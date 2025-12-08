Погрузитесь в атмосферу величия «Лос-Бланкос», не покидая пределов Дубая.
Real Madrid World, раскинувшийся на территории Dubai Parks & Resorts, – уникальный в своем роде тематический парк, посвященный легендарному футбольному клубу.
На площади в шесть гектаров, сравнимой с шестью стадионами «Сантьяго Бернабеу», разместились более 40 захватывающих аттракционов, впечатляющих шоу и познавательных экспозиций. Все они посвящены славной 123-летней истории рекордов и побед «Реала».
Описание билетаБолее чем 40 аттракционов, шоу и экспонаты Здесь каждый фанат найдет что-то для себя: от захватывающего дух аттракциона La Ola, имитирующего энергию трибун, до интерактивных футбольных симуляторов, позволяющих почувствовать себя в роли звезды мирового класса. Посетители смогут прогуляться по музею, где запечатлены самые яркие моменты истории клуба, увидеть легендарные трофеи и услышать вдохновляющие истории величайших игроков «Реала». Real Madrid World – это не просто парк развлечений, это погружение в культуру и страсть, окружающие этот легендарный клуб. Это место, где можно разделить любовь к футболу с другими болельщиками, ощутить единство и гордость за «Лос-Бланкос». Независимо от возраста, здесь каждый сможет найти для себя уникальный опыт и незабываемые впечатления. Глоток славы «Лос-Бланкос» Для тех, кто мечтает о большем, парк предлагает возможность потренироваться на настоящем футбольном поле под руководством опытных тренеров. А после интенсивной тренировки можно расслабиться в одном из тематических ресторанов, наслаждаясь блюдами, вдохновленными испанской кухней. В Real Madrid World каждый момент пропитан духом победы и величия «Реала». Это место, где мечты сбываются, а страсть к футболу загорается с новой силой. Это уникальная возможность прикоснуться к истории, почувствовать себя частью легенды и окунуться в мир «Лос-Бланкос», не покидая Дубай. Важная информация:
- Дети до 13 лет должны быть в сопровождении взрослого (18+).
- На входе могут потребоваться документы, подтверждающие возраст ребенка.
- На некоторых аттракционах есть ограничения по росту.
- В парке есть несколько специальных аттракционов для семей с маленькими детьми.
- В парк можно проносить 0,5 л воды, еда запрещена. На территории парка есть кафе и рестораны, где можно купить воду и закуски.
Вы можете посетить парк в удобное для вас время. Парк открыт с 10:00 до 18:00.
Что включено
- Входной билет в 1 или 2 парка (в зависимости от купленного билета)
- Билет с открытой датой действует до 07.01.2026
Что не входит в цену
- Трансфер
- Услуги гида
- Личные расходы
