А
Ашура
3 фев 2026
Спасибо за организацию поездки сафари, это было незабываемо! Отдельное спасибо ГИДУ, все устроил отлично. Сделал прекрасные фотки, трансфер без нареканий, и самое главное - эмоции от гонок в пустыне, отличных фоток на память и бесконечного оранжевого простора песка! В следующую поездку поедем еще раз обязательно! Спасибо!
Zhanna
1 фев 2026
Everything was great, Hasan is a wonderful driver. The only thing I didn't like was the rude behavior of the people renting out motorbikes and camels. People want a thrill, but they rush everyone.