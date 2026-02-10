Мои заказы

Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином и шоу

В программе - адреналин, лагерь бедуинов, арабская кухня и танцы
Почувствуйте дух Аравийской пустыни — золотые дюны, закаты и поразительная тишина вдали от небоскрёбов Дубая.

Вы поймаете драйв на джип-сафари, откроете красоту песчаных волн и погрузитесь в культуру эмиратов с её удивительными традициями, тёплым гостеприимством и уникальной кухней.
5
6 отзывов
Описание экскурсии

Выезд из Дубая и дорога в пустыню

Городские пейзажи сменятся золотыми песками Аравийской пустыни. Вы увидите контраст между мегаполисом и природой и узнаете, почему здесь сформировалась культура кочевников и торговых путей.

Въезд в пустыню и подготовка к сафари

Короткая остановка для инструктажа и проверки шин.

Джип-сафари по дюнам

Вы увидите пустыню в движении — песчаные волны, резкие спуски и подъёмы, панорамные виды без единого здания на горизонте. С вами будут опытные водители.

Фотостопы

Остановки в живописных точках для снимков — бескрайние дюны, следы ветра на песке, идеальный свет для кадров. Мы расскажем, как ориентировались в пустыне раньше, как бедуины читали следы и находили путь без карт и GPS.

Закат в пустыне

Вы увидите, как с заходом солнца песок меняет цвет, а пустыня становится особенно тихой и сказочной.

Пустынный лагерь в бедуинском стиле

Ковры, фонари, арабский кофе и финики — атмосфера настоящей бедуинской стоянки. Вы узнаете о традициях, которые сохранились до наших дней.

Ужин и вечерняя программа

Вы насладитесь местной кухней, музыкой и танцами. Услышите о значении ритуалов в культуре эмиратов и поймёте, чем современный Дубай отличается от прошлого.

Возвращение в Дубай

Комфортный трансфер обратно в отель после насыщенного дня.

В путешествии вы узнаете:

  • как пустыня сформировала образ жизни бедуинов и маршруты кочевников
  • чем отличается живая пустыня дюн от каменистой пустыни и из-за чего песок здесь постоянно движется
  • почему сафари на джипах стало современной формой путешествия по тем же маршрутам, которыми раньше ходили караваны
  • как ориентировались без карт и навигаторов, где находили воду и как читали следы на песке
  • почему именно пустыня стала ключом к выживанию и развитию региона задолго до открытия нефти

Примерный тайминг

14:30–15:30 — едем из Дубая
15:30–15:45 — остановка на границе пустыни, подготовка автомобилей и инструктаж
15:45–17:00 — джип-сафари по дюнам и фотостопы
17:00–17:30 — остановка для встречи заката в пустыне
17:45–18:00 — переезд в пустынный лагерь
18:00–20:00 — отдых в лагере, ужин, национальная шоу-программа
20:00–21:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol или аналогичном авто, джип-сафари, сэндбординг (по желанию), кофе и финики в лагере, ужин в формате шведского стола и шоу-программа
  • Дополнительные расходы: алкогольные напитки во время ужина — по ценам меню
  • Интересно будет взрослым и детям от 5 лет
  • Не рекомендуем экскурсию беременным женщинам, людям с заболеваниями спины, шеи и сердца
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 13:30

Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$38
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мэри
Мэри — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 13 туристов
Наши по Дубаю и Европе — это путешествия, где каждая деталь продумана до мелочей. Дубай покоряет контрастами: футуристичные небоскрёбы, восточная роскошь и тёплое солнце. Сафари по пустыне дарит яркие эмоции — поездка
читать дальше

