Мы предлагаем посетить этот парк 🌳 семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков-лего.
В парке можно оседлать американские горки-драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить Водительские права-Лего и покататься на миниавтомобилях-лего по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения.
Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами.
Что входит
Входной билет в парк Legoland Theme Park
Трансфер до/от вашего отеля
Возможность посетить один из самых грандиозных и ярких тематических парков мира
Максимальное количество разнообразных впечатлений
Что не входит
Билеты Fast Track
Еда и напитки
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Личные расходы туриста
Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Любой отель Дубая.
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