С Семён Наш опыт был замечательным во многом благодаря гиду Ибрагиму. Его открытость и глубокие знания помогли нам расслабиться и насладиться прогулкой. Обязательно рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет провести приятный день в старом Дубае. А вкусные угощения в пути стали отличным дополнением. Спасибо!

М Мона читать дальше кондиционером, что для меня, будучи на шестом месяце беременности, было особенно важно. А ещё нас удивило, сколько всего вкусного нам предложили по ходу тура! Замечательная организация и очень познавательная прогулка — спасибо Хану! Эта экскурсия стала для нас настоящей находкой — мы забронировали её в последний момент и не пожалели. Наш гид Хан внимательно заботился о группе: делал остановки в тени и с

А Альберт Наш гид Нассер оказался превосходным — очень веселым и знающим. Он сделал экскурсию по-настоящему запоминающейся. Мы с удовольствием порекомендуем эту поездку другим

И Игорек Наш гид Джавед был невероятно внимательным и знающим. Он показал нам всё, что мы хотели увидеть, и даже то, о чём сами не подозревали, но должны были обязательно посетить. Обязательно обратимся к нему снова в следующий приезд в Дубай!