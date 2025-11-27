Мои заказы

Скоростной драйв в Дубае

Море, экстрим и лучшие виды города небоскребов с воды
Запрыгивайте в скоростную лодку и погружайтесь в мир скорости, эмоций и открыточных видов Дубая! Вы промчитесь вдоль небоскрёбов Дубай Марины, увидите остров Блувотерс и гигантское колесо обозрения, пройдёте мимо пляжей JBR и направитесь к легендарному острову Пальма Джумейра.

Главная точка маршрута — отель Atlantis The Palm, у которого мы сделаем яркие фото в лучших ракурсах.
Скоростной драйв в Дубае© Ольга
Скоростной драйв в Дубае© Ольга
Скоростной драйв в Дубае© Ольга

Описание экскурсии

Стартуем из Дубай Марины и стремительно выходим в открытое море, пролетая вдоль небоскрёбов, песчаных пляжей и знаковых локаций побережья. Главная точка маршрута — отель Atlantis The Palm. Мы подплывём к нему с самой впечатляющей стороны и сделаем эффектные фото. После фотостопа лодка развернётся и на высокой скорости вернётся обратно, даря яркие ощущения свободы и драйва.

Также на маршруте:

  • остров Блувотерс
  • самое большое в мире колесо обозрения
  • JBR и прибрежная линия
  • Пальма Джумейра

Организационные детали

  • Прогулка проходит на скоростных жёстко-надувных лодках Ribcraft. Фирменный глубокий V-образный корпус и приподнятая носовая часть обеспечивают мягкий и уверенный ход даже на волне
  • Программа 5+
  • В целях безопасности каждому пассажиру выдаётся спасательный жилет, а перед посадкой капитан проводит обязательный инструктаж по технике безопасности
  • Инструктаж 5–10 минут, прогулка на скоростной лодке 45–50 минут
  • С вами будет капитан из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет$55
Детский (5-12 лет)$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Дубай Марине
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 16:00 и 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 2849 туристов
Мы команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о прошлом и настоящем Эмиратов. Мы влюблены в Дубай и хотим делиться этой энергией с вами. Не просто показать достопримечательности, а
читать дальше

помочь почувствовать атмосферу города, как удивительно здесь переплетаются древние традиции и современность. Каждый из нас прошёл серьёзное обучение в Дубайском колледже туризма и получил лицензию гида от Департамента туризма Дубая. Это гарантия, что наши экскурсии основаны на проверенных фактах и профессиональной подготовке. Мы живём здесь много лет, постоянно изучаем город, следим за его изменениями, с удовольствием рассказываем живые истории, которые не найти в путеводителях, и делаем это с душой. Наш стиль — это дружеское общение, внимание к деталям и лёгкая подача. С нами вы откроете Эмираты с разных сторон: город — на необычных экскурсиях на кабриолетах, пустыню — на захватывающем сафари, море — на яхт-турах. Мы хотим, чтобы, глядя на фотографии самых известных мест Дубая, вы могли с улыбкой сказать: «Я не просто здесь был, я это прочувствовал!»

Входит в следующие категории Дубая

