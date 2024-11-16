Воздушный шар в Атлантисе

Аттракцион The Dubai Balloon ― это уникальная в своем роде прогулка на воздушном шаре над рукотворным островом Palm Jumeirah. Стартовая площадка находится на пляже аквапарка Aquaventure. Наполненный гелием шар способен подняться на высоту до 300 метров.

Тhe Dubai Balloon запускают в небо на 10 минут – все, кто находится в корзине, может увидеть Дубай и его окрестности с высоты птичьего полета.
Воздушный шар в Атлантисе
Воздушный шар в Атлантисе
Воздушный шар в Атлантисе
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Аттракцион The Dubai Balloon

Аттракцион The Dubai Balloon предлагает уникальную возможность насладиться незабываемой прогулкой на воздушном шаре над великолепным рукотворным островом Palm Jumeirah. Это не просто развлечение, а шанс увидеть Дубай с высоты птичьего полета!

Стартовая площадка

Ваше приключение начинается на пляже аквапарка Aquaventure, где вы сможете подняться на высоту до 300 метров. Наполненный гелием шар поднимается в небо на 10 минут, предоставляя всем пассажирам возможность насладиться захватывающими видами.

Кто может участвовать?

Полеты на воздушном шаре доступны для гостей от 3 лет. Это отличная возможность для семейного отдыха и создания незабываемых воспоминаний. Однако стоит учитывать, что:

  • Максимальная вместимость каждого подъема зависит от погодных условий на момент его проведения.
  • Беременные женщины и гости с ограничениями по здоровью не допускаются к полету.

Особенности полета

Воздушный шар поднимается в воздух, остается на месте и затем спускается обратно в ту же точку. Это обеспечивает безопасный и комфортный опыт для всех участников.

Не упустите шанс увидеть Дубай с новой перспективы и насладиться красотой этого удивительного города!

Каждый день с 6:00 до 11:00 и с 18:00 до 00:00.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Статичный полет на воздушном шаре 10 минут
Что не входит в цену
  • Видео полета
  • Индивидуальный трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пляж аквапарка Aquaventure
Завершение: Пряж аквапарка Aquaventure
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 6:00 до 11:00 и с 18:00 до 00:00.
Экскурсия длится около 10 минут 47 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Если тур не был Вами оплачен на сайте, в скором времени с Вами свяжется наш менеджер для обсуждения способов оплаты. Данную услугу возможно забронировать только с полной предварительной оплатой
  • Данный тур возможно забронировать только с полной предварительной оплатой
  • ВАЖНО: После оплаты отправляем Вам билеты на Whats App, они действительны пол года с момента приобретения в любой день и время (6:00-11:00 и 18:00-00:00), но только если хорошая безветренная погода, проверить ее можно на сайте - https://thedubaiballoon com/
  • Выбираете желаемое время и дату - если стоит красный кружок - погода нелетная, зеленый - летная. Перед выездом еще раз проверьте, погода может меняться. Наш менеджер обязательно Вам поможет разобраться дополнительно
  • БИЛЕТЫ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ!!
  • Форма одежды удобная, нарядная
  • Необходимы ли паспорта?
  • При себе обязательно иметь оригинал паспорта
  • Высота полета на воздушном шаре
  • Высота полета до 300 метров
  • Ограничения
  • Допускаются к полету на воздушном шаре гости от 3 лет
  • Максимальная вместимость каждого подъёма, зависит от погодных условий на момент его проведения
  • Беременные женщины, гости с ограничениями по здоровью к полёту не допускаются
  • Особенности полета и посадки воздушного шара
  • Воздушный шар поднимается в воздух, остается на месте и затем спускается в ту же точку
  • Погодные условия
  • При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас
  • Полет будет перенесен на другую дату
  • Можно ли взять с собой детей?
  • Дети до 3х лет - бесплатно
  • Дети 3-12 лет - детский билет
  • От 12 лет - взрослый билет
  • Дети до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослого
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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