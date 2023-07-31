Парк Warner Brothers с трансфером и обедом

5
13 отзывов
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Ответы на вопросы
Билет в тематический парк Warner Brothers.

Вы попадёте в мир кино и мультфильмов, где сможете покататься на аттракционах с Суперменом, Бэтменом и семейкой Флинтстоунов, вкусно перекусить и незабываемо провести время, а также побывать в парке Ferrari World.
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
Ближайшие даты:
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Описание

Warner Bros. World Абу Даби - самый большой в мире крытый тематический парк, площадью более 15 га. Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов. Заходя в парк, посетители попадают в мини - город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун. Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на каруселях, американских горках и других аттракционах.

Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в тематический парк Warner Bros. World Абу Даби
  • Питание в кафе (set menu) и трансфер (в зависимости от выбранного билета)
Что не входит
  • Билеты Fast Track
  • Питание в кафе (set menu) и трансфер (в зависимости от выбранного билета)
  • Напитки
  • Приобретение сувенирной продукции
  • Личные расходы
  • Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
1
И
31 июля 2023
M
18 янв 2023
А
9 янв 2023
Очень понравилось, обед скудноват)))
Ю
3 янв 2020
Посетили парк в субботу. Приехали к открытию. К нашему удивлению (выходной день) народу было не много. Прошли все 5 зон. Прокатились на всех аттракционах, практически без очередей. Парк крытый, новенький, все красиво сделано. Много кафе, ресторанчиков.
K
23 дек 2019
"Парк рассчитан больше на малышей, но и для детей постарше есть парочка скоростных аттракционов.
Даже нам - взрослым было весело! В парке ооочень красиво и гуляют герои мультиков. Отлично провели время"
I
22 ноя 2019
Аттракционы и для детей, и для взрослых. Парк решительно понравился. Мы, двое аесьма взрослых людей, были в нем 7 ноября, в четверг. Накануне выходных очередей не было. Для взрослых, конечно же, самое интересное - мрачный квартал Готем-Сити. Однако я с восторгом прогулялась и по мультяшным улочкам. Уходить не хотелось.
А
14 ноя 2019
Очень много 4Д представлений и шоу. Аж голова потом кружилась, кого укачивает - делайте перерывы. Очень клевый парк. и особенно что понравилось что было очень очень мало народу. Не стояли ни одну минуту нигде в очередях. Из всех парков что посетили наверное понравился больше.
Т
6 ноя 2019
Это очень крутой парк, аттракционы все такие, аж дух захватывает. 8 летнему было немного страшновато на крутых горках.
L
11 июля 2019
Крытый парк (комфортно в любую погоду), современные аттракционы, полное погружение.
V
8 июля 2019
Безопасность, масштаб, есть аттракционы для детей всех возрастов, понравится взрослым, есть аттракционы, аналогов которых нет в России, отличная слаженная работа персонала, город в городе
L
18 июня 2019
Самый современный парк развлечений! Интереснее чем ферари парк и motion gate в Дубае.
С
11 окт 2018
Реально классный парк.
d
10 окт 2018
Качество, разнообразие, увлекательность, любимые персонажи, интересен всем возрастам, лучший тематический парк ОАЭ. Потрясающий парк развлечений для всей семьи, который займет весь день и подарит море эмоций

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