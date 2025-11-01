Увлекательное путешествие по Дубаю на кабриолете Ford Mustang. Откройте для себя роскошь, архитектурные шедевры и футуристические технологии
Экскурсия на кабриолете по Дубаю - это не просто поездка, а настоящее приключение.
Участники смогут увидеть знаковые места города, такие как отель «Атлантис», Пальма Джумейра и Бурдж-Халифа. Уникальная возможность насладиться видами
Дубайской Венеции и футуристического Музея будущего.
Впечатляющие виды с колеса обозрения Ain Dubai и прогулка по современному району Дубай Марина дополнят картину. Всё это в сопровождении опытного гида, который поделится интересными фактами и историями. Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля, что делает её максимально комфортной и удобной
Дубайская Венеция, где по уютным каналам скользят традиционные арабские лодки. Вы узнаете, как этот проект стал частью культурного наследия города.
Отель-парус «Бурдж-аль-Араб». Легендарный символ роскоши и архитектурного мастерства, на фоне которого получаются впечатляющие фотографии.
Пальмовый остров — одно из самых амбициозных инженерных сооружений мира. Мы проедем по его улицам и вы осмотрите невероятные здания.
Отель «Атлантис» — шикарный курорт, ставший точкой притяжения для путешественников из разных уголков земли.
Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире, символ современного Дубая. Мы откроем тайны его строительства, архитектурных особенностей и его значения для города. Музей будущего. В футуристическом здании находятся проекты, посвящённые новым технологиям — вы услышите о самых интересных из них.
Колесо обозрения Ain Dubai. Вы представите, как выглядит Дубай с высоты птичьего полёта, а мы расскажем, как этот аттракцион стал новой достопримечательностью.
Дубай Марина. Современный район с небоскрёбами, яхтами и оживлённой набережной. Здесь органично сочетаются урбанизм и роскошный образ жизни.
Организационные детали
Поездка проходит на кабриолете Ford Mustang
Мы заберём вас из вашего отеля в Дубае, а после экскурсии отвезём назад
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 2930 туристов
Мы — команда русскоязычных гидов в ОАЭ. Уже не первый год мы показываем эмираты гостям из разных стран и стараемся сделать каждую экскурсию не просто информативной, а по-настоящему запоминающейся.
Наша миссия
— вдохновлять путешественников, раскрывать живой, настоящий облик ОАЭ и делиться тем, что сами искренне любим в этой стране: от современного Дубая до традиционных кварталов, от пустынных просторов до культурных центров.
Наш подход: главное для нас — личное отношение к каждому гостю. Мы не просто рассказываем, а вовлекаем, чувствуем ритм группы и умеем подстраиваться под интересы и настроение людей. Нам важно, чтобы каждый уехал с ощущением, что узнал страну не снаружи, а изнутри.
F
Fedotova
1 ноя 2025
Отлично провели время! Спасибо большое! С ветерком прокатились по красивым местам города. Очень комфортная и интересная экскурсия!
С
Светлана
1 ноя 2025
Всем здравствуйте!!! Это пожалуй, лучшая экскурсия по Дубаю. Спасибо Бахтияру, за прекрасный четырёхчасовой тур!!!! 👍👍👍
Оксана
29 окт 2025
Экскурсия отличная, на красивом кабриолете, у нас был желтого цвета, как я просила 🤗 Нашим гидом был Бахтияр, очень интересный рассказчик, экскурсия познавательная, посмотрели все заявленные локации! Дубай конечно впечатляет,
красивый и современный город, весь в огнях, фотки получились огонь👍 Мой совет девушкам, если у вас длинные волосы, лучше сделать хвостик, а то потом волосы очень трудно расчесать, практически нереально😆 Экскурсию рекомендую, у ребят самая адекватная стоимость👌
Н
Наталья
24 окт 2025
Это было лучшее решение о том, как за один день познакомиться с новым городом. Мы с сестрой посетили эскурсию «Панорамы Дубая: экскурсия на кабриолете». Комфортный и безумно красивый кабриолет, на
котором можно увидеть город в обозрении 360 градусов. Умар профессионально и интересно вел эту экскурсию. В процессе прозвучало много интересных нетривиальных фактов и историй. На протяжении всей экскурсии была очень непринужденная атмосфера, мы пели песни и любовались шикарными видами. В итоге, экскурсия прошла с ветерком и на одном дыхании. Спасибо за приятные эмоции и увлекательное путешествие по Дубаю! Отдельное спасибо за фотостопы. Мы с сестрой прекрасно провели время, узнали много нового. И как всегда, Дубай сияет своими вечерними огнями! Очень красиво)
А
Антон
16 окт 2025
Поездка выдалась отличная! Бахтияру огромное спасибо, на ходу подстроил маршрут под наши пожелания! Поездка ощущалась так, будто мы с другом выехали покататься по вечернему городу! Послушали историю, погуляли, сделали много классных фото. Спасибо!
Я
Яковлева
15 окт 2025
Лучшие впечатления — это прежде всего сильные положительные эмоции, такие как радость, восторг, удивление, счастье и удовольствие. Откройте новые горизонты вместе с Трипстер. Спасибо Бахтияр и Нодир, за незабываемые дни в Дубае.
Е
Елена
13 окт 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Водитель Бахтияр выше всех похвал: был на месте минута в минуту, маршрут выстроил, учитывая все наши пожелания, рассказывал интересные факты об Эмиратах, даже музыкальное сопровождение было в самое сердце!) Машина в прекрасном состоянии, советуем данную экскурсию!
Е
Екатерина
29 сен 2025
Отличная экскурсия, насыщенная и интересная! Гид Бахтияр отличный ведущий, транспорт замечательный, время пролетело быстро, рекомендую начинать такую экскурсию в 16-00, комфортно, закат и зачетные фото!
в
виктория
28 сен 2025
Сначала мы поехали в старый город, чтобы посмотреть каким раньше был Дубай,без высоток. Очень колоритно) Потом нас ждала обзорная экскурсия по городу, проехали все известные места в Дубае и нисколько
не устали. Все прошло комфортно, модно было поднимать крашу, включить кондиционеры и освежиться, Бахтияр давал воду, что очень приятно, потому что наша закончилась🤣 смотреть Дубай было очень комфортно, без толпы людей в автобусе, не 8-9 часов, все быстренько) получились классные фото💔
О
Ольга
27 сен 2025
Хотим выразить огромную благодарность гиду Бахтияру, мы в восторге от экскурсии, за 4 часа посмотрели город, с ветерком прокатились на Ford Mustang и хорошо пообщались, очень приятный человек, а также огромное спасибо за чудесные фото
С
Светлана
26 сен 2025
Добрый день! Хочу Выразить сдова благодарности Бахтияру, за ШИКАРНОЕ путишествие по ночному Дубае! Рекомендую всем!!!!!
Т
Тимур
22 сен 2025
Отличная и интересная экскурсия с ветерком, много различных мест для фото в инстаграмм и на память. Супруге очень понравилось.
Е
Егор
18 сен 2025
Все прошло на высшем уровне. Все рассказал, показал, без спешки. Все информативно. Единственное иногда было плохо слышно, пришлось прислушиваться, т. к крыша открыта, ветер. Посмотрели все места, пофоткались сами и водитель еще нам сделал крутые фотки. Советую, не пожалеете.
А
Анна
15 сен 2025
Вчера приятно провели время на увлекательной экскурсии по панорамам Дубая. Гуляли по старому городу, проникаясь его удивительной атмосферой, ели дубайские конфеты, посетили самые лучшие локации Дубая, сделали классные фото, наслаждались поездкой на кабриолете, пели песни и любовались шикарными видами. Узнали много интересной информации об ОАЭ. Все проходило легко и непринуждённо. Благодарим Бахтияра за этот прекрасный вечер. Подборка треков 👍)
Л
Лада
14 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию по Дубаю! Огромная удача, что мы начали наше путешествие с экскурсии от Бахтияра! Машина ждала нас у лобби отеля ровно во время, Бахтияр предложил разные
варианты маршрута. Очень понравилось слушать истории про Дубай! Бахтияр знает все) Про каждое здание, район или улицу. Про все есть своя история и интересные факты. Это не скучно и не монотонно, это очень живой и интересный разговор!
Мы были везде - начиная от золотой рамки до Дубай Марины. Было несколько остановок - там можно сделать фотки. Локации просто супер! Такие виды самим очень сложно найти, а бывает пешком туда и не зайдешь - только на машине.
Также мы заехали в старый город, Бахтияр порекомендовал магазин где можно купить фиников, чай и конфеты. Так он не просто порекомендовал, а помог договориться о лучшей цене с местными - в общем нам скинули наверное минимум 300 дирхам!! Спасибо большое!)
Отдельно хочу отметить автомобиль. Салон чистый, все очень аккуратно и красиво. Всегда есть водичка. Музыка в салоне не навязчивая и приятная, некоторые песни дают невероятный вайб от поездки по центру Дубая)
В итоге хочу сказать: если вы хотите провести 4 часа в великолепной компании, послушать крутые истории, сделать невероятные фотографии и просто расслабиться на заднем сиденье роскошного кабриолета, которые летит по центру Дубая - вы попали куда надо! Берите эту экскурсию. Не пожалеете!