Пообщайтесь с игривыми дельфинами во время встречи с дельфинами и билета в аквапарк Aquaventure в Дубае.
Наслаждайтесь захватывающими водными аттракционами, расслабьтесь в безмятежной лагуне и водите своих детей в детские зоны.
Наслаждайтесь захватывающими водными аттракционами, расслабьтесь в безмятежной лагуне и водите своих детей в детские зоны.
Время начала: 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45
Описание билетаЧто вас ожидает: Отправляйтесь в залив Дельфинов в отеле Atlantis the Palm и встретитесь со специалистом по морским млекопитающим, чтобы провести 15-минутный инструктаж по технике безопасности и ознакомительный сеанс. Затем переоденьтесь в предоставленный гидрокостюм, зайдите на мелководье и пообщайтесь с дельфином в течение 30 минут. После встречи с дельфинами в тот же день посетите аквапарк Aquaventure. Заставьте свое сердце биться чаще, участвуя в захватывающих водных аттракционах, таких как «Прыжок веры» и «Одиссея ужаса». Затем отправляйтесь в один из продуктовых киосков, чтобы купить вкусные закуски или расслабиться в одном из бассейнов. Если с вами вся семья, отправляйтесь в одну из веселых зон Kids Splashers Zone, созданных специально для маленьких пловцов. Важная информация:
- Детей до 12 лет должен сопровождать взрослый, оплачивающий поездку.
- Вы можете приобрести фотографии своего занятия после программы в розничном магазине Dolphin Bay.
- Это занятие проводится на мелководье и не включает плавание с дельфинами.
Каждый день с 09:30 до 15:45
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча с дельфинами под наблюдением
- Брифинг по безопасности и ознакомительная сессия со специалистом по морским млекопитающим
- Гидрокостюмы и/или жилеты (необходимы при нахождении в воде)
- Бутилированная вода и безалкогольные напитки
- Полотенца и шкафчики (только для использования во время встречи с дельфинами)
- Доступ в аквапарк Aquaventure в тот же день
Что не входит в цену
- Фотографии (можно приобрести в розничном магазине Dolphin Bay)
- Доступ в аквариум Lost Chambers
Где начинаем и завершаем?
Начало: Atlantis, The Palm - Crescent Rd - Dubai
Завершение: Atlantis, The Palm - Crescent Rd - Dubai - United Arab Emirates
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день с 09:30 до 15:45
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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