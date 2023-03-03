2 часа
Групповая
до 25 чел.
Полёт на воздушном шаре
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда зависит от рассвета, накануне поездки сообщим более точно.
Завтра в 04:00
10 окт в 04:00
$300 за человека
6 часов
Групповая
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Начало: В вашем отеле (Дубай)
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
10 окт в 04:00
$380 за человека
10 минут 47 секунд
Групповая
до 25 чел.
Воздушный шар в Атлантисе
Начало: Пляж аквапарка Aquaventure
Расписание: Каждый день с 6:00 до 11:00 и с 18:00 до 00:00.
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина3 марта 2023Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоуВеликолепно! Все прошло идеально, в т. ч. благодаря нашему гиду Никки, который забрал меня и других туристов из отеля на
- ААлександр30 ноября 2022Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоуВсе прошло гладко - от бронирования до конца. Один раз это точно стоит увидеть. Доставка вовремя в автобусе с кондиционером.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Полет на воздушном шаре»
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