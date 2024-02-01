Дубай впечатляет своими новейшими технологиями, искусственными островами и грандиозной архитектурой.
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите историческую и ультрасовременную части города, от восточных рынков до небоскрёбов.
Вы узнаете о донефтяной эпохе Эмиратов
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите историческую и ультрасовременную части города, от восточных рынков до небоскрёбов.
Вы узнаете о донефтяной эпохе Эмиратов
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Небоскрёбы и ультрасовременная архитектура
- 🍴 Местный стритфуд и уникальные вкусы
- 🏝 Пальма Джумейра и её роскошная набережная
- 🏙 Дубай Марина и её гавань
- 🏨 Фотостоп у Бурдж-эль-Араба
- 🛍 Восточные рынки и торговая улица Наифа
Что можно увидеть
- Рынки специй и золота
- Пальма Джумейра
- Дубай Марина
- Бурдж-эль-Араб
- Мадинат Джумейра
Описание экскурсии
Такой разный Дубай
Я помогу вам охватить обе части города, историческую и ультрасовременную, от колоритных восточных рынков до башен небоскрёбов. Вы получите представление о повседневном арабском быте, узнаете о донефтяной эпохе Эмиратов и кланах шейхов, а также откроете секрет феноменального развития страны.
Программа экскурсии
- Самобытные рынки специй и золота, а также торговая улица Наифа, которые погрузят вас в атмосферу Востока и прошлое Эмиратов.
- Остров Пальма Джумейра — рукотворное чудо, о создании которого я расскажу. Вы пройдёте по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай.
- Район Дубай Марина — символ города и один из его самых дорогих районов. Вы полюбуетесь лесом небоскрёбов, которые отражаются в водах гавани, и совершите променад по набережной.
- Отель «Бурдж-аль-Араб»: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива.
- Арабская Венеция (Мадинат Джумейра) — оазис в сердце мегаполиса. Во время прогулки вы полюбуетесь зеленью, обрамляющей каналы, и сможете заглянуть на местный рынок за сувенирами.
- В отдельных локациях я подскажу, где купить вкусный и безопасный стритфуд. Что и в каком количестве пробовать — решаете только вы. Вот некоторые варианты:
— шаверма из жареной курицы (цена от 3$)
— манди: традиционное блюдо, состоящее в основном из мяса и риса с особой смесью специй, приготовленное в подземной яме (5-10$)
— жареная рыба или морепродукты (от 11$)
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не включены входные билеты (посещение достопримечательностей по желанию)
- Я готов скорректировать маршрут по вашим предпочтениям
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аюбхон — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1947 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. Работаю с командой гидов — все мы говорим по-русски, с удовольствием покажем вам все значимые места страны и расскажем о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо Аюбу за экскурсию, за подогнанный для нас маршрут. Моей маме тяжело долго ходить, а посмотреть хочется как можно больше. Аюб подобрал локации, где можно пройти совсем немного и прекрасно осмотреть достопримечательности, сделать красивые фотографии. Он и сам отлично фотографирует, мы с мамой получились просто здорово! Спасибо!
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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И
Экскурсию проводил Саймон. Мы чудесно провели время, получили общее представление о городе и его достопримечательностях, вкусно покушали. Саймон без проблем скорректировал маршрут по нашему желанию, и сделал все, чтобы мы могли насладиться атмосферой ночного города. Спасибо!
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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И
Аюбхон выстраивает темп и маршрут с учетом пожеланий и настроения. Ответил на все вопросы, начиная от экономического и политического устройства до особенности быта местных жителей. Экскурсия прошла легко и комфортно!
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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Для первого посещения Дубая экскурсия была достаточно познавательной. Встреча была хорошо организована. Экскурсовод рассказал много интересного. Но, к сожалению, по непонятной причине экскурсия получилась просто обзорная, а тема стритфуда, на
Аюбхон
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Время рамадана у нас рестораны не работает до открытия поста. . К сожалению что попали в эту экскурсию время рамадана.
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