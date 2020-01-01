Понедельник, Среда, Четверг и Суббота (11.00 - 19.00)

Тематический Парк Мир Феррари с трансфером и обедом

Дубай - один из самых богатых и роскошных городов в мире

4.5
14 отзывов
Дубай – один из самых богатых и роскошных городов в мире.

Здесь в буквальном смысле сделано все для людей: отели, пляжи, магазины и многочисленные развлекательные пространства.

Одно из таких мест – тематический парк «Мир Феррари».

Мы предлагаем вам уникальную возможность не только посетить этот парк, но и испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться красотой ночного залива при свете фонарей и отведать крабовое мясо.

Ведь помимо посещения аттракционов вас ждет еще и вкусный обед! Ну что, вперед за приключениями?
Тематический Парк Мир Феррари с трансфером и обедом
Тематический Парк Мир Феррари с трансфером и обедом
Тематический Парк Мир Феррари с трансфером и обедом
Тематический Парк Мир Феррари с трансфером и обедом
Тематический Парк Мир Феррари с трансфером и обедом
Тематический Парк Мир Феррари с трансфером и обедом
Тематический Парк Мир Феррари с трансфером и обедом
Тематический Парк Мир Феррари с трансфером и обедом
Тематический Парк Мир Феррари с трансфером и обедом
Откройте для себя Мир Феррари - самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке.
Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240 км/час.
В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро - модели.
Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый
$100
Детский (до 12 лет)
$90

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в парк «Мир Феррари»
  • Вкусный обед в парке, вы сможете отведать крабовое мясо
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель (только в Дубаи)
  • Возможность прокатиться на самой скоростной в мире пневматической американской горке
Что не входит
  • Билет Fast Track
  • Еда и напитки
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель из любого другого города
Место начала и завершения
Сбор в любом отеле Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Четверг и Суббота (11.00 - 19.00)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник, Среда, Четверг и Суббота (11.00 - 19.00)

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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