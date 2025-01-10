Вы отправитесь в воздушное путешествие на рассвете, наблюдая, как первые лучи солнца озаряют пустыню Дубая. Мы угостим вас завтраком, чтобы путешествие было максимально комфортным. Вы насладитесь видом на потрясающие дюны и горы. А ещё проедете на верблюде.
Описание водной прогулки
Мы встретим вас у вашего отеля в Дубае и по живописной дороге отвезём к месту взлёта.
Угостим вкусным завтраком с горячими и прохладительными напитками.
Вы заберётесь в корзину шара — и начнётся захватывающее приключение! Будете плыть по небу, любуясь окрестностями и стараясь разглядеть на земле арабских ориксов и песчаных газелей. После приземления получите сертификат полёта.
А чтобы путешествие было ещё более запоминающимся, мы предлагаем вам 10-минутную поездку на верблюде.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Land Cruiser в обе стороны, полёт на воздушном шаре, сертификат полёта, завтрак, напитки (чай, кофе, соки, вода) без ограничений, поездка на верблюде
- Полёт на воздушном шаре длится 45–60 минут. Время в пути до места взлёта и обратно зависит от места вашего нахождения
- Полёт не подойдёт беременным женщинам, детям до 5 лет и взрослым старше 80 лет, людям с серьёзными заболеваниями и травмами
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 05:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$350
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 647 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Катерина, я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания с 11-летним опытом полётов. Мы запускаем только новые воздушные шары и следуем всем современным стандартам качества. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
10 янв 2025
Отлично поплавали. Хорошими впечатлениями зарядились.
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