Ski Dubai – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Ski Dubai» в Дубае на русском языке, цены от $26. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Горизонты Дубая: Sky Views Dubai (входной билет)
Пешая
48 отзывов
2 часа
Билеты
Горизонты Дубая: Sky Views Dubai (входной билет)
Начало: Sky View hotel, Emaar Square Area, Downtown Dubai
Расписание: Ежедневно с 10:00–22:00.
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
от $26 за билет
Входной билет в «Ски Дубай» - безлимитные поездки
Пешая
11 отзывов
12 часов
Билеты
Входной билет в «Ски Дубай» - безлимитные поездки
Начало: Ski Dubai, Mall Of the Emirates
Расписание: Ежедневно, время работы: 10:00 - 23:30
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
$65.35 за билет
2-часовой или полный день на склоне в Ski Dubai
8 часов
Билеты
2-часовой или полный день на склоне в Ski Dubai
Начало: 458X+V8M - Ski Dubai, Mall of the Emirates - Dubai
Расписание: Каждый день с 10:00 - 23:30
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
от $68.06 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Ski Dubai»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горизонты Дубая: Sky Views Dubai (входной билет)
  2. Входной билет в «Ски Дубай» - безлимитные поездки
  3. 2-часовой или полный день на склоне в Ski Dubai
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Пальма Джумейра
  4. Самое главное
  5. Дубай молл
  6. Отель Парус
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Атлантис
  10. Парк цветов
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в октябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Ski Dubai" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 68.06. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ski Dubai», 59 ⭐ отзывов, цены от $26. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам