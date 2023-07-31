Билет в тематический парк Warner Brothers.
Вы попадёте в мир кино и мультфильмов, где сможете покататься на аттракционах с Суперменом, Бэтменом и семейкой Флинтстоунов, вкусно перекусить и незабываемо провести время, а также побывать в парке Ferrari World.
Вы попадёте в мир кино и мультфильмов, где сможете покататься на аттракционах с Суперменом, Бэтменом и семейкой Флинтстоунов, вкусно перекусить и незабываемо провести время, а также побывать в парке Ferrari World.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Warner Bros. World Абу Даби - самый большой в мире крытый тематический парк, площадью более 15 га. Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов. Заходя в парк, посетители попадают в мини - город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун. Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на каруселях, американских горках и других аттракционах.
Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в тематический парк Warner Bros. World Абу Даби
- Питание в кафе (set menu) и трансфер (в зависимости от выбранного билета)
- Что не входит
- Билеты Fast Track
- Питание в кафе (set menu) и трансфер (в зависимости от выбранного билета)
- Напитки
- Приобретение сувенирной продукции
- Личные расходы
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
31 июля 2023
M
Maxxi1
18 янв 2023
А
Аidar
9 янв 2023
Очень понравилось, обед скудноват)))
Ю
Юлия
3 янв 2020
Посетили парк в субботу. Приехали к открытию. К нашему удивлению (выходной день) народу было не много. Прошли все 5 зон. Прокатились на всех аттракционах, практически без очередей. Парк крытый, новенький, все красиво сделано. Много кафе, ресторанчиков.
K
Ksenia
23 дек 2019
"Парк рассчитан больше на малышей, но и для детей постарше есть парочка скоростных аттракционов.
Даже нам - взрослым было весело! В парке ооочень красиво и гуляют герои мультиков. Отлично провели время"
Даже нам - взрослым было весело! В парке ооочень красиво и гуляют герои мультиков. Отлично провели время"
I
IrinaYasinova
22 ноя 2019
Аттракционы и для детей, и для взрослых. Парк решительно понравился. Мы, двое аесьма взрослых людей, были в нем 7 ноября, в четверг. Накануне выходных очередей не было. Для взрослых, конечно же, самое интересное - мрачный квартал Готем-Сити. Однако я с восторгом прогулялась и по мультяшным улочкам. Уходить не хотелось.
А
Андрей
14 ноя 2019
Очень много 4Д представлений и шоу. Аж голова потом кружилась, кого укачивает - делайте перерывы. Очень клевый парк. и особенно что понравилось что было очень очень мало народу. Не стояли ни одну минуту нигде в очередях. Из всех парков что посетили наверное понравился больше.
Т
Таня
6 ноя 2019
Это очень крутой парк, аттракционы все такие, аж дух захватывает. 8 летнему было немного страшновато на крутых горках.
L
Lana
11 июля 2019
Крытый парк (комфортно в любую погоду), современные аттракционы, полное погружение.
V
Varenje
8 июля 2019
Безопасность, масштаб, есть аттракционы для детей всех возрастов, понравится взрослым, есть аттракционы, аналогов которых нет в России, отличная слаженная работа персонала, город в городе
L
Lafmao
18 июня 2019
Самый современный парк развлечений! Интереснее чем ферари парк и motion gate в Дубае.
С
С-вета
11 окт 2018
Реально классный парк.
d
dimetriosadiko
10 окт 2018
Качество, разнообразие, увлекательность, любимые персонажи, интересен всем возрастам, лучший тематический парк ОАЭ. Потрясающий парк развлечений для всей семьи, который займет весь день и подарит море эмоций
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