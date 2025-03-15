Приглашаем вас в яркий мир кино и мультфильмов, где вы сможете покататься на аттракционах с Суперменом, Бэтменом и семейкой Флинтстоунов, вкусно перекусить и незабываемо провести время, а также при желании побывать в парке «Ferrari World»!
Описание трансферДень, полный впечатлений В середине 2018 года в Абу-Даби открылся самый большой в мире крытый тематический парк «Warner Brothers World». Его площадь — более 15 га. Парк посвящён кино- и мультгероям знаменитой голливудской киностудии. Для гостей было создано 6 интерактивных зон с 29 аттракционами по мотивам лучших историй и комиксов. Герои кино и мультфильмов Это целый мини-город, созданный по образу Голливуда времён Золотой эры. Здесь вы сможете погулять по уютным улочкам, прокатиться на аттракционах с Суперменом, Бэтменом и семейкой Флинтстоунов, вкусно перекусить, а вечером увидеть театральное шоу одного из самых известных анимационных героев — Багза Банни. Детям будет интересно! Для маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», где можно окунуться в атмосферу мультсериалов и покататься на карусели, американских горках и других аттракционах.
Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в тематический парк «Warner Brothers»
- Питание в кафе
- Трансфер (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
- Трансфер (в зависимости от выбранной опции)
- Напитки
- Экскурсионное обслуживание
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Парк чудесный! Мы посещали его уже второй раз. будет интересно и взрослым и детям. Атракционы дарят бурю эмоций, горки, 3д аттракционы погружают в атмосферу полностью.
Единственное наверное пожелание что бы привозили
Единственное наверное пожелание что бы привозили
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С
Парк хорош. Все прекрасно, претензий к организатору нет. С транфером приехали в районе часа туда, сбор обратно был примерно через 6 часов. Воскресенье. Народа было много, не успели на все
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I
Аттракционы и для детей, и для взрослых. Парк решительно понравился. Мы, двое аесьма взрослых людей, были в нем 7 ноября, в четверг. Накануне выходных очередей не было. Для взрослых, конечно же, самое интересное - мрачный квартал Готем-Сити. Однако я с восторгом прогулялась и по мультяшным улочкам. Уходить не хотелось.
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А
Очень много 4Д представлений и шоу. Аж голова потом кружилась, кого укачивает - делайте перерывы. Очень клевый парк. и особенно что понравилось что было очень очень мало народу. Не стояли ни одну минуту нигде в очередях. Из всех парков что посетили наверное понравился больше.
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М
Экскурсия рассчитана больше на детей и подростков. Трансфер отвез и привёз. Водитель вежливый. На входе досмотр. Воду проносить можно. Оденьте закрытую обувь! Могут не впустить на некоторые атракционы!
Обед можно заказать в любом практически кафе, большие порции.
Обед можно заказать в любом практически кафе, большие порции.
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Ю
Посетили парк в субботу. Приехали к открытию. К нашему удивлению (выходной день) народу было не много. Прошли все 5 зон. Прокатились на всех аттракционах, практически без очередей. Парк крытый, новенький, все красиво сделано. Много кафе, ресторанчиков.
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