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Тематический парк Legoland + трансфер

5
10 отзывов
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Парк 🌳 «Леголенд» — это идеальное место для отдыха в кругу семьи.

Особенно здесь понравится детям от 2 до 12 лет.

Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности 🏛️, известные на весь мир.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • $80 за человека

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Тематический парк Legoland + трансфер
Тематический парк Legoland + трансфер

Что вы увидите

  • Тематический Парк Legoland
Мы предлагаем посетить этот парк 🌳 семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков-лего.
В парке можно оседлать американские горки-драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить Водительские права-Лего и покататься на миниавтомобилях-лего по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения.
Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами.
Что входит
  • Входной билет в парк Legoland Theme Park
  • Трансфер до/от вашего отеля
  • Возможность посетить один из самых грандиозных и ярких тематических парков мира
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений
Что не входит
  • Билеты Fast Track
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туриста
  • Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Любой отель Дубая.
Тематический парк Legoland + трансфер
Тематический парк Legoland + трансфер
Тематический парк Legoland + трансфер
Тематический парк Legoland + трансфер

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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10 отзывов оставили туристы

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