Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Нестандартное сафари в пустыне Вы отправитесь к северу-востоку от Дубая на комфортабельном трансфере. Приехав на место, пройдете обучающий экспресс-курс вождения и получите защитную экипировку. А дальше — вперед, покорять крутые песочные виражи! Катание пройдет в компании единомышленников и продлится полтора часа. Кроме того, будут остановки, чтобы сделать фото, перевести дух и угоститься прохладительными напитками.
Организационные детали
Вас сопровождает только профессиональный водитель 🚗 (это поездка без гида)
В стоимость включено: трансфер из всех эмиратов (кроме Абу-Даби), прохладительные напитки.
Дорога туда-обратно до пустыни займет 45 минут
Общее время катания на квадроцикле или багги 1, 5 часа
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Экскурсия проводится ежедневно в 08:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!