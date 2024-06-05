Ультрасовременные небоскрёбы и технологические достижения Дубая - это лишь часть его истории.
Экскурсия по Старому Дубаю предлагает вам возможность увидеть традиционные арабские улочки, колоритные восточные рынки и деревянные суда на набережной
Экскурсия по Старому Дубаю предлагает вам возможность увидеть традиционные арабские улочки, колоритные восточные рынки и деревянные суда на набережной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в атмосферу прошлого
- 🛶 Прогулка на традиционной лодке абра
- 🏛️ Посещение исторических районов
- 🛍️ Восточные рынки специй и золота
- 🎨 Колоритные арабские улочки
Что можно увидеть
- Набережная Крика
- Район Аль Сиф
- Бастакия
- Дейра
- Рынок специй
- Золотой рынок
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы начнём экскурсию на набережной Крика, где вы увидите традиционные деревянные суда и перенесётесь в давние времена портового
- Следующей остановкой будет район Аль Сиф. Гуляя по аутентичным арабским улочкам, вы почувствуете восточный колорит и познакомитесь с культурой, которая складывалась здесь веками.
- После отправимся в Бастакию. Это восстановленный старый район, где вы увидите несколько столетних домов. Поговорим о его истории и значении в развитии города.
- Чтобы ещё больше погрузиться в атмосферу Старого Дубая, мы предложим вам прокатиться на стилизованной лодке абра.
- Завершим прогулку в Дейре, одном из самых динамичных районов города. Здесь вы сможете посетить знаменитый рынок специй с впечатляющим ассортиментом ароматных пряностей и золотой рынок, где вы оцените роскошь и блеск драгоценных украшений.
Изучив историческое наследие Дубая, вы получите более объёмное представление о его прошлом и лучше представите эволюцию его развития.
Организационные детали
- В стоимость включена водная прогулка на лодке
- Дополнительных расходов, помимо личных трат, не предвидится
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Sharaf DG
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 21 туриста
Добрый день! Меня зовут Максим, я лицензированный гид и опытный переводчик с десятилетним стажем проживания и работы в ОАЭ. Провожу индивидуальные увлекательные экскурсии по Дубаю и Абу-Даби. Мой подход основан на высоком профессионализме и глубоких знаниях местной культуры и истории. Я стараюсь обеспечить гостям незабываемые впечатления и максимальный комфорт во время путешествия по ОАЭ.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
5 июня 2024
Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на лодку и оказались на рынке специй и золота. На протяжении
Д
Дарья
19 мая 2024
Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
Анна
4 мая 2024
Нам очень повезло, что наше знакомство с Дубаем началось именно с экскурсии по старому городу и именно в компнаии Максима. Максим - великолепный рассказчик, знающий, вежливый, пунктуальный, внимательный к деталям.
Олег
24 мар 2024
Экскурсия полностью соответствовала описанию, Максим - харизматичный рассказчик, от которого мы узнали много интересного о Дубае и посмотрели старый город. Особенно понравилось то, что прогулка на лодке была индивидуальной, а также то, что нас угостили конфетками местного производства - мелочь, а приятно:)
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