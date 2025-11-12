Откройте для себя Дубай с насыщенной экскурсионной программой, включая цветущие сады Миракл Гарден, Парк Бабочек и роскошные виды Пальм Джумейра.
Посетите Золотую Рамку и футуристический Музей Будущего, а также насладитесь шопингом в Дубай Молл с его впечатляющими фонтанами и уникальным аквариумом. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления о культуре и красоте города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииОткройте для себя Дубай Исследуйте Дубай с насыщенной экскурсионной программой, которая включает в себя цветущие сады Миракл Гарден и чарующий Парк Бабочек. Вы сможете насладиться роскошными видами Пальм Джумейра и Блу Вотерс, а также прогуляться по сказочному Мадинат Джумейра, где вас ждут живописные каналы и традиционная архитектура. Кроме того, не упустите возможность посетить Золотую Рамку и футуристический Музей Будущего, которые познакомят вас с уникальными аспектами культуры и технологий. Ощутите атмосферу Старого города, насладитесь шопингом в Дубай Молл, где вас поразят впечатляющие фонтаны и уникальный аквариум, создавая незабываемые впечатления о вашем визите.
Экскурсия начинается с 9:00 утра до 10 вечера примерно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миракл Гарден
- Парк Бабочек
- Пальм Джумейра
- Блу Вотерс
- Мадинат Джумейра
- Золотая Рамка
- Музей Будущего
- Дубай Молл
- Фонтаны Дубая
Где начинаем и завершаем?
Начало: Dubai
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия начинается с 9:00 утра до 10 вечера примерно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
