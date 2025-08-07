Прогуляйтесь по набережной Аль-Сиф, попробуйте уличные лакомства и загляните в традиционный эмиратский дом. Прокатитесь на лодке абра и ощутите атмосферу восточных базаров с их ароматами и колоритом. Погружение в культуру Дубая подарит вам яркие впечатления.
Описание экскурсииПрогулка по набережной Начнём путешествие с прогулки по живописной набережной Аль-Сиф, откуда открываются виды на залив и изящную мечеть. Здесь вас ждёт атмосфера древнего города и знакомство с его историей. Остановимся, чтобы попробовать уличные угощения — чай «Карак» и самсу. А затем вас пригласят в традиционный эмиратский дом, где подадут финики, чай и ароматный арабский кофе. Базары и абра Переправьтесь через реку на лодке абра и окунитесь в разноцветный мир восточных базаров золота и специй. Яркие ароматы, шум торга и восточный колорит создадут незабываемую атмосферу Дубая. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные, багаж или большие сумки.
- Не подходит для: дети до 5 лет, пользователи инвалидных колясок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Аль-Сиф
- Золотой рынок Дубая
- Рынок специй
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Фотостоп у мечети Аль-Сиф
- Поездка на лодке абра
- Арабский чай или кофе, вода
- Финики
- Шоколад из верблюжьего молока
- Уличная еда (чай «Карак» и самоса)
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 7872+G87 Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Завершение: Золотой рынок Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Семён
7 авг 2025
Наш опыт был замечательным во многом благодаря гиду Ибрагиму. Его открытость и глубокие знания помогли нам расслабиться и насладиться прогулкой. Обязательно рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет провести приятный день в старом Дубае. А вкусные угощения в пути стали отличным дополнением. Спасибо!
М
Мона
25 сен 2024
Эта экскурсия стала для нас настоящей находкой — мы забронировали её в последний момент и не пожалели. Наш гид Хан внимательно заботился о группе: делал остановки в тени и с
А
Альберт
9 июл 2024
Наш гид Нассер оказался превосходным — очень веселым и знающим. Он сделал экскурсию по-настоящему запоминающейся. Мы с удовольствием порекомендуем эту поездку другим
И
Игорек
27 фев 2024
Наш гид Джавед был невероятно внимательным и знающим. Он показал нам всё, что мы хотели увидеть, и даже то, о чём сами не подозревали, но должны были обязательно посетить. Обязательно обратимся к нему снова в следующий приезд в Дубай!
А
Алия
31 янв 2024
Было потрясающе! Столько интересной информации и живого общения. Огромное спасибо Зи за этот опыт. С ним экскурсия становится по‑настоящему насыщенной. Если вашим гидом будет Зи — можете быть уверены, вас ждёт настоящее удовольствие!
