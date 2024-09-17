Вечерний круиз с ужином и безлимитными напитками по Дубай Марине

Отправьтесь в незабываемый вечерний круиз по Дубай Марине и откройте город с новой стороны. Наслаждайтесь изысканным ужином, живой музыкой и огнями небоскрёбов, отражающимися в воде. Неограниченные напитки и приятная атмосфера создадут идеальный вечер.
Описание круизаРомантика на воде Окунитесь в атмосферу роскоши и уюта, отправившись в круиз по Дубай Марине. Почувствуйте лёгкий ветер и наслаждайтесь приветственным напитком, пока перед вами проплывают огни города и отражаются в спокойных водах. Этот вечер подарит вам совершенно новый взгляд на Дубай. Вкус восточной ночи На борту вас ждёт ужин-барбекю, приготовленный опытными поварами. Попробуйте блюда из мяса, морепродуктов и свежие вегетарианские закуски — каждый найдёт что-то по вкусу. Безалкогольные напитки подаются без ограничений, а алкогольные напитки можно приобрести на борту. Огни города и музыка волн Во время плавания вы увидите JBR, Ain Dubai и знаменитый остров Пальма Джумейра. Наслаждайтесь живыми ритмами диджея, делайте фото на фоне блистательной панорамы и позвольте мягкому покачиванию судна подарить вам полное ощущение отдыха и гармонии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Марина
- Джумейра-Бич-Резиденс (JBR)
- Остров Пальма Джумейра
- Ain Dubai
Что включено
- Ужин
- Неограниченные безалкогольные напитки
- Живое шоу, музыка и развлекательная программа
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Алкогольные напитки (доступны для покупки на борту)
Место начала и завершения?
349J+RR2 - Marsa Dubai - Dubai Marina - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Крутой
17 сен 2024
Потрясающая ночная прогулка на круизе с вкусной едой — стоит каждой потраченной копейки! Очень рекомендуем
М
Максим
27 июл 2024
Это было удивительно — еда вкусная, а сервис просто отличный!
М
Маруся
24 июл 2024
Нам всё очень понравилось, было что-то особенное, чувствовали себя замечательно. Спасибо!
А
Александр
2 мая 2024
Было прекрасно: еда вкусная, артисты потрясающие, музыка приятная, а персонал дружелюбный.
В
Варвара
1 фев 2024
Отличное соотношение цены и качества, всё было очень хорошо организовано.
