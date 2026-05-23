Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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45$ на человека.



За сутки до начала экскурсии, организатор связался по WhatsApp, дав информацию о времени встречи с англоязычным гидом. Время было назначено с разницей в полчаса, однако нас из отеля забрали еще позже на полчаса.



Было бы здорово, если бы организатор смог бы предоставлять информацию об автомобиле, так как мы пробыли в ожидании больше получаса, не зная кто приедет за нами. Экскурсий в пустыню в это время очень много, поэтому каждый раз приходилось общаться с водителями, чтобы понять не нас ли они должны отвезти.



Дорога до места сафари заняла около часа. Перед самой поездкой по пескам была остановка где можно было приобрести сувениры/рафатки и т. п., перекусить, покататься на квадриллионах/баги (все это за доп. плату). Приспустив давление в колесах, наш водителей в составе небольшой колонный повез нас по барханам. Было круто/прикольно, периодически захватывало дыхание. Водители мастера своего дела. После 20-30 минут поездки была остановка посреди пустыни, где давали возможность сделать фото/видео. Подкачав колеса нас повезли на ужин, где была возможность бесплатно покататься на сэндбординге и верблюдах. Были напитки (как прохладительные, так и горячие). Ужин был вкусные и достаточно таки разнообразный -> вечерняя программа с ужином под открытым небом, с огненным шоу и танцами была отличной.