Запрыгивайте в скоростную лодку и погружайтесь в мир скорости, эмоций и открыточных видов Дубая! Вы промчитесь вдоль небоскрёбов Дубай Марины, увидите остров Блувотерс и гигантское колесо обозрения, пройдёте мимо пляжей JBR и направитесь к легендарному острову Пальма Джумейра.
Главная точка маршрута — отель Atlantis The Palm, у которого мы сделаем яркие фото в лучших ракурсах.
Главная точка маршрута — отель Atlantis The Palm, у которого мы сделаем яркие фото в лучших ракурсах.
Описание экскурсии
Стартуем из Дубай Марины и стремительно выходим в открытое море, пролетая вдоль небоскрёбов, песчаных пляжей и знаковых локаций побережья. Главная точка маршрута — отель Atlantis The Palm. Мы подплывём к нему с самой впечатляющей стороны и сделаем эффектные фото. После фотостопа лодка развернётся и на высокой скорости вернётся обратно, даря яркие ощущения свободы и драйва.
Также на маршруте:
- остров Блувотерс
- самое большое в мире колесо обозрения
- JBR и прибрежная линия
- Пальма Джумейра
Организационные детали
- Прогулка проходит на скоростных жёстко-надувных лодках Ribcraft. Фирменный глубокий V-образный корпус и приподнятая носовая часть обеспечивают мягкий и уверенный ход даже на волне
- Программа 5+
- В целях безопасности каждому пассажиру выдаётся спасательный жилет, а перед посадкой капитан проводит обязательный инструктаж по технике безопасности
- Инструктаж 5–10 минут, прогулка на скоростной лодке 45–50 минут
- С вами будет капитан из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|$55
|Детский (5-12 лет)
|$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дубай Марине
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 16:00 и 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 2849 туристов
Мы команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о прошлом и настоящем Эмиратов. Мы влюблены в Дубай и хотим делиться этой энергией с вами. Не просто показать достопримечательности, а
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Водная прогулка
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
Начать день с удовольствием: спокойная вода, яхта и вероятная встреча с дельфинами
Начало: Мина Рашид Маринa
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
$329 за всё до 8 чел.
Круиз
Незабываемый круиз по Дубаю с остановками в знаковых местах
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций Дубая. Восхититесь видами Бурдж Халифа, насладитесь круизом по Дубай Марине и узнайте секреты успеха города будущего
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:45
28 ноя в 13:45
30 ноя в 13:45
$50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Небоскрёбы и стритфуд Дубая: обзорная экскурсия для гурманов
Дубай поражает новейшими технологиями и грандиозной архитектурой. Узнайте город с новой стороны и попробуйте местный стритфуд на обзорной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Завтра в 09:30
28 ноя в 09:30
$250 за всё до 6 чел.