Тhe Dubai Balloon запускают в небо на 10 минут – все, кто находится в корзине, может увидеть Дубай и его окрестности с высоты птичьего полета.
Описание экскурсии
Аттракцион The Dubai Balloon
Аттракцион The Dubai Balloon предлагает уникальную возможность насладиться незабываемой прогулкой на воздушном шаре над великолепным рукотворным островом Palm Jumeirah. Это не просто развлечение, а шанс увидеть Дубай с высоты птичьего полета!
Стартовая площадка
Ваше приключение начинается на пляже аквапарка Aquaventure, где вы сможете подняться на высоту до 300 метров. Наполненный гелием шар поднимается в небо на 10 минут, предоставляя всем пассажирам возможность насладиться захватывающими видами.
Кто может участвовать?
Полеты на воздушном шаре доступны для гостей от 3 лет. Это отличная возможность для семейного отдыха и создания незабываемых воспоминаний. Однако стоит учитывать, что:
- Максимальная вместимость каждого подъема зависит от погодных условий на момент его проведения.
- Беременные женщины и гости с ограничениями по здоровью не допускаются к полету.
Особенности полета
Воздушный шар поднимается в воздух, остается на месте и затем спускается обратно в ту же точку. Это обеспечивает безопасный и комфортный опыт для всех участников.
Не упустите шанс увидеть Дубай с новой перспективы и насладиться красотой этого удивительного города!
Каждый день с 6:00 до 11:00 и с 18:00 до 00:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Статичный полет на воздушном шаре 10 минут
Что не входит в цену
- Видео полета
- Индивидуальный трансфер
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Если тур не был Вами оплачен на сайте, в скором времени с Вами свяжется наш менеджер для обсуждения способов оплаты. Данную услугу возможно забронировать только с полной предварительной оплатой
- Данный тур возможно забронировать только с полной предварительной оплатой
- ВАЖНО: После оплаты отправляем Вам билеты на Whats App, они действительны пол года с момента приобретения в любой день и время (6:00-11:00 и 18:00-00:00), но только если хорошая безветренная погода, проверить ее можно на сайте - https://thedubaiballoon com/
- Выбираете желаемое время и дату - если стоит красный кружок - погода нелетная, зеленый - летная. Перед выездом еще раз проверьте, погода может меняться. Наш менеджер обязательно Вам поможет разобраться дополнительно
- БИЛЕТЫ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ!!
- Форма одежды удобная, нарядная
- Необходимы ли паспорта?
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта
- Высота полета на воздушном шаре
- Высота полета до 300 метров
- Ограничения
- Допускаются к полету на воздушном шаре гости от 3 лет
- Максимальная вместимость каждого подъёма, зависит от погодных условий на момент его проведения
- Беременные женщины, гости с ограничениями по здоровью к полёту не допускаются
- Особенности полета и посадки воздушного шара
- Воздушный шар поднимается в воздух, остается на месте и затем спускается в ту же точку
- Погодные условия
- При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас
- Полет будет перенесен на другую дату
- Можно ли взять с собой детей?
- Дети до 3х лет - бесплатно
- Дети 3-12 лет - детский билет
- От 12 лет - взрослый билет
- Дети до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослого