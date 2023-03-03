Полет на воздушном шаре – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Полет на воздушном шаре» в Дубае на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Полёт на воздушном шаре
На воздушном шаре
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Полёт на воздушном шаре
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда зависит от рассвета, накануне поездки сообщим более точно.
Завтра в 04:00
10 окт в 04:00
$300 за человека
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Конные прогулки
На квадроциклах
На верблюдах
6 часов
Групповая
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Начало: В вашем отеле (Дубай)
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
10 окт в 04:00
$380 за человека
Воздушный шар в Атлантисе
На воздушном шаре
10 минут 47 секунд
Групповая
до 25 чел.
Воздушный шар в Атлантисе
Начало: Пляж аквапарка Aquaventure
Расписание: Каждый день с 6:00 до 11:00 и с 18:00 до 00:00.
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    3 марта 2023
    Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
    Великолепно! Все прошло идеально, в т. ч. благодаря нашему гиду Никки, который забрал меня и других туристов из отеля на
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    машине и всё время (кроме полёта на шаре) был с нами, интересовался нами и заботился. Полет шикарный, капитан по ходу движения рассказывал интересные факты, в лагере очень вкусный, но скромный шведский стол, все красиво, чисто, без суеты. Ухоженные верблюды, доброжелательный мужчина с соколом, ретро джипы 50'х годов. По окончании полёта выдали воду в термосах с лого компании.

  • А
    Александр
    30 ноября 2022
    Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
    Все прошло гладко - от бронирования до конца. Один раз это точно стоит увидеть. Доставка вовремя в автобусе с кондиционером.
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    И приземление на обратном пути прошло хорошо. Полет, как и ожидалось, продлится один час. После этого приятная поездка на сафари-джипе в лагерь. В лагере приготовлен вкусный обед, есть возможность сфотографироваться с соколами и верхом на верблюдах. Однако времени в лагере было слишком мало: всего один час. В целом приятные впечатления, особенно в первый раз. Таким образом 5 звезд

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Полет на воздушном шаре»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Воздушный шар в Атлантисе
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Пальма Джумейра
  4. Самое главное
  5. Дубай молл
  6. Отель Парус
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Атлантис
  10. Парк цветов
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в октябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Полет на воздушном шаре" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 380.
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