Виктория проводит ещё 6 экскурсий

  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

Утреннее экстрим-сафари на квадроциклах или багги

Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне

Виктория
Виктория – экскурсионное агентство из Дубая
Любителей приключений мы приглашаем прокатиться по Аравийской пустыне на мощном, но несложном в управлении транспорте — квадроцикле или багги.

Вас ждут 1, 5 часа драйва среди золотых песчаных дюн, остановки на яркие фотографии 📸 и прохладительные напитки в перерывах.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $125 за человека

    Заказать экскурсию
Утреннее экстрим-сафари на квадроциклах или багги
Утреннее экстрим-сафари на квадроциклах или багги

Что вас ожидает

Нестандартное сафари в пустыне
Вы отправитесь к северу-востоку от Дубая на комфортабельном трансфере. Приехав на место, пройдете обучающий экспресс-курс вождения и получите защитную экипировку. А дальше — вперед, покорять крутые песочные виражи! Катание пройдет в компании единомышленников и продлится полтора часа. Кроме того, будут остановки, чтобы сделать фото, перевести дух и угоститься прохладительными напитками.

Организационные детали

  • Вас сопровождает только профессиональный водитель 🚗 (это поездка без гида)
  • В стоимость включено: трансфер из всех эмиратов (кроме Абу-Даби), прохладительные напитки.
  • Дорога туда-обратно до пустыни займет 45 минут
  • Общее время катания на квадроцикле или багги 1, 5 часа
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Утреннее экстрим-сафари на квадроциклах или багги
Утреннее экстрим-сафари на квадроциклах или багги
Утреннее экстрим-сафари на квадроциклах или багги

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Джип-сафари по дубайской пустыне
$55
6 часов
Джип-сафари по дубайской пустыне
57 отзывов
Промчаться по барханам, поужинать на закате и посмотреть шоу
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
$35
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
15 отзывов
Небоскрёбы, роскошь и инновации города — в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
$50
2 часа
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
13 отзывов
Морская прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
Автомобильное путешествие по 6 эмиратам
$100
10 часов
Автомобильное путешествие по 6 эмиратам
7 отзывов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
$75
6 часов
Современный Дубай и подъем на башню Бурдж Халифа
5 отзывов
Познакомиться с новейшими символами эмирата и рассмотреть город со смотровой площадки небоскрёба
Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда
$65
10 часов
Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда
4 отзыва
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
$43
5.5 часов
Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
156 отзывов
Дубай — первая встреча
скидка15%
200
$170
8 часов
Дубай — первая встреча
138 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
$35
7 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
100 отзывов
Знакомство с Дубаем
$150
8 часов
Знакомство с Дубаем
97 отзывов
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
83 отзыва
О Дубае с любовью
$170
8 часов
О Дубае с любовью
70 отзывов
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии