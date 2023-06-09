Что вас ждет

Вы побываете в тематическом парке нового поколения. Узнаете о взаимосвязи жизни на Земле и океанов. В SeaWorld понравится и маленьким, и взрослым. На территории 183 000 кв. м живут около 150 видов морских животных.

Парк в Абу-Даби — первый в своем роде специализированный центр морских исследований, спасения, реабилитации и возвращения морских обитателей в регионе.

Тематические зоны: