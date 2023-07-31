Билет в тематический парк Warner Brothers. Вы попадёте в мир кино и мультфильмов, где сможете покататься на аттракционах с Суперменом, Бэтменом и семейкой Флинтстоунов, вкусно перекусить и незабываемо провести время, а также побывать в парке Ferrari World.

Описание

Warner Bros. World Абу Даби - самый большой в мире крытый тематический парк, площадью более 15 га. Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов. Заходя в парк, посетители попадают в мини - город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун. Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на каруселях, американских горках и других аттракционах.