Вечерний круиз с ужином и безлимитными напитками по Дубай Марине

Отправьтесь в незабываемый вечерний круиз по Дубай Марине и откройте город с новой стороны. Наслаждайтесь изысканным ужином, живой музыкой и огнями небоскрёбов, отражающимися в воде. Неограниченные напитки и приятная атмосфера создадут идеальный вечер.

🇩🇪 немецкий

🇷🇺 русский

испанский

Описание круиза Романтика на воде Окунитесь в атмосферу роскоши и уюта, отправившись в круиз по Дубай Марине. Почувствуйте лёгкий ветер и наслаждайтесь приветственным напитком, пока перед вами проплывают огни города и отражаются в спокойных водах. Этот вечер подарит вам совершенно новый взгляд на Дубай. Вкус восточной ночи На борту вас ждёт ужин-барбекю, приготовленный опытными поварами. Попробуйте блюда из мяса, морепродуктов и свежие вегетарианские закуски — каждый найдёт что-то по вкусу. Безалкогольные напитки подаются без ограничений, а алкогольные напитки можно приобрести на борту. Огни города и музыка волн Во время плавания вы увидите JBR, Ain Dubai и знаменитый остров Пальма Джумейра. Наслаждайтесь живыми ритмами диджея, делайте фото на фоне блистательной панорамы и позвольте мягкому покачиванию судна подарить вам полное ощущение отдыха и гармонии.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дубай Марина

Джумейра-Бич-Резиденс (JBR)

Остров Пальма Джумейра

Ain Dubai Что включено Ужин

Неограниченные безалкогольные напитки

Живое шоу, музыка и развлекательная программа Что не входит в цену Трансфер из отеля и обратно

Место начала и завершения? 349J+RR2 - Marsa Dubai - Dubai Marina - Dubai - United Arab Emirates Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.