по золотым дюнам, завораживающий закат и атмосфера арабской сказки. Европейские маршруты подарят прогулки по уютным улочкам, знакомство с богатой историей, архитектурными шедеврами и культурой разных стран — всё в одном путешествии и в дружеской группе. Путешествуйте легко, ярко и с удовольствием — мы позаботимся о деталях, чтобы вы наслаждались каждым моментом. На всех маршрутах с вами работают профессиональные гиды и опытные водители, которые обеспечивают комфорт, безопасность и интересное сопровождение на протяжении всей поездки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
М
Михаил
10 фев 2026
Всё очень хорошо, соответствует описанию, очень вежливый, пунктуальный водитель, знающий маршрут!
Н
Наталья
10 фев 2026
замечательная поездка в пустыню
мы были с двумя детьми, один из которых совсем маленький 4 года, ещё и с гипсом на руке, но это не омрачило нашу поездку! Водитель вёз
читать дальше

нас прям из отеля до первой стоянки, где готовят авто к дюнам. н
Немного пришлось там подождать, но в целом терпимо. кто хочет за доп плату катается на квадроциклах.
катание по дюнам крутое! младший правда напугался расплакался, хотя мы с ним бывали уже в подобных поездках и даже хлеще в горах Алтая 🗻 фотосессия! просто огромная благодарность что входит это красное платье 👠 пока мы фоткались участницы группы которые хотели больше экстрима поехали с водителем ещё! то есть учтены пожелания всех участников группы.

ужин в пустыне, танцы, огненное шоу и даже комплимент от водителя - мороженое по пути в отель! счастливые уставшие, песок в ушах, во рту, в волосах но так кайфово 👍👍👍

замечательная поездка в пустынюзамечательная поездка в пустыню
В
Виктория
7 фев 2026
экскурсия оставила яркие впечатления;
Профессиональная Крутая езда по барханам и спокойная по городу. 🚦
Есть вода 💧
Дают много времени на фотографии в пустыне, есть возможность сделать фото в платье (белое или красное),
читать дальше

а так же с флагом. Можно прокатиться по барханам на сноуборде.
Интересное шоу в лагере на любой вкус, особенно понравилось достаточно длительное фаер шоу.
Разнообразный фуршет, наличие чая и других напитках в достатке
Если вдруг какой казус, все оперативно решается
Доп услуги не навязывают, а предлагают
Есть калик и алкоголь за доп плату.
Ездила в соло с другими туристами, все прошло замечательно
Самое главное это VVIP гид Хасан, отдельное спасибо за впечатления🫶🏻

экскурсия оставила яркие впечатления;
O
Olga
7 фев 2026
Спасибо за чудесный день! За мастерство, профессионализм, доброту, уважение и заботу Хассана! Он уникальный водитель и человек.
Да, мы должны сказать, что уровень танцев живота и лагеря такой ~~, но с
читать дальше

лихвой все перекрывает один человек, и это - наш водитель. И если Вы ищете настоящего драйва на внедорожнике по барханам, настоящей пустыни, немного верблюдов и сэндбода, а еда и зрелища на втором месте, и Вы не хотите за это переплачивать - Вам точно сюда. Нам очень повезло с компанией в целом. Мы точно зря переживали.
Хассан сделал гораздо больше, чем другие водители вместе взятые. Порой, это было так неожиданно и очень приятно до слез. Благодарим Вас за хорошую организацию!

А
Ашура
3 фев 2026
Спасибо за организацию поездки сафари, это было незабываемо! Отдельное спасибо ГИДУ, все устроил отлично. Сделал прекрасные фотки, трансфер без нареканий, и самое главное - эмоции от гонок в пустыне, отличных фоток на память и бесконечного оранжевого простора песка! В следующую поездку поедем еще раз обязательно! Спасибо!
Zhanna
Zhanna
1 фев 2026
Everything was great, Hasan is a wonderful driver.
The only thing I didn't like was the rude behavior of the people renting out motorbikes and camels. People want a thrill, but they rush everyone.
Everything was great, Hasan is a wonderful driver.Everything was great, Hasan is a wonderful driver.

Входит в следующие категории Дубая

