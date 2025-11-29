Шикарная яхта, живая зажигательная музыка, алкогольные напитки без ограничений и прекрасные виды по пути — от побережья Джумейра Бич Резиденс до острова Голубой воды. Вы поймаете атмосферу тусовочного Дубая под ритма диджея и окунётесь в море веселья!
Описание водной прогулки
Организационные детали
- Допускаются путешественники от 21 года.
- Едем на открытой моторной яхте.
- В случае непогоды или запрета береговой охраны прогулка отменяется.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дубай Марины
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самвел — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 136 туристов
Занимаемся организацией экскурсий, морских прогулок, арендой яхт, гидроциклов и вертолётов с 2016 года. Каждое наше мероприятие — это история, полная эмоций и впечатлений. Мы предлагаем уникальные экскурсии, которые откроют вам скрытые уголки нашего побережья, где первозданная природа и культура сливаются в единое целое. С удовольствием поделимся с вами своим опытом и знаниями.
