Дубай удивляет новейшими технологиями, искусственными островами и грандиозной архитектурой. Всё это вы увидите на моей обзорной экскурсии.



Но есть ещё одна грань арабского мегаполиса, которая обычно остаётся недооценённой — это местный стритфуд. Я стану вашим проводником в мир необычных вкусов.



Независимо от того, что вы предпочитаете — обжаренные мидии, кебаб или курицу — я помогу удовлетворить все ваши кулинарные желания.