Н Наталья

Спасибо Аюбу за экскурсию, за подогнанный для нас маршрут. Моей маме тяжело долго ходить, а посмотреть хочется как можно больше. Аюб подобрал локации, где можно пройти совсем немного и прекрасно осмотреть достопримечательности, сделать красивые фотографии. Он и сам отлично фотографирует, мы с мамой получились просто здорово! Спасибо!

Аюбхон Ответ организатора: Благодарю 🤝