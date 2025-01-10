Вы отправитесь в воздушное путешествие на рассвете, наблюдая, как первые лучи солнца озаряют пустыню Дубая. Мы угостим вас завтраком, чтобы путешествие было максимально комфортным. Вы насладитесь видом на потрясающие дюны и горы. А ещё проедете на верблюде.

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

Мы встретим вас у вашего отеля в Дубае и по живописной дороге отвезём к месту взлёта.

Угостим вкусным завтраком с горячими и прохладительными напитками.

Вы заберётесь в корзину шара — и начнётся захватывающее приключение! Будете плыть по небу, любуясь окрестностями и стараясь разглядеть на земле арабских ориксов и песчаных газелей. После приземления получите сертификат полёта.

А чтобы путешествие было ещё более запоминающимся, мы предлагаем вам 10-минутную поездку на верблюде.

Организационные детали