Полный день и неограниченный доступ в сноупарк Ski Dubai, включая снежную пещеру и тобогган, гигантский зорб-бал, бобслей, тюбинг и бамперные машинки.
Катание на лыжах и сноуборде в крытом зимнем парке площадью 22 500 м² в торговом центре Mall of the Emirates.
Описание билета
Ski Dubai:
- горнолыжный курорт в сердце пустыни.
- Ski Dubai, расположенный в торговом центре Mall of the Emirates, является первым крытым горнолыжным курортом на Ближнем Востоке и предлагает уникальные впечатления для любителей зимних видов спорта. Шагните в зимнюю сказку, войдя в огромный снежный парк площадью более 22 500 квадратных метров, где вы сможете проложить свой путь по заснеженным холмам и испытать острые ощущения от зимних видов спорта в уникальной обстановке.
- Активный отдых и зимние развлечения.
- Наденьте лыжи или сноуборд и отправляйтесь на склоны, где трассы подходят для разных уровней подготовки. Те, кто предпочитает более спокойный отдых, могут прокатиться на кресельном подъемнике и насладиться захватывающим видом на заснеженный пейзаж. Для семейного отдыха предусмотрен тюбинговый склон, где можно съехать с трассы на надувном тюбе или прокатиться на санках по заснеженным склонам.
- Атмосфера зимней сказки.
- Билет с открытой датой действует 2 месяца.
- В предоставляемую зимнюю экипировку входят куртка, брюки, одноразовые носки, снегоступы и флисовые перчатки.
- Шлем обязателен для детей до 13 лет.
- Предоставляется шкафчик для хранения вещей.
- Неограниченное количество горных аттракционов и поездок на кресельном подъемнике входят только в тариф «Плюс».
- Выберите одно развлечение: 2 часа на склоне (требуется средний уровень подготовки) или два спуска на Snow Bullet (зиплайн) — только в тарифе «Плюс».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в снежный парк Ski Dubai
- Прокат лыжного или сноубордического снаряжения
- Разовый проезд на кресельном подъемнике
- Зимняя экипировка
- Горячий шоколад или закуски в кафе
Что не входит в цену
- Уроки катания на лыжах или сноуборде - за дополнительную плату
- Повышение квалификации в сноупарке - за дополнительную плату
- Еда и напитки в кафе - за дополнительную плату
- Неограниченное количество горных аттракционов - в тарифе «Плюс»
- Неограниченное количество поездок на кресельном подъемнике - в тарифе «Плюс»
- 40-минутная встреча с пингвинами
- 60-минутный ознакомительный урок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ski Dubai, Спортивно-развлекательный центр · Хадаэк Мухаммед Бин Рашид, Эль-Барша, Эль-Барша 1, Молл Эмиратов
Завершение: Ski Dubai
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
