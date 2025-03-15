Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в яркий мир кино и мультфильмов, где вы сможете покататься на аттракционах с Суперменом, Бэтменом и семейкой Флинтстоунов, вкусно перекусить и незабываемо провести время, а также при желании побывать в парке «Ferrari World»! 4.7 20 отзывов

Dubai.Travel Ваш гид в Дубае Задать вопрос Трансфер для группы $95 за человека 4.7 20 отзывов 🇬🇧 английский 10 часов На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер День, полный впечатлений В середине 2018 года в Абу-Даби открылся самый большой в мире крытый тематический парк «Warner Brothers World». Его площадь — более 15 га. Парк посвящён кино- и мультгероям знаменитой голливудской киностудии. Для гостей было создано 6 интерактивных зон с 29 аттракционами по мотивам лучших историй и комиксов. Герои кино и мультфильмов Это целый мини-город, созданный по образу Голливуда времён Золотой эры. Здесь вы сможете погулять по уютным улочкам, прокатиться на аттракционах с Суперменом, Бэтменом и семейкой Флинтстоунов, вкусно перекусить, а вечером увидеть театральное шоу одного из самых известных анимационных героев — Багза Банни. Детям будет интересно! Для маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», где можно окунуться в атмосферу мультсериалов и покататься на карусели, американских горках и других аттракционах.

Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00) Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Входной билет в тематический парк «Warner Brothers»

Питание в кафе

Трансфер (в зависимости от выбранной опции) Что не входит в цену Трансфер (в зависимости от выбранной опции)

Напитки

Экскурсионное обслуживание

Личные расходы Когда и сколько длится? Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00) Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.