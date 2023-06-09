Парк в Абу-Даби — первый в своем роде специализированный центр морских исследований, спасения, реабилитации и возвращения морских обитателей в регионе. Вы побываете в тематическом парке нового поколения. Узнаете о взаимосвязи жизни на Земле и океанов. На территории 183 000 кв. м живут около 150 видов морских животных.
Ближайшие даты:
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
13
июн
июн
14
июн
июн
15
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Вы побываете в тематическом парке нового поколения. Узнаете о взаимосвязи жизни на Земле и океанов. В SeaWorld понравится и маленьким, и взрослым. На территории 183 000 кв. м живут около 150 видов морских животных.
Парк в Абу-Даби — первый в своем роде специализированный центр морских исследований, спасения, реабилитации и возвращения морских обитателей в регионе.
Тематические зоны:
- One Ocean объединяет все зоны парка и Центр по уходу за животными. Здесь, в интерактивном пространстве, вы увидите захватывающую историю Единого океана.
- В Подводном царство Абу-Даби вы исследуете уникальную морскую экосистему Аравийского залива и её связь с жизнью людей.
- Скалистая бухта – прототип заводи Rocky Point на северо-западе США. Местные жители — морские львы чувствуют себя здесь также комфортно, как и в естественной среде обитания.
- В «Тропическому лесу» вы прогуляетесь среди танцующих водопадов, загляните в воды кристально чистой лагуны. Увидите дельфинов и тропических пёстрых рыбок, фламинго и туканов, попугаев и других пернатых представителей тропиков.
- В «Арктике» увидим морских котиков и выдр, побываем на исследовательском судне и погрузимся в мир удивительных открытий на иммерсионной гиперсфере.
- Мы исследуем «Антарктику» — вторую полярную океанскую сферу и познакомимся здесь с пингвинами. Осознаем бесконечную красоту и разнообразие океана. В крупнейшем в мире аквариуме живут более 68 000 рыб и морских существ.
- Тематическая зона «Микро океан» создана для развлечений и веселья! Аттракционы, горки и представления особенно понравятся самым юным посетителям парка.
- Обратите внимание есть вариант экскурсии, включающий оплату только входного билета или входного билета и трансфера в обе стороны.
Вторник, четверг, воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Дубае, Шарджи, Аджмане, Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, четверг, воскресеньеЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Групповые
Пешеходные
Билеты
На весь день
Парки
Природа и пейзажи
Похожие туры из Дубая
Входной билет
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
в парке Ferrari World
Завтра
10 июня
11 июня
12 июня
$90 за билет
Входной билет
6 часов
Билеты в парк MotionGate
Отправиться за эмоциями в парк аттракционов и встретиться с героями из голливудских мультфильмов
у парка MotionGate
Завтра
10 июня
11 июня
12 июня
$80 за билет
Входной билет
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
в парке Warner Brothers World
Завтра
10 июня
11 июня
12 июня
$90 за билет
Купить
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии