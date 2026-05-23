Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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Экстрим-сафари на джипах по красным пескам

Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Любителей приключений мы приглашаем прокатиться по Аравийской пустыне на джипе. Вас ждут 20-25 минут драйва среди золотых песчаных дюн и остановка на яркие фотографии.

Отдохнуть после катания вы сможете в бедуинской деревне: поужинаете и посмотрите традиционное шоу с огнём и танцами.
4.6
44 отзыва
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам

Описание экскурсии

Джип-сафари в пустыне. Вы отправитесь к северу-востоку от Дубая на комфортабельном трансфере. А дальше — вперёд, покорять крутые песочные виражи на мощных джипах! Катание пройдёт в компании единомышленников и продлится 20-25 минут. Кроме того, будет остановка, чтобы сделать фото и перевести дух.

Ужин и развлечения в бедуинской деревне. Вас отвезут к шатрам, где предложат ужин и покажут захватывающее представление (танец живота и танура). По желанию вы покурите кальян, покатаетесь на верблюде и сфотографируетесь в национальной одежде.

Организационные детали

  • Вас сопровождает только профессиональный англоговорящий водитель (это поездка без гида)
  • Дорога туда-обратно до пустыни займёт 1-1,5 часа
  • Сафари проходит на джипах в группах по 6 человек максимум. В лагере, где проходят ужин и шоу, могут присутствовать до 250 человек

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из отелей Дубая, Шарджи или Аджмана, катание на джипах, ужин с безалкогольными напитками (шведский стол), живое представление из 3 или более номеров
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): сбор из отелей за чертой города (в том числе других Эмиратов), алкогольные напитки и кальян, индивидуальное катание на багги или квадроциклах

ежедневно в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$45
Стандартный билет детский$40
Стандартный билет взрослый + премиум лагерь$70
Стандартный билет детский + премиум лагерь$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 16898 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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34
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2
Тимур
В целом это был очень интересный опыт. Смело могу рекомендовать. Организовано было все отлично. Единственное не рекомендую по прибытии на ужин покупать там сувениры, так как цены там конские.
В целом это был очень интересный опыт. Смело могу рекомендовать. Организовано было все отлично. Единственное не
В целом это был очень интересный опыт. Смело могу рекомендовать. Организовано было все отлично. Единственное не
В целом это был очень интересный опыт. Смело могу рекомендовать. Организовано было все отлично. Единственное не
В целом это был очень интересный опыт. Смело могу рекомендовать. Организовано было все отлично. Единственное не
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Алексей
Лучшее впечатление от поездки. Немного отдохнуть от небоскребов и мегаполиса в середине путешествия, проведя время в пустыне - то, что нужно. Мы не стали брать багги или квадроциклы из-за очень
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неразумных цен (22к за багги на 20 минут), но и без этого получили отличные впечатления.

Есть нюанс - поездка по дюнам может слегка укачивать, поэтому лучше не есть за пару часов до этого. Но за нами заехали в 13:45, а ужин был в 19:30, то есть обед либо придется пропустить, либо можно взять с собой снэки, чтобы подкрепиться после сафари.

Изначально при заказе выбирали премиум-лагерь, и был хороший ужин со шведским столом, а также довольно красочное представление. Возможно, в более бюджетном варианте все хуже, но я не имел возможности сравнить.

Вечером в январе было реально холодно после захода солнца - в лагере давали пледы, но нужно обязательно брать с собой толстовки или кофты.

Отдельно хотелось бы поблагодарить нашего водителя за профессиональный подход и отличное вождение.

Лучшее впечатление от поездки. Немного отдохнуть от небоскребов и мегаполиса в середине путешествия, проведя время в
Лучшее впечатление от поездки. Немного отдохнуть от небоскребов и мегаполиса в середине путешествия, проведя время в
Лучшее впечатление от поездки. Немного отдохнуть от небоскребов и мегаполиса в середине путешествия, проведя время в
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Елизавета
Молодцы! Очень понравилось,водитель огонь! Всем советую!
Молодцы! Очень понравилось,водитель огонь! Всем советую!
Молодцы! Очень понравилось,водитель огонь! Всем советую!
Молодцы! Очень понравилось,водитель огонь! Всем советую!
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Б
Было потрясающе, испытали мощный адреналин и крутые эмоции. Все было организовано на высоком уровне!!!
Было потрясающе, испытали мощный адреналин и крутые эмоции. Все было организовано на высоком уровне!!!
Было потрясающе, испытали мощный адреналин и крутые эмоции. Все было организовано на высоком уровне!!!
Было потрясающе, испытали мощный адреналин и крутые эмоции. Все было организовано на высоком уровне!!!
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Большаков
Заказывали экскурсию за месяц на 26.03.25. Оплата экскурсии разбивается на два части: предоплата на сайте, а затем оплата гиду по завершению экскурсии.

Всё удовольствие попасть в царство песков обошлось нам в
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45$ на человека.

За сутки до начала экскурсии, организатор связался по WhatsApp, дав информацию о времени встречи с англоязычным гидом. Время было назначено с разницей в полчаса, однако нас из отеля забрали еще позже на полчаса.

Было бы здорово, если бы организатор смог бы предоставлять информацию об автомобиле, так как мы пробыли в ожидании больше получаса, не зная кто приедет за нами. Экскурсий в пустыню в это время очень много, поэтому каждый раз приходилось общаться с водителями, чтобы понять не нас ли они должны отвезти.

Дорога до места сафари заняла около часа. Перед самой поездкой по пескам была остановка где можно было приобрести сувениры/рафатки и т. п., перекусить, покататься на квадриллионах/баги (все это за доп. плату). Приспустив давление в колесах, наш водителей в составе небольшой колонный повез нас по барханам. Было круто/прикольно, периодически захватывало дыхание. Водители мастера своего дела. После 20-30 минут поездки была остановка посреди пустыни, где давали возможность сделать фото/видео. Подкачав колеса нас повезли на ужин, где была возможность бесплатно покататься на сэндбординге и верблюдах. Были напитки (как прохладительные, так и горячие). Ужин был вкусные и достаточно таки разнообразный -> вечерняя программа с ужином под открытым небом, с огненным шоу и танцами была отличной.

Заказывали экскурсию за месяц на 26.03.25. Оплата экскурсии разбивается на два части: предоплата на сайте, а
Заказывали экскурсию за месяц на 26.03.25. Оплата экскурсии разбивается на два части: предоплата на сайте, а
Заказывали экскурсию за месяц на 26.03.25. Оплата экскурсии разбивается на два части: предоплата на сайте, а
Заказывали экскурсию за месяц на 26.03.25. Оплата экскурсии разбивается на два части: предоплата на сайте, а
Заказывали экскурсию за месяц на 26.03.25. Оплата экскурсии разбивается на два части: предоплата на сайте, а
Заказывали экскурсию за месяц на 26.03.25. Оплата экскурсии разбивается на два части: предоплата на сайте, а
Заказывали экскурсию за месяц на 26.03.25. Оплата экскурсии разбивается на два части: предоплата на сайте, а
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Фатима
Джип-сафари по красным пескам, нам попался очень веселый водитель, назвался Суперменом, как его зовут, мы так и не узнали 😂 Веселый, с чувством юмора, говорил пару слов на русском, остальное
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на английском и своем языке (то ли индийский, то ли арабский).
Минут 50 мы ехали до места, где можно покататься на квадроциклах/багги, купить арафатки и сувениры (мы взяли только арафатки, цены конечно дороговато)
Далее отправились в пустыню кататься по барханам 😍 потрясающе 🔥 мне не хватало экстрима, но те, кто сидели сзади очень даже хорошо потряслись 😆 Оттуда нас привезли на ужин, был перекус, шоу программа и ужин по системе «шведский стол», там же рисунок хной кто желает, напитки За эти деньги, мы отлично провели время 👏🏼 Организация тура очень понравилась, спасибо Виктории и Супермену!

Джип-сафари по красным пескам, нам попался очень веселый водитель, назвался Суперменом, как его зовут, мы так
Джип-сафари по красным пескам, нам попался очень веселый водитель, назвался Суперменом, как его зовут, мы так
Джип-сафари по красным пескам, нам попался очень веселый водитель, назвался Суперменом, как его зовут, мы так
Джип-сафари по красным пескам, нам попался очень веселый водитель, назвался Суперменом, как его зовут, мы так
Джип-сафари по красным пескам, нам попался очень веселый водитель, назвался Суперменом, как его зовут, мы так
Джип-сафари по красным пескам, нам попался очень веселый водитель, назвался Суперменом, как его зовут, мы так
Джип-сафари по красным пескам, нам попался очень веселый водитель, назвался Суперменом, как его зовут, мы так
Джип-сафари по красным пескам, нам попался очень веселый водитель, назвался Суперменом, как его зовут, мы так+1
Джип-сафари по красным пескам, нам попался очень веселый водитель, назвался Суперменом, как его зовут, мы так
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