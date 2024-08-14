2 часа
Билеты
Горизонты Дубая: Sky Views Dubai (входной билет)
Начало: Sky View hotel, Emaar Square Area, Downtown Dubai
Расписание: Ежедневно с 10:00–22:00.
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
от $26 за билет
12 часов
Билеты
Входной билет в «Ски Дубай» - безлимитные поездки
Начало: Ski Dubai, Mall Of the Emirates
Расписание: Ежедневно, время работы: 10:00 - 23:30
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
$65.35 за билет
8 часов
Билеты
2-часовой или полный день на склоне в Ski Dubai
Начало: 458X+V8M - Ski Dubai, Mall of the Emirates - Dubai
Расписание: Каждый день с 10:00 - 23:30
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
от $68.06 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ММилана14 августа 2024Нам было так весело, и персонал был великолепен.
- ООльга12 августа 2024Это было действительно здорово. . Соотношение цены и качества!
- ММаксим11 августа 2024Кататься на лыжах было весело! Хотелось бы, чтобы цена за 2 часа была более приемлемой.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Ski Dubai»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в октябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Ski Dubai" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 68.06. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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