Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Дубай с насыщенной экскурсионной программой, включая цветущие сады Миракл Гарден, Парк Бабочек и роскошные виды Пальм Джумейра.



Посетите Золотую Рамку и футуристический Музей Будущего, а также насладитесь шопингом в Дубай Молл с его впечатляющими фонтанами и уникальным аквариумом. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления о культуре и красоте города.

