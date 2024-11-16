Аттракцион The Dubai Balloon ― это уникальная в своем роде прогулка на воздушном шаре над рукотворным островом Palm Jumeirah. Стартовая площадка находится на пляже аквапарка Aquaventure. Наполненный гелием шар способен подняться на высоту до 300 метров. Тhe Dubai Balloon запускают в небо на 10 минут – все, кто находится в корзине, может увидеть Дубай и его окрестности с высоты птичьего полета.

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Описание экскурсии

Аттракцион The Dubai Balloon

Аттракцион The Dubai Balloon предлагает уникальную возможность насладиться незабываемой прогулкой на воздушном шаре над великолепным рукотворным островом Palm Jumeirah. Это не просто развлечение, а шанс увидеть Дубай с высоты птичьего полета!

Стартовая площадка

Ваше приключение начинается на пляже аквапарка Aquaventure, где вы сможете подняться на высоту до 300 метров. Наполненный гелием шар поднимается в небо на 10 минут, предоставляя всем пассажирам возможность насладиться захватывающими видами.

Кто может участвовать?

Полеты на воздушном шаре доступны для гостей от 3 лет. Это отличная возможность для семейного отдыха и создания незабываемых воспоминаний. Однако стоит учитывать, что:

Максимальная вместимость каждого подъема зависит от погодных условий на момент его проведения.

Беременные женщины и гости с ограничениями по здоровью не допускаются к полету.

Особенности полета

Воздушный шар поднимается в воздух, остается на месте и затем спускается обратно в ту же точку. Это обеспечивает безопасный и комфортный опыт для всех участников.

Не упустите шанс увидеть Дубай с новой перспективы и насладиться красотой этого удивительного города!