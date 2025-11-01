Экскурсия на кабриолете по Дубаю - это не просто поездка, а настоящее приключение.Участники смогут увидеть знаковые места города, такие как отель «Атлантис», Пальма Джумейра и Бурдж-Халифа. Уникальная возможность насладиться видами

Дубайской Венеции и футуристического Музея будущего. Впечатляющие виды с колеса обозрения Ain Dubai и прогулка по современному району Дубай Марина дополнят картину. Всё это в сопровождении опытного гида, который поделится интересными фактами и историями. Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля, что делает её максимально комфортной и удобной

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Дубайская Венеция, где по уютным каналам скользят традиционные арабские лодки. Вы узнаете, как этот проект стал частью культурного наследия города.

Отель-парус «Бурдж-аль-Араб». Легендарный символ роскоши и архитектурного мастерства, на фоне которого получаются впечатляющие фотографии.

Пальмовый остров — одно из самых амбициозных инженерных сооружений мира. Мы проедем по его улицам и вы осмотрите невероятные здания.

Отель «Атлантис» — шикарный курорт, ставший точкой притяжения для путешественников из разных уголков земли.

Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире, символ современного Дубая. Мы откроем тайны его строительства, архитектурных особенностей и его значения для города.

Музей будущего. В футуристическом здании находятся проекты, посвящённые новым технологиям — вы услышите о самых интересных из них.

Колесо обозрения Ain Dubai. Вы представите, как выглядит Дубай с высоты птичьего полёта, а мы расскажем, как этот аттракцион стал новой достопримечательностью.

Дубай Марина. Современный район с небоскрёбами, яхтами и оживлённой набережной. Здесь органично сочетаются урбанизм и роскошный образ жизни.

Организационные детали