Входной билет в парк SeaWorld + трансфер

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Парк в Абу-Даби — первый в своем роде специализированный центр морских исследований, спасения, реабилитации и возвращения морских обитателей в регионе. Вы побываете в тематическом парке нового поколения. Узнаете о взаимосвязи жизни на Земле и океанов. На территории 183 000 кв. м живут около 150 видов морских животных.
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
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Описание

Что вас ждет

Вы побываете в тематическом парке нового поколения. Узнаете о взаимосвязи жизни на Земле и океанов. В SeaWorld понравится и маленьким, и взрослым. На территории 183 000 кв. м живут около 150 видов морских животных.
Парк в Абу-Даби — первый в своем роде специализированный центр морских исследований, спасения, реабилитации и возвращения морских обитателей в регионе.

Тематические зоны:

  • One Ocean объединяет все зоны парка и Центр по уходу за животными. Здесь, в интерактивном пространстве, вы увидите захватывающую историю Единого океана.
  • В Подводном царство Абу-Даби вы исследуете уникальную морскую экосистему Аравийского залива и её связь с жизнью людей.
  • Скалистая бухта – прототип заводи Rocky Point на северо-западе США. Местные жители — морские львы чувствуют себя здесь также комфортно, как и в естественной среде обитания.
  • В «Тропическому лесу» вы прогуляетесь среди танцующих водопадов, загляните в воды кристально чистой лагуны. Увидите дельфинов и тропических пёстрых рыбок, фламинго и туканов, попугаев и других пернатых представителей тропиков.
  • В «Арктике» увидим морских котиков и выдр, побываем на исследовательском судне и погрузимся в мир удивительных открытий на иммерсионной гиперсфере.
  • Мы исследуем «Антарктику» — вторую полярную океанскую сферу и познакомимся здесь с пингвинами. Осознаем бесконечную красоту и разнообразие океана. В крупнейшем в мире аквариуме живут более 68 000 рыб и морских существ.
  • Тематическая зона «Микро океан» создана для развлечений и веселья! Аттракционы, горки и представления особенно понравятся самым юным посетителям парка.
  • Обратите внимание есть вариант экскурсии, включающий оплату только входного билета или входного билета и трансфера в обе стороны.

Вторник, четверг, воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае, Шарджи, Аджмане, Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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