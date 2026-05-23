Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Любителей приключений мы приглашаем прокатиться по Аравийской пустыне на джипе. Вас ждут 20-25 минут драйва среди золотых песчаных дюн и остановка на яркие фотографии.
Отдохнуть после катания вы сможете в бедуинской деревне: поужинаете и посмотрите традиционное шоу с огнём и танцами.
Отдохнуть после катания вы сможете в бедуинской деревне: поужинаете и посмотрите традиционное шоу с огнём и танцами.
Описание экскурсии
Джип-сафари в пустыне. Вы отправитесь к северу-востоку от Дубая на комфортабельном трансфере. А дальше — вперёд, покорять крутые песочные виражи на мощных джипах! Катание пройдёт в компании единомышленников и продлится 20-25 минут. Кроме того, будет остановка, чтобы сделать фото и перевести дух.
Ужин и развлечения в бедуинской деревне. Вас отвезут к шатрам, где предложат ужин и покажут захватывающее представление (танец живота и танура). По желанию вы покурите кальян, покатаетесь на верблюде и сфотографируетесь в национальной одежде.
Организационные детали
- Вас сопровождает только профессиональный англоговорящий водитель (это поездка без гида)
- Дорога туда-обратно до пустыни займёт 1-1,5 часа
- Сафари проходит на джипах в группах по 6 человек максимум. В лагере, где проходят ужин и шоу, могут присутствовать до 250 человек
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер из отелей Дубая, Шарджи или Аджмана, катание на джипах, ужин с безалкогольными напитками (шведский стол), живое представление из 3 или более номеров
- Дополнительно оплачивается (по желанию): сбор из отелей за чертой города (в том числе других Эмиратов), алкогольные напитки и кальян, индивидуальное катание на багги или квадроциклах
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$45
|Стандартный билет детский
|$40
|Стандартный билет взрослый + премиум лагерь
|$70
|Стандартный билет детский + премиум лагерь
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 16898 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В целом это был очень интересный опыт. Смело могу рекомендовать. Организовано было все отлично. Единственное не рекомендую по прибытии на ужин покупать там сувениры, так как цены там конские.
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Лучшее впечатление от поездки. Немного отдохнуть от небоскребов и мегаполиса в середине путешествия, проведя время в пустыне - то, что нужно. Мы не стали брать багги или квадроциклы из-за очень
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Молодцы! Очень понравилось,водитель огонь! Всем советую!
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Б
Было потрясающе, испытали мощный адреналин и крутые эмоции. Все было организовано на высоком уровне!!!
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Заказывали экскурсию за месяц на 26.03.25. Оплата экскурсии разбивается на два части: предоплата на сайте, а затем оплата гиду по завершению экскурсии.
Всё удовольствие попасть в царство песков обошлось нам в
Всё удовольствие попасть в царство песков обошлось нам в
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Джип-сафари по красным пескам, нам попался очень веселый водитель, назвался Суперменом, как его зовут, мы так и не узнали 😂 Веселый, с чувством юмора, говорил пару слов на русском, остальное
+1
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