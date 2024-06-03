1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«Район JBR: вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Главная достопримечательность острова Bluewater Island — самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Круиз
2 часа
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
«Вы увидите с воды небоскрёбы, самое высокое в мире колесо обозрения, Светящийся мост, часть Пальмового острова, яхты и роскошный район Дубай Марина»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Увидите самое большое колесо обозрения в мире Ain Dubai и сделаете фото-стоп»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Здесь находится Айн Дубай — самое большое колесо обозрения в мире (не работает), прекрасная набережная и отличный пляж»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
«Район JBR: по желанию вы прокатитесь на самом высоком колесе обозрения в мире Ain Dubai и погуляете по роскошной марине искусственного острова Bluewaters»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире и прогуляетесь по изумительной набережной»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самое-самое в Дубае: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая, прогуляйтесь по старинным районам, оцените современный мегаполис и узнайте уникальные факты о городе
«Вы проедете по знаменитому шоссе Шейха Заеда, оцените искусственный остров Пальма Джумейра и увидите самое большое в мире колесо обозрения»
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по старому и новому Дубай
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Яхт-тур Ocean Empress по Дубай Марине с ужином «шведский стол»
Вас ждет незабываемое путешествие на роскошной яхте с ужином и шоу-программой в сердце Дубая
Начало: Пирс OCEAN EMPRESS MEGA DHOW
«Во время 2-часового путешествия вы сможете полюбоваться на красоту района Дубай Марина, микрорайона Джумейра Бич Резиденс, увидеть дубайское колесо обозрения и отель Atlantis, возвышающийся перед знаменитым островом Пальма Джумейра»
Расписание: Ежедневно в 20:00 - 22:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $40 за человека
Круиз
1 час
Часовой круиз по гавани Айн
Начало: Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina
«Посмотрите на самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai»
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $21.90 за человека
Групповая
3 часа
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
Начало: Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A
«Во время 3-часового путешествия вы сможете полюбоваться на красоту района Дубай Марина, микрорайона Джумейра Бич Резиденс, увидеть дубайское колесо обозрения и отель Atlantis, возвышающийся перед знаменитым островом Пальма Джумейра»
Расписание: Ежедневно: время посадки 18:45, отплытия 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от $68 за человека
Групповая
1.5 часа
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«Колесо обозрение, пляж Джумейра, отель Атлантис, Бурдж Аль Араб — все это будет на нашем маршруте»
Расписание: Ежедневно с 10:30 до 18:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$43.80 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная морская прогулка в Дубае: Пальмовый остров и за его пределы
Погрузитесь в мир роскоши и красоты, прокатившись на скоростном катере по живописным местам Дубая, включая Пальмовый остров
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
«Далее мы проплывем мимо самого большого в мире колесо обозрение "Dubai Eye", вдоль берега роскошного пляжа “Джумейра Бич Резиденс" и вокруг искусственного острова Пальма Джумейра с его главным украшением отелем Атлантис»
Расписание: индивидуально по договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
«Прогуляетесь по престижному району Дубай Марина Самое большое Колесо обозрения в мире (По желанию билеты за доп»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
Начало: Ваш отель в Дубае
«Откройте для себя новый искусственный остров Blue Waters Island Dubai, где вас ждет самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$310 за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
Увидеть город с воды, рассекая волны на скоростном катере
Начало: На Dubai Marina Promedade
«Затем отправимся в открытое море, откуда вы увидите Айн Дубай — колесо обозрения, которому нет равных в мире»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$55 за человека
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
«Айн Дубай — самое большое колесо обозрения»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дубай - жемчужина Персидского залива
Посетить главные места города будущего и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Увидите самое большое колесо обозрения в мире»
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
«Также нас ждет посещение искусственного острова Пальма Джумейра, острова Bluewaters и расположенного на нем самого высокого колеса обозрения в мире»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ЮЮлия2 июня 2024Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
- ППавел2 июня 2024Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
- ЕЕлена30 мая 2024Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
- ССветлана29 мая 2024Очень красиво) понравилось все, такие шикарные виды) ужин тоже был превосходным!
- AAlexander27 мая 2024За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
- ЕЕкатерина26 мая 2024Персонал очень вежливый, не смотря, что я была одна и не знаю Английский, не было проблем, сотрудники по фотографировали причем очень круто)предоставляли воду и сок. Очень красиво и масштабно, над головой пролетали самолеты И самое, что классное это возможность оплаты картой
- ВВладимир22 мая 2024Очень вкусная еда, на судне чисто, виды замечательные.
- ООльга21 мая 2024Приятная прогулка, ехать нужно вечером. Времени часа более, чем достаточно. Очень комфортная яхта, пассажиров было мало. Не понравилось, что покупала
- ААндрей19 мая 2024Одним словом - потрясающе
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Колесо обозрения»
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