Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Дубай удивляет новейшими технологиями, искусственными островами и грандиозной архитектурой. Всё это вы увидите на моей обзорной экскурсии.
Но есть ещё одна грань арабского мегаполиса, которая обычно остаётся недооценённой — это местный стритфуд. Я стану вашим проводником в мир необычных вкусов.
Независимо от того, что вы предпочитаете — обжаренные мидии, кебаб или курицу — я помогу удовлетворить все ваши кулинарные желания.
Но есть ещё одна грань арабского мегаполиса, которая обычно остаётся недооценённой — это местный стритфуд. Я стану вашим проводником в мир необычных вкусов.
Независимо от того, что вы предпочитаете — обжаренные мидии, кебаб или курицу — я помогу удовлетворить все ваши кулинарные желания.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Такой разный Дубай
Я помогу вам охватить обе части города, историческую и ультрасовременную, от колоритных восточных рынков до башен небоскрёбов. Вы получите представление о повседневном арабском быте, узнаете о донефтяной эпохе Эмиратов и кланах шейхов, а также откроете секрет феноменального развития страны.
Программа экскурсии
- Самобытные рынки специй и золота, а также торговая улица Наифа, которые погрузят вас в атмосферу Востока и прошлое Эмиратов.
- Остров Пальма Джумейра — рукотворное чудо, о создании которого я расскажу. Вы пройдёте по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай.
- Район Дубай Марина — символ города и один из его самых дорогих районов. Вы полюбуетесь лесом небоскрёбов, которые отражаются в водах гавани, и совершите променад по набережной.
- Отель Бурдж-эль-Араб: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива.
- Арабская Венеция (Мадинат Джумейра) — оазис в сердце мегаполиса. Во время прогулки вы полюбуетесь зеленью, обрамляющей каналы, и сможете заглянуть на местный рынок за сувенирами.
- В отдельных локациях я подскажу, где купить вкусный и безопасный стритфуд. Что и в каком количестве пробовать — решаете только вы. Вот некоторые варианты:
— шаверма из жареной курицы (цена от 3$)
— манди: традиционное блюдо, состоящее в основном из мяса и риса с особой смесью специй, приготовленное в подземной яме (5-10$)
— жареная рыба или морепродукты (от 11$)
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не включены входные билеты (посещение достопримечательностей по желанию)
- Я готов скорректировать маршрут по вашим предпочтениям
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аюбхон — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 1174 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. С удовольствием покажу вам все значимые места страны и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
